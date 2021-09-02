Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.

На приложение GetContact, с помощью которого можно посмотреть, как номер пользователя назван на других устройствах, теперь распространяется «пакет Яровой», об этом сообщает «Роскомсвобода».

Согласно ему, турецкая компания обязана собирать и хранить данные российских пользователей, чтобы иметь возможность предоставить их спецслужбам по запросу.

При использовании GetContact запрашивает доступ к телефонной книге пользователя. Приложение собирает имена, которыми номер человека назвали на других устройствах. Из этих данных формируется база на сервере компании.

GetContact запустили турецкие бизнесмены Мустафа Сенич и Бурак Саглык в 2017 году. В 2018 году приложение стало самым популярным по скачиваниям в России через App Store, второе и третье место заняли Telegram и «Сбербанк Онлайн». Всего в мире его скачали боле 150 млн раз.