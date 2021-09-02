«Яндекс.Услуги» изменят модель работы

Раньше сервис только позволял найти исполнителя.

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Сервис перешёл на сервисную модель работы. Она начнёт работать сначала в Москве, а позже запустится и в других городах, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс.Услуги» будут принимать заказы на уборку квартир, химчистку мебели и ремонт телефонов. Позже список услуг расширят.

Также сервис внедрит единые стандарты для обслуживания — теперь пользователям не придётся обговаривать с исполнителями условия работы. В каждой услуге будет описано, что в неё входит, сколько времени это займёт и сколько придётся заплатить.

Сервис будет принимать заказы и передавать партнёрам: клининговым компаниям, ремонтным мастерским и другим организациям. Партёнером сервиса может стать компания или ИП. Для них сервис разработал специальное ПО и мобильное приложение. Заказы «Услуги» будут передавать тем специалистам, что находятся ближе всего.

Первые партнёры уже подключились к сервису — по данным «Яндекс.Услуг», в Москве их насчитывается более 100. Комиссия для них будет составлять от 5% до 20% в зависимости от категории услуг.

Все партнёры будут работать по единым стандартам и иметь необходимые документы. «Яндекс.Услуги» контролируют качество, отслеживая оценки пользователей и разбирая все случаи с низкой оценкой.

«Яндекс.Услуги» запустились в 2018 году. Сервис позволял найти необходимого мастера и связаться с ним и не брал комиссию за размещение объявлений и контакт исполнителя с заказчиком.