Из-за ограничений разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили Apple 30% за загрузку.

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Новые правила были приняты по требованию Комиссии по справедливой торговле Японии, пишет Bloomberg.

Изменение вступит в силу по всему миру в начале 2022 года. Оно затронет приложения, предоставляющие приобретенный или подписной медиаконтент — цифровую прессу и книги, аудио, музыкальные и видеосервисы.

Сейчас они должны встроить свою систему покупок внутри приложения и выплачивать Apple 30% комиссии за загрузку и подписку. Это правило останется для игр и сервисов покупок.

В Apple пояснили, что согласились разрешить разработчикам приложений для чтения обмениваться ссылкой на свой веб-сайт, поскольку они не продают цифровые товары и услуги в приложениях. По данным компании, это поможет пользователям настроить и управлять своей учётной записью.

По данным Bloomberg, такие компании, как Netflix и Spotify, давно жаловались на то, что Apple не позволяет им ссылаться на свои веб-сайты, чтобы пользователи могли подписаться на их услуги. За попытку направить пользователей к другим способам онлайн-оплаты компания отклоняла или удаляла сторонние приложения.

В августе Apple разрешила американским разработчикам для App Store рекламировать внешние способы оплаты по электронной почте. Аналитик Мэтью Катерман считает, что решение Apple — ещё один шаг к разрушению монополии App Store, что даст возможность большей конкуренции и потребительскому выбору.