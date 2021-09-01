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TJ

Российские компании подписали хартию по защите детей в интернете Статьи редакции

Среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Ростелеком» и «Газпром-медиа». Они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент.

19 19 комментариев
715 просмотров

Крупнейшие российские интернет-компании, операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ и собеседников в самих компаниях.

Обновлено в 13:05.

Российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы в присутствии Путина подписали хартию по безопасности детей в интернете, пишут «РИА Новости».

Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».

По данным собеседника в одной из компаний, фактически в хартии сообщается об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соглашении будет 10 пунктов, часть из них:

  • Подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите;
  • Создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей;
  • Развивать международное сотрудничество в сфере цифровой грамотности детей.

По словам источника «Ведомостей», речь также идёт о различных сервисах по родительскому контролю.

Собеседник в АП заявил, что цель хартии — добиться, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещённой информации противоправный контент, а сами компании его удаляли.

#новость #mailrugroup #яндекс #ростелеком #газпроммедиа

19 19 комментариев
2
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19 комментариев
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Alexey Gutorov

10

раз опять заговорили о защите детей, значит, жди очередной виток цензуры

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Денис Демидов

Alexey
0

А вы точно не педофил? Надо бы вас в СИЗО на месяц другой, на проверку. 

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Анна Григорьева

7

А меня никто не защитил: в моем детстве были видео с Чеченской войны, огромные члены подростков, танцующие голые сиськи - вирус во весь рабочий стол, форум педофилов и чаты на Яндексе, которые съедали весь трафик моей карточки Газпром, стоимостью 100 рублей

Вроде выросла нормальной, но кошмары снятся до сих пор 🌚

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33_rublya

Анна
1

Я вот помню, как голые сиськи показывали в вечернем выпуске программы "Вести".

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Andrey Novikov

Анна
0

Жизнь удалась 😀

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Akane Kanako

4

То есть и мы, взрослые, должны будем страдать ради деток? Почему я не могу посмотреть какой-то контент, просто потому что его деткам запретили? Пусть родители сами следят и устанавливают ограничения своим чадам ненаглядным.

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Covid 19

3

Теперь цензурой будут заниматься провайдеры. Под шумок о защите детей. Теперь ваш бизнес неожиданно, в любой момент, будет удален с ДНС серверов по личному усмотрению штатного сотрудника провайдера... Очень хорошо!
Интернет был независимым источником информации и свободных сми. Ключевое слово - был.

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Влад Дементьев

1

Только вопрос: как это будет работать?
Под растрел видимо попадут все, как это обычно и бывает

Ответить

Game Topia

Влад
6

Нет, под раздачу попадут только их конкуренты.

Ответить

Властный каякер

2

Как они будут удалять контент в закрытых канала телеги? Дети не сидят в вебе,это архаизм

Ответить

Роман Александров

2
Ответить

Вадим Осадчий

1

У меня баттхартия..

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Adam Christ

1

Такая излишняя забота о детях напоминает мне параллельную вселенную, где всю информацию пытаются причислить к запрещенной, потому что детям такое нельзя смотреть. По итогу что помешает по причине такой хартии запретить все подряд, да ничего, вот и смысл. 

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Для закладок

0

Но запрещенная информация это не хардкоре, а нежелательная для режима.

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Adam Christ

Для
0

Можно тогда все запретить, перестраховаться так сказать, заранее 

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Комментарий удален

Sasha Tsereteli

0

Наш ответ Apple с уважением к конфиденциальности!

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Для закладок

0

 Российские компании обмажутся говном и будут гнобить пользователей в интернете — «Ведомости»

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sardelkin

0

во всех этих защитных мерах упускается такая очевидная вещь как механизм подтверждения того что не являешься ребёнком чтобы запрет снимался, а то как-то обнобоко, защита детей, а блокировка для всех

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Амбиент Музыкантов

0

Яндекс подписал, значит. Ну молодцы. Так-то у них всё норм, учат детей правильному:

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