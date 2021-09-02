Apple разрешит разработчикам приложений размещать ссылки на сайты для оплаты подписки Статьи редакции
Из-за ограничений разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили Apple 30% за загрузку.
Новые правила были приняты по требованию Комиссии по справедливой торговле Японии, пишет Bloomberg.
Изменение вступит в силу по всему миру в начале 2022 года. Оно затронет приложения, предоставляющие приобретенный или подписной медиаконтент — цифровую прессу и книги, аудио, музыкальные и видеосервисы.
Сейчас они должны встроить свою систему покупок внутри приложения и выплачивать Apple 30% комиссии за загрузку и подписку. Это правило останется для игр и сервисов покупок.
В Apple пояснили, что согласились разрешить разработчикам приложений для чтения обмениваться ссылкой на свой веб-сайт, поскольку они не продают цифровые товары и услуги в приложениях. По данным компании, это поможет пользователям настроить и управлять своей учётной записью.
По данным Bloomberg, такие компании, как Netflix и Spotify, давно жаловались на то, что Apple не позволяет им ссылаться на свои веб-сайты, чтобы пользователи могли подписаться на их услуги. За попытку направить пользователей к другим способам онлайн-оплаты компания отклоняла или удаляла сторонние приложения.
В августе Apple разрешила американским разработчикам для App Store рекламировать внешние способы оплаты по электронной почте. Аналитик Мэтью Катерман считает, что решение Apple — ещё один шаг к разрушению монополии App Store, что даст возможность большей конкуренции и потребительскому выбору.
Новые правила не решат юридический спор Apple с Epic Games, отмечает издание. Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
а новости из австралийского концлагеря не видели? https://minister.homeaffairs.gov.au/KarenAndrews/Pages/new-powers-to-combat-crime-on-the-dark-web.aspx (Полиции Австралии разрешили взламывать любые смартфоны без суда, а хакеров обязали помогать.)
Вводные данные: начинающий ИП, интернет-магазин в небольшом городе Сибири, продажа товаров с доставкой до двери.
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Из-за ограничений разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили Apple 30% за загрузку.