«Яндекс.Услуги» изменят модель работы — будут принимать заказы и передавать партнёрам Статьи редакции
Раньше сервис только позволял найти исполнителя.
Сервис перешёл на сервисную модель работы. Она начнёт работать сначала в Москве, а позже запустится и в других городах, рассказали vc.ru в компании.
«Яндекс.Услуги» будут принимать заказы на уборку квартир, химчистку мебели и ремонт телефонов. Позже список услуг расширят.
Также сервис внедрит единые стандарты для обслуживания — теперь пользователям не придётся обговаривать с исполнителями условия работы. В каждой услуге будет описано, что в неё входит, сколько времени это займёт и сколько придётся заплатить.
Сервис будет принимать заказы и передавать партнёрам: клининговым компаниям, ремонтным мастерским и другим организациям. Партёнером сервиса может стать компания или ИП. Для них сервис разработал специальное ПО и мобильное приложение. Заказы «Услуги» будут передавать тем специалистам, что находятся ближе всего.
Первые партнёры уже подключились к сервису — по данным «Яндекс.Услуг», в Москве их насчитывается более 100. Комиссия для них будет составлять от 5% до 20% в зависимости от категории услуг.
Все партнёры будут работать по единым стандартам и иметь необходимые документы. «Яндекс.Услуги» контролируют качество, отслеживая оценки пользователей и разбирая все случаи с низкой оценкой.
- «Яндекс.Услуги» запустились в 2018 году. Сервис позволял найти необходимого мастера и связаться с ним и не брал комиссию за размещение объявлений и контакт исполнителя с заказчиком.
«Яндекс.Услуги» - тут явно буква У - лишняя. Назвали бы "Яндекс.Слуги" и продажи пойдут, в Москве много людей с понтами.
В Москве много с понтами, но золотые унитазы больше популярны в Ставрополье
Если человек не делится золотым унитазом в соцсетях, то будем считать его скромным.
Красиво устраиваются: компания-прокладка на проценте, весь геморрой подрядчикам.
Вот, только хотел написать. Очередная прослойка которая процент берет а ответственность теряет по дороге.
Бурный магнит
Что такое типичный подрядчик без такой «прокладки».
Чел или компания, которых хуй найдёшь, после того как найдёшь хер поймешь по их корявому сайту кто они, что делают и сколько это стоит. Потом ты всё же решишь обратиться к такому подрядчику, а он не возьмет трубку и перезвонит на следующий день. Когда наконец-то он сделает работу, скорее всего сделает её хуёво и растворится в ночи.
Я за «прокладки». Пускай берут свой процент, предоставляют юзабельные платформы, ебут подрядчиков за качество сервиса и дают хоть какие-то гарантии выполнения работы.
проблема в том, что Яндекс никаких гарантий не дает и подрядчиков за качество не особо ебет
всегда если чуть что - мы просто информационная платформа, идите к компании которая оказывала услуги
Ведь обычно трафик сам приходит, куда надо и уже знает про все существующие сервисы. А маркетинг это так, для балбесов
Да, для монополиста на рынке это невероятно сложная задача.
Белорусский Илья
Яндекс на этом рынке даже близко не монополист. Так, доля Авито оценивается в 63%, а Яндекса нет даже в ТОП-5. https://vc.ru/services/58891-servisy-bytovyh-uslug-youdo-i-profi-ru-otchitalis-o-roste-chisla-zakazov-na-50-70-v-2018-godu
Белорусский Илья
Они это уже делают. Не работает. https://yandex.ru/search/?lr=194&rq=1&text=услуги+сантехника&src=rec_on_above
У того же Avito большая доля прямого траффика (60%), а четверть поискового идет по запросам "авито" и подобным, итого порядка 70% траффика никак не привязано к Яндексу. https://www.similarweb.com/website/avito.ru/
Ну и даже без маркетинга — сервис должен приносить маржу, иначе его нет смысла делать. Учитывая, что Яндекс не монополист, его условия конкурентным между площадками. Никто не заставляет работать с Яндексом за его 5%, если не нравится. Скорее, это Яндексу с его долей сейчас нужно активно привлекать партнеров.
Если же подрядчики считают, что компания-прокладка не нужна, и канал привлечения заказов не окупает инвестиций — могут работать без нее. Ныть легко.
похоже, так работают все "сервисы", не только сервисы яндекса (такси). Например, тот же Qlean, иначе ничем нельзя объяснить пропасть между современным колл-центром с CRM и тем, что приезжает убираться.
а как же самозанятые или даже просто люди, которые предлагают свои услуги?
Что делать, если я не хочу платить клининговым агенствам в тридорого, а хочу заплатить какой-нибудь Зинаиде за уборку?
Просто людей всегда можно найти на «Профи» и «Юду», безо всяких Яндекс.Заморочек
Белорусский Илья
А дальше на вкус и цвет. Мне больше нравится подход Яндекса — я теперь попробую их. Работать с частниками — фи, много геморроя на мой вкус.
Сервис перешёл на сервисную модель работы.
Масло перешло на масляную модель работы.
«Яндекс.Услуги» изменят модель работы
Это невозможно.
За три года не обнаружил никакой модели работы.
Так что нельзя изменить то, чего нет.
В частности, заняла более шести месяцев моя попытка согласовать название услуги (так и не согласовали).
моя попытка согласовать название услуги
что за услуга?
Доставка морской воды.
Они мне из раза в раз писали, что "У вас в названии услуги алгортим определяет адрес доставки", что запрещено Правилами.
Но мое соображение о несовершенстве алгоритма они не возражали, но сказали, что ничего сделать не могут.
В итоге алгоритм "согласился" с названием услуги "Доставка океанской воды", но покупатели и мы с этим не согласились.
океанская-то подороже будет!
Согласен.
Но морскую воду спрашивают, хоть и редко.
Океанскую - никогда.
Океаническая ) океанская, звучит как имитированная икра 😁
океанская, звучит как имитированная икра
Не обязательно озвучивать.
И про икру: полагаю, вы только что обнажили свою пищевую зависимость))).
Ванны с морской водой помогают от этой зависимости избавляться)))
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Не знаю как с Услугами, я там заказывал разок клинера – приехала, сносно убралась, уехала, а вот с Профи Ру часто кого-то вызываю и каждый раз прихожу к мнению, что нужно либо вот такую систему внедрять везде, где ответственность будет не на тебе, потому что ты пятнадцатый отзыв не дочитал, либо сидеть и вчитываться, не накручена ль у Васи оценка, вместо которого приедет Гена.
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