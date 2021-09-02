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(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
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Nazigul Jusupova

«Сбер» создал платформу Sber Tax Free для возврата иностранцам НДС за сделанные в России покупки Статьи редакции

Магазины и другие организации могут подключиться к ней, чтобы выполнять операции в онлайне.

  • Платформа обеспечивает взаимодействие между туристами, торговыми организациями, налоговой и таможенной службами, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя правления «Сбера» Анатолия Попова.
  • По его словам, система возврата налогов выгодна не только туристам, но и торговым организациям, которые получат дополнительный трафик, повысят узнаваемость бренда и средний чек.
  • Иностранцам при покупке нужно получить чек Tax Free. В аэропорту надо показать сотрудникам таможни этот чек, сам товар, а также паспорт. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на счёт или банковскую карту через оператора Tax Free или от магазина.
  • По данным издания, Минпромторг тестирует tax free в 16 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Волгоградской, Ленинградской, Калининградской областях, Краснодарском крае, Мордовии, Татарстане.

  • В России в тестовом режиме система tax free заработала в 2018 году. Согласно закону, туристы из стран, не входящих в Евразийский союз, могут вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 тысяч рублей.

  • В 2020 году в правительстве предложили расширить систему tax free по всей России с 2021 года и снизить минимальный порог беспошлинного вывоза с 10 тысяч до 5000 рублей.

#новости #taxfree

1101 просмотров
16 16 комментариев
6
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16 комментариев
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Священный кран

1

В принципе неплохо. Особенно приятно возвраты такие делать с техники, и брендовых вещей. Надеюсь подключат в ближайшее время крупные торговые сети. Ибо сейчас TaxFree работает из крупных торговых центров разве что ЦУМе.

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3 комментария

Io Eau

0

Интересная тема. То есть имея друзей-иностранцев я наконец смогу в РФ покупать макбуки по нормальной цене? (сбер же не думал что я буду что-то российское покупать, да?)

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- -

Io
4

Нет, программа распространяется только на матрешки, свистелки, деревянную игрушку "медведь и мужик", а также предметы одежды с изображением достопримечательностей РФ и выдающихся политических деятелей при условии, что цена единицы товара превышает 10 тысяч рублей.

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Victor Nosov

Io
0

ну по идее им придется просто вывезти товар к себе, а вам там его забрать, и тогда схема должна работать

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Andrew van de Kamp

Io
0

только там же надо будет подстраиваться под их вылеты, самим к ним летать, чтобы забрать макбук и назад его привезти.

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Андрей Крамарь

0

А можно создать приложение для наших граждан, для возврата в 2000-й? Надо переголосовать.

Ответить

Иван Поварёшкин

0

Получаешь гражданство ЕС, закупаешься в России и едешь в аэропорт получать кэшбек

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Сергей

Иван
1

Зачем не жить в EC если есть гражданство ? 

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Old Nick

Сергей
0

не портите человеку бизнес-планы.

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Io Eau

Сергей
0

дорого потому что!

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Иван Иванов

0

Сбер создал Tax Free.

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Evgeniy Zorin

0

Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года..

интересно, много людей выбирают последнее?
Сумма НДС, компенсируемая иностранному гражданину, определяется как сумма налога, исчисленная розничным магазином при реализации товаров иностранному гражданину в соответствии с законодательством России, уменьшенная на стоимость услуги по компенсации суммы налога.

и какова эта "стоимость услуги по компенсации"?

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Комментарий удален

Alexey QuQu

0

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Nazigul Jusupova
«Сбер» создал платформу Sber Tax Free для возврата иностранцам НДС за сделанные в России покупки Статьи редакции

Магазины и другие организации могут подключиться к ней, чтобы выполнять операции в онлайне.

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