В российских отелях начали тестировать регистрацию с помощью «Цифрового ID» в «Максе»

Без необходимости заполнять бумажную анкету. Правительство упростило правило заселения в отели и гостиницы в феврале 2026 года. В частности, запустило пилотный проект, позволяющий использовать для заселения данные цифровых сервисов.Теперь несколько российских отелей начали тестировать технологию заселения с помощью «Цифрового ID» в «Максе», рассказали представители мессенджера. В их числе — Four Seasons Hotel Moscow, «Сочи ПаркОтель», «Сити Отель 1905», Mantera Supreme Seaside и в сеть отелей Cosmos.При заселении пользователю нужно перейти в раздел «Цифровой ID», открыть вкладку «Паспорт» и показать штрих-код сотруднику гостиницы.Евгения ЕвсееваСервисы21 апрМессенджер Max переименовался в «Макс» — но от старого названия не отказывается В компании говорили, что используют два варианта написания. #новости #макс