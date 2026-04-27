Минцифры заявило о доступности российских госсервисов и банков за рубежом — но их могут ограничивать «отдельные страны и провайдеры»

Оно также анонсировало «кнопку» на Госуслугах для жалоб на просьбы «выключить VPN», когда его не используют.Источник: «Объясняем.рф»Российские государственные сервисы, в том числе Госуслуги, а также банки, маркетплейсы и агрегаторы работают как обычно у пользователей за границей, рассказали в Минцифры.Но отметили: «технические ограничения» возможны «со стороны отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы». В этом случае ведомство рекомендует переключиться, например, с Wi-Fi на местный мобильный интернет или сменить оператора связи.Ещё разработчики могут «кратковременно» ограничивать зарубежный трафик — в частности при «масштабных DDoS-атаках». Тогда стоит попробовать зайти на сайт или в приложение позже, добавили в министерстве.В Минцифры также напомнили, что «большинство» российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включённым VPN. Если у пользователя VPN выключен, но он всё равно видит предупреждение, нужно обратиться в поддержку сервиса. «В ближайшее время» министерство запустит на Госуслугах «кнопку» для жалоб на просьбы «выключить VPN», когда он не используется.В конце марта 2026 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство как орган исполнительной власти «обязано» снизить уровень использования VPN в России. По данным «Ъ», сервисам якобы пригрозили исключением из «белых» списков и лишением ИТ-аккредитации.В апреле российские сервисы начали массово предупреждать пользователей об ограничении доступа с включённым VPN. На этом фоне СМИ напомнили: у туристов за рубежом тоже могут возникнуть проблемы при использовании российских приложений, в том числе банков и Госуслуг.Евгения ЕвсееваСервисы23 апрРазработчики ПО предложили правительству создать орган по вопросам блокировки VPN и «выработать взвешенную политику» ограничений Для этого они готовы выделить «лучших технических специалистов». #новости #минцифры