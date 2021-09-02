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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс.Услуги» изменят модель работы — будут принимать заказы и передавать партнёрам Статьи редакции

Раньше сервис только позволял найти исполнителя.

34 34 комментария
1475 просмотров

Сервис перешёл на сервисную модель работы. Она начнёт работать сначала в Москве, а позже запустится и в других городах, рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс.Услуги» будут принимать заказы на уборку квартир, химчистку мебели и ремонт телефонов. Позже список услуг расширят.

Также сервис внедрит единые стандарты для обслуживания — теперь пользователям не придётся обговаривать с исполнителями условия работы. В каждой услуге будет описано, что в неё входит, сколько времени это займёт и сколько придётся заплатить.

Сервис будет принимать заказы и передавать партнёрам: клининговым компаниям, ремонтным мастерским и другим организациям. Партёнером сервиса может стать компания или ИП. Для них сервис разработал специальное ПО и мобильное приложение. Заказы «Услуги» будут передавать тем специалистам, что находятся ближе всего.

Первые партнёры уже подключились к сервису — по данным «Яндекс.Услуг», в Москве их насчитывается более 100. Комиссия для них будет составлять от 5% до 20% в зависимости от категории услуг.

Все партнёры будут работать по единым стандартам и иметь необходимые документы. «Яндекс.Услуги» контролируют качество, отслеживая оценки пользователей и разбирая все случаи с низкой оценкой.

  • «Яндекс.Услуги» запустились в 2018 году. Сервис позволял найти необходимого мастера и связаться с ним и не брал комиссию за размещение объявлений и контакт исполнителя с заказчиком.
«Яндекс»

#новость #яндекс #яндексуслуги

34 34 комментария
3
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34 комментария
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Вася Пражкин

8

«Яндекс.Услуги»  -  тут явно буква У - лишняя. Назвали бы "Яндекс.Слуги" и продажи пойдут, в Москве много людей с понтами.

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Ilya Belov

Вася
2

В Москве много с понтами, но золотые унитазы больше популярны в Ставрополье 

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Джон Картошкин

Ilya
0

Если человек не делится золотым унитазом в соцсетях, то будем считать его скромным.

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Амидв Ваджранга

5

Красиво устраиваются: компания-прокладка на проценте, весь геморрой подрядчикам.

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Nikolai Erovenko

Амидв
9

Вот, только хотел написать. Очередная прослойка которая процент берет а ответственность теряет по дороге. 

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Бурный магнит

Амидв
2

Что такое типичный подрядчик без такой «прокладки».

Чел или компания, которых хуй найдёшь, после того как найдёшь хер поймешь по их корявому сайту кто они, что делают и сколько это стоит. Потом ты всё же решишь обратиться к такому подрядчику, а он не возьмет трубку и перезвонит на следующий день. Когда наконец-то он сделает работу, скорее всего сделает её хуёво и растворится в ночи.

Я за «прокладки». Пускай берут свой процент, предоставляют юзабельные платформы, ебут подрядчиков за качество сервиса и дают хоть какие-то гарантии выполнения работы.

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Vladimir Smirnov

Бурный
2

проблема в том, что Яндекс никаких гарантий не дает и подрядчиков за качество не особо ебет
всегда если чуть что - мы просто информационная платформа, идите к компании которая оказывала услуги

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Ilya Sidyakin

Амидв
1

Ведь обычно трафик сам приходит, куда надо и уже знает про все существующие сервисы. А маркетинг это так, для балбесов

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Амидв Ваджранга

Ilya
2

Да, для монополиста на рынке это невероятно сложная задача.

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Белорусский Илья

Амидв
1

Яндекс на этом рынке даже близко не монополист. Так, доля Авито оценивается в 63%, а Яндекса нет даже в ТОП-5. https://vc.ru/services/58891-servisy-bytovyh-uslug-youdo-i-profi-ru-otchitalis-o-roste-chisla-zakazov-na-50-70-v-2018-godu

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Alexander

Белорус…
0

думаю, имеется в виду, что для ИТ-монополиста. В чем сложность для них поднимать свои услуги в выдаче и опускать чужие, как они делают сейчас?

Ответить

Белорусский Илья

Alexand…
0

Они это уже делают. Не работает. https://yandex.ru/search/?lr=194&rq=1&text=услуги+сантехника&src=rec_on_above

У того же Avito большая доля прямого траффика (60%), а четверть поискового идет по запросам "авито" и подобным, итого порядка 70% траффика никак не привязано к Яндексу. https://www.similarweb.com/website/avito.ru/

Ну и даже без маркетинга — сервис должен приносить маржу, иначе его нет смысла делать. Учитывая, что Яндекс не монополист, его условия конкурентным между площадками. Никто не заставляет работать с Яндексом за его 5%, если не нравится. Скорее, это Яндексу с его долей сейчас нужно активно привлекать партнеров.

Если же подрядчики считают, что компания-прокладка не нужна, и канал привлечения заказов не окупает инвестиций — могут работать без нее. Ныть легко.

Avito.ru Traffic Ranking &amp; Marketing…
avito.ru is ranked #1 in the E-commerce and Shopping/Classifieds category and #80 Globally. Get…
www.similarweb.com
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Alexander Radutsky

Амидв
0

похоже, так работают все "сервисы", не только сервисы яндекса (такси). Например, тот же Qlean, иначе ничем нельзя объяснить пропасть между  современным колл-центром с CRM и тем, что приезжает убираться.

Ответить

Карина Евгеньевна

0

а как же самозанятые или даже просто люди, которые предлагают свои услуги?
Что делать, если я не хочу платить клининговым агенствам в тридорого, а хочу заплатить какой-нибудь Зинаиде за уборку?

Ответить

Misha Zakarin

Карина
3

Просто людей всегда можно найти на «Профи» и «Юду», безо всяких Яндекс.Заморочек

Ответить

Белорусский Илья

Misha
0

А дальше на вкус и цвет. Мне больше нравится подход Яндекса — я теперь попробую их. Работать с частниками — фи, много геморроя на мой вкус.

Ответить

Борис Васильев

0

Сервис перешёл на сервисную модель работы.

Масло перешло на масляную модель работы.

«Яндекс.Услуги» изменят модель работы

Это невозможно.
За три года не обнаружил никакой модели работы.
Так что нельзя изменить то, чего нет.

В частности, заняла более шести месяцев моя попытка согласовать название услуги (так и не согласовали).

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Вася Пражкин

Борис
0

 моя попытка согласовать название услуги

что за услуга?

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Борис Васильев

Вася
2

Доставка морской воды.

Они мне из раза в раз писали, что "У вас в названии услуги алгортим определяет адрес доставки", что запрещено Правилами.
Но мое соображение о несовершенстве алгоритма они не возражали, но сказали, что ничего сделать не могут.

В итоге алгоритм "согласился" с названием услуги "Доставка океанской воды", но покупатели и мы с этим не согласились.

Ответить

Вася Пражкин

Борис
0

Да, не гибкие они там, в Яндексе. 

Ответить

Alexander

Борис
0

а океанская-то подороже будет! )

Ответить

Борис Васильев

Alexand…
0

океанская-то подороже будет!

Согласен.
Но морскую воду спрашивают, хоть и редко.
Океанскую - никогда.

Ответить

Andrey Smalkov

Alexand…
0

Океаническая ) океанская, звучит как имитированная икра 😁

Ответить

Борис Васильев

Andrey
0

океанская, звучит как имитированная икра

Не обязательно озвучивать.
И про икру: полагаю, вы только что обнажили свою пищевую зависимость))).
Ванны с морской водой помогают от этой зависимости избавляться)))

Ответить

Иван Иванов

1

Пошли рынок под себя подминать)

Ответить

Здешний супер_стар

1

А в случае воровства или порчи имущества дома - "ой а мы просто информационный сервис, мы вообще не знаем кто к вам приходил." "ой, а вечером повышенный спрос, сантехники х2 к цене"

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Алекс Таций

0

Yandex представляет супер-аппу Яндекс.Рабы.

Яндекс.Рабы - это не только таксисты, курьеры, кафешки и уборщицы! Присоединяйся!

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Вася Иванов

0

Новый маркет плейс в ЯМонополии…

Ответить

Цивилизованный утюг

0

Отказался от Яндекс.Услуг из-за убогого интерфейса, почти нулевых конверсий услуги, отсутствия безопастной сделки и многих других аспектов. Пока есть конкуренты с более развитой платформой Яндекс увы в отстающих.

Ответить

Птиц

0

Вы думали это ваш бизнес? А это наш бизнес. Схема предсказуемая, но народ ведётся. Потом работает за копейки.

Ответить

Карина Авдеева

0

Сервис перешёл на сервисную модель работы. Интересно как это будет 

Ответить

Кристина Сабор

0

Раньше было хорошо. Что будет сейчас будем наблюдать 

Ответить

Роман Дегтярев

0

Не знаю как с Услугами, я там заказывал разок клинера – приехала, сносно убралась, уехала, а вот с Профи Ру часто кого-то вызываю и каждый раз прихожу к мнению, что нужно либо вот такую систему внедрять везде, где ответственность будет не на тебе, потому что ты пятнадцатый отзыв не дочитал, либо сидеть и вчитываться, не накручена ль у Васи оценка, вместо которого приедет Гена. 

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Сережа Магидсон

–1

ну вы и негативщики

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