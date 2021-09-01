Среди подписантов — «Яндекс», Mail.ru Group, «Ростелеком» и «Газпром-медиа». Они обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент.

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Крупнейшие российские интернет-компании, операторы и медиахолдинги 1 сентября подпишут хартию по безопасности детей в интернете. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в администрации президента РФ и собеседников в самих компаниях.

Обновлено в 13:05. Российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы в присутствии Путина подписали хартию по безопасности детей в интернете, пишут «РИА Новости».

Предполагается, что «добровольные обязательства» примут на себя девять компаний: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «Мегафон», «Ростелеком», «Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа».

По данным собеседника в одной из компаний, фактически в хартии сообщается об исполнении компаниями законов о саморегулировании соцсетей и защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соглашении будет 10 пунктов, часть из них:

Подписанты обязуются сами находить и удалять нежелательный для детей контент и совершенствовать инструменты по их защите;

Создавать и продвигать развивающий и созидательный контент, повышать цифровую грамотность детей;

Развивать международное сотрудничество в сфере цифровой грамотности детей.

По словам источника «Ведомостей», речь также идёт о различных сервисах по родительскому контролю.