Российский сервис бронирования авторских туров YouTravel.me привлёк $1 млн Статьи редакции
Инвестиции сервис планирует направить на укрепление на рынке США.
Инвесторами стали Mission Gate, Starta Capital, а также платформа Liqvest.com и бизнес-ангел Бас Годска, который также помогает команде выходить на новые рынки, рассказали vc.ru в сервисе.
Условия сделки стороны не раскрывают.
YouTravel.me основан в 2018 году. Сервис позволяет бронировать авторские туры, которые на платформу загружают их организаторы. Всего на сайте 16 тысяч туров в 90 стран.
По собственным данным, всего туры купило уже 10 тысяч человек, а ежемесячно сервис посещают более 300 тысяч человек из 50 стран.
Пользоваться сервисом можно из любой страны, основные рынки — Россия, США и страны СНГ. Инвестиции направят на укрепление позиций в США и усовершенствование технологической платформы.
Организаторы туров регистрируются на сайте самостоятельно. Сервис берёт комиссию в 15% от продажи каждого авторского тура, размещенного на сайте. В ближайшее время сервис планирует запустить дополнительные услуги для пользователей.
Выручка YouTravel.me по итогам второго квартала 2021 года составляет $100 тысяч в месяц, рассказали в сервисе. По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Ютревелми» в 2020 году составила 10,3 млн рублей, прибыль — 620 тысяч.
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