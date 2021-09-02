Власти обязали приложение GetContact передавать данные пользователей по запросу силовиков Статьи редакции
Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.
На приложение GetContact, с помощью которого можно посмотреть, как номер пользователя назван на других устройствах, теперь распространяется «пакет Яровой», об этом сообщает «Роскомсвобода».
Согласно ему, турецкая компания обязана собирать и хранить данные российских пользователей, чтобы иметь возможность предоставить их спецслужбам по запросу.
При использовании GetContact запрашивает доступ к телефонной книге пользователя. Приложение собирает имена, которыми номер человека назвали на других устройствах. Из этих данных формируется база на сервере компании.
GetContact запустили турецкие бизнесмены Мустафа Сенич и Бурак Саглык в 2017 году. В 2018 году приложение стало самым популярным по скачиваниям в России через App Store, второе и третье место заняли Telegram и «Сбербанк Онлайн». Всего в мире его скачали боле 150 млн раз.
Многие пользователи этой (и подобных) программ даже не знают, что их записная книжка с контактами сливается...
Мда, отписка от Гетконтакт
так а проблема в том, что то, как вы называетесь, грузится с телефонов ваших друзей, кто дал доступ. и если он уже был, то поздно удалять
Там можно теги по себе подчистить
не подчистить, а скрыть. Они не удаляются же. И вот силовикам передадут все
Никогда не хотел знать как записан у других в телефоне. Да хоть "Джон Картошкин", мне пох!
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