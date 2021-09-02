«Сбер» создал платформу Sber Tax Free для возврата иностранцам НДС за сделанные в России покупки Статьи редакции
Магазины и другие организации могут подключиться к ней, чтобы выполнять операции в онлайне.
- Платформа обеспечивает взаимодействие между туристами, торговыми организациями, налоговой и таможенной службами, пишут «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя правления «Сбера» Анатолия Попова.
- По его словам, система возврата налогов выгодна не только туристам, но и торговым организациям, которые получат дополнительный трафик, повысят узнаваемость бренда и средний чек.
- Иностранцам при покупке нужно получить чек Tax Free. В аэропорту надо показать сотрудникам таможни этот чек, сам товар, а также паспорт. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на счёт или банковскую карту через оператора Tax Free или от магазина.
- По данным издания, Минпромторг тестирует tax free в 16 регионах страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Волгоградской, Ленинградской, Калининградской областях, Краснодарском крае, Мордовии, Татарстане.
В России в тестовом режиме система tax free заработала в 2018 году. Согласно закону, туристы из стран, не входящих в Евразийский союз, могут вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 тысяч рублей.
- В 2020 году в правительстве предложили расширить систему tax free по всей России с 2021 года и снизить минимальный порог беспошлинного вывоза с 10 тысяч до 5000 рублей.
Интересная тема. То есть имея друзей-иностранцев я наконец смогу в РФ покупать макбуки по нормальной цене? (сбер же не думал что я буду что-то российское покупать, да?)
ну по идее им придется просто вывезти товар к себе, а вам там его забрать, и тогда схема должна работать
только там же надо будет подстраиваться под их вылеты, самим к ним летать, чтобы забрать макбук и назад его привезти.
А можно создать приложение для наших граждан, для возврата в 2000-й? Надо переголосовать.
Получаешь гражданство ЕС, закупаешься в России и едешь в аэропорт получать кэшбек
Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года..
интересно, много людей выбирают последнее?
Сумма НДС, компенсируемая иностранному гражданину, определяется как сумма налога, исчисленная розничным магазином при реализации товаров иностранному гражданину в соответствии с законодательством России, уменьшенная на стоимость услуги по компенсации суммы налога.
и какова эта "стоимость услуги по компенсации"?
Комментарий удален
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Магазины и другие организации могут подключиться к ней, чтобы выполнять операции в онлайне.
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