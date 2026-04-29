«В целях безопасности», говорят источники.Источник: Max Avans / PexelsОтключения мобильного интернета планируют в столице 5, 7 и 9 мая 2026 года, рассказал «Ъ» источник на телеком-рынке и подтвердил другой собеседник. Один из источников сказал, что «масштаб [ограничений] пока непонятен». По его словам, отключения запланированы на 7 мая (день репетиции парада) и на 9 мая.Источник Forbes в отрасли тоже говорит об «ожидании ограничений», но деталей не знает. В «Мегафоне», «Билайне», МТС, Т2 и «Ростелекоме» от комментариев изданию отказались.По словам источников BBC, ограничения станут «более мощными» и будут действовать не только в центре города. Один из них говорит, что 5, 7 и 9 мая будут блокировать «всю мобильную связь» и, возможно, отправку SMS и работу «белых списков» — сайтов и сервисов, доступных при отключениях мобильного интернета.В начале мая 2025 года пользователи тоже жаловались на отсутствие связи и интернета. О вероятных перебоях 7-9 мая предупреждали и московские власти. Бизнес и эксперты указывали: из-за этого могут некорректно работать сервисы такси, каршеринга, банкоматы, службы доставки.В начале марта 2026 года мобильный интернет и связь перестали работать в некоторых районах Москвы — работу восстановили только спустя почти три недели. Во время ограничений у пользователей был доступ к «белым спискам», но, по словам одного из источников «Ъ», — только частичный.Артур Мартыгин