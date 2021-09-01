Российские компании подписали хартию по защите детей в интернете Статьи редакции
Среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Ростелеком» и «Газпром-медиа». Они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент.
Крупнейшие российские интернет-компании, операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ и собеседников в самих компаниях.
Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».
По данным собеседника в одной из компаний, фактически в хартии сообщается об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
В соглашении будет 10 пунктов, часть из них:
- Подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите;
- Создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей;
- Развивать международное сотрудничество в сфере цифровой грамотности детей.
По словам источника «Ведомостей», речь также идёт о различных сервисах по родительскому контролю.
Собеседник в АП заявил, что цель хартии — добиться, чтобы не Роскомнадзор вносил в реестр запрещённой информации противоправный контент, а сами компании его удаляли.
раз опять заговорили о защите детей, значит, жди очередной виток цензуры
А вы точно не педофил? Надо бы вас в СИЗО на месяц другой, на проверку.
А меня никто не защитил: в моем детстве были видео с Чеченской войны, огромные члены подростков, танцующие голые сиськи - вирус во весь рабочий стол, форум педофилов и чаты на Яндексе, которые съедали весь трафик моей карточки Газпром, стоимостью 100 рублей
Вроде выросла нормальной, но кошмары снятся до сих пор 🌚
То есть и мы, взрослые, должны будем страдать ради деток? Почему я не могу посмотреть какой-то контент, просто потому что его деткам запретили? Пусть родители сами следят и устанавливают ограничения своим чадам ненаглядным.
Теперь цензурой будут заниматься провайдеры. Под шумок о защите детей. Теперь ваш бизнес неожиданно, в любой момент, будет удален с ДНС серверов по личному усмотрению штатного сотрудника провайдера... Очень хорошо!
Интернет был независимым источником информации и свободных сми. Ключевое слово - был.
Только вопрос: как это будет работать?
Под растрел видимо попадут все, как это обычно и бывает
Такая излишняя забота о детях напоминает мне параллельную вселенную, где всю информацию пытаются причислить к запрещенной, потому что детям такое нельзя смотреть. По итогу что помешает по причине такой хартии запретить все подряд, да ничего, вот и смысл.
Но запрещенная информация это не хардкоре, а нежелательная для режима.
Комментарий удален
Российские компании обмажутся говном и будут гнобить пользователей в интернете — «Ведомости»
во всех этих защитных мерах упускается такая очевидная вещь как механизм подтверждения того что не являешься ребёнком чтобы запрет снимался, а то как-то обнобоко, защита детей, а блокировка для всех
Яндекс подписал, значит. Ну молодцы. Так-то у них всё норм, учат детей правильному:
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