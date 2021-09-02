Инвестиции сервис планирует направить на укрепление на рынке США.

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Инвесторами стали Mission Gate, Starta Capital, а также платформа Liqvest.com и бизнес-ангел Бас Годска, который также помогает команде выходить на новые рынки, рассказали vc.ru в сервисе.

Условия сделки стороны не раскрывают.

YouTravel.me основан в 2018 году. Сервис позволяет бронировать авторские туры, которые на платформу загружают их организаторы. Всего на сайте 16 тысяч туров в 90 стран.

Туры на YouTravel.me Скриншот сайта

По собственным данным, всего туры купило уже 10 тысяч человек, а ежемесячно сервис посещают более 300 тысяч человек из 50 стран.

Пользоваться сервисом можно из любой страны, основные рынки — Россия, США и страны СНГ. Инвестиции направят на укрепление позиций в США и усовершенствование технологической платформы.

Организаторы туров регистрируются на сайте самостоятельно. Сервис берёт комиссию в 15% от продажи каждого авторского тура, размещенного на сайте. В ближайшее время сервис планирует запустить дополнительные услуги для пользователей.