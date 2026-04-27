Таня Боброва
Минцифры заявило о доступности российских госсервисов и банков за рубежом — но их могут ограничивать «отдельные страны и провайдеры»

Оно также анонсировало «кнопку» на Госуслугах для жалоб на просьбы «выключить VPN», когда его не используют.

Источник: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fxn--90aivcdt6dxbc.xn--p1ai%2Farticles%2Fnews%2Fna-gosuslugakh-provoditsya-anonimnyy-opros-o-razvitii-sporta-v-rossii%2F&postId=2888717" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Объясняем.рф</a>»
  • Российские государственные сервисы, в том числе Госуслуги, а также банки, маркетплейсы и агрегаторы работают как обычно у пользователей за границей, рассказали в Минцифры.
  • Но отметили: «технические ограничения» возможны «со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы». В этом случае ведомство рекомендует переключиться, например, с Wi-Fi на местный мобильный интернет или сменить оператора связи.
  • Ещё разработчики могут «кратковременно» ограничивать зарубежный трафик — в частности при «масштабных DDoS-атаках». Тогда стоит попробовать зайти на сайт или в приложение позже, добавили в министерстве.
  • В Минцифры также напомнили, что «большинство» российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включённым VPN. Если у пользователя VPN выключен, но он всё равно видит предупреждение, нужно обратиться в поддержку сервиса. «В ближайшее время» министерство запустит на Госуслугах «кнопку» для жалоб на просьбы «выключить VPN», когда он не используется.
  • В конце марта 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство как орган исполнительной власти «обязано» снизить уровень использования VPN в России. По данным «Ъ», сервисам якобы пригрозили исключением из «белых» списков и лишением ИТ-аккредитации.
  • В апреле российские сервисы начали массово предупреждать пользователей об ограничении доступа с включённым VPN. На этом фоне СМИ напомнили: у туристов за рубежом тоже могут возникнуть проблемы при использовании российских приложений, в том числе банков и Госуслуг.
Евгения Евсеева
Разработчики ПО предложили правительству создать орган по вопросам блокировки VPN и «выработать взвешенную политику» ограничений

Для этого они готовы выделить «лучших технических специалистов».

