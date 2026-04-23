Определитель номеров от «Яндекса» будет показывать пользователям, если их родственникам звонят мошенники

Принимать оповещения о «нежелательных» звонках может любой пользователь, сообщила компания. Чтобы подключить функцию, нужно зайти в настройки определителя и добавить получателя сообщений в доверенные лица. Человеку, которому будут приходить уведомления, нужно согласиться на их получение.

Получать сообщения можно несколькими способами — push-оповещениями в приложениях «Яндекса», а также по SMS или в мессенджерах.

Добавить в доверенные лица можно до трёх человек. Функция уже доступна в «Браузере» и приложении «Яндекс с “Алисой”» на Android. Когда она появится на iOS — не уточняется.