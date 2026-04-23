Определитель номеров от «Яндекса» будет показывать пользователям, если их родственникам звонят мошенники

Сервис анализирует номера во время звонка и после него. Источник: «Яндекс» Принимать оповещения о «нежелательных» звонках может любой пользователь, сообщила компания. Чтобы подключить функцию, нужно зайти в настройки определителя и добавить получателя сообщений в доверенные лица. Человеку, которому будут приходить уведомления, нужно согласиться на их получение. Получать сообщения можно несколькими способами — push-оповещениями в приложениях «Яндекса», а также по SMS или в мессенджерах.Добавить в доверенные лица можно до трёх человек. Функция уже доступна в «Браузере» и приложении «Яндекс с "Алисой"» на Android. Когда она появится на iOS — не уточняется. Сервис анализирует неизвестные номера во время звонка, а также в течение суток после него. Если он признает номер мошенническим, то сразу пришлёт уведомление об этом. Таня Боброва