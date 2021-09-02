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Сервисы
TJ

Власти обязали приложение GetContact передавать данные пользователей по запросу силовиков Статьи редакции

Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.

На приложение GetContact, с помощью которого можно посмотреть, как номер пользователя назван на других устройствах, теперь распространяется «пакет Яровой», об этом сообщает «Роскомсвобода».

Согласно ему, турецкая компания обязана собирать и хранить данные российских пользователей, чтобы иметь возможность предоставить их спецслужбам по запросу.

При использовании GetContact запрашивает доступ к телефонной книге пользователя. Приложение собирает имена, которыми номер человека назвали на других устройствах. Из этих данных формируется база на сервере компании.

GetContact запустили турецкие бизнесмены Мустафа Сенич и Бурак Саглык в 2017 году. В 2018 году приложение стало самым популярным по скачиваниям в России через App Store, второе и третье место заняли Telegram и «Сбербанк Онлайн». Всего в мире его скачали боле 150 млн раз.

#новость #getcontact

1173 просмотров
11 11 комментариев
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11 комментариев
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Ma Fia

14

Многие пользователи этой (и подобных) программ даже не знают, что их записная книжка с контактами сливается...

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Никита Сокол

Ma
0

и что? эти данные есть и так везде

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Timur Vorontsov

7

Не понимаю как можно добровольно отдавать кому-то свою телефонную книгу.

Ответить

Евгения Дудинец

7

Не благодарите https://vc.ru/263403

Ответить

Султанов Андрей

1

Мда, отписка от Гетконтакт

Ответить

Victor Nosov

Султанов
2

так а проблема в том, что то, как вы называетесь, грузится с телефонов ваших друзей, кто дал доступ. и если он уже был, то поздно удалять

Ответить

Pavel Pavel

Victor
1

Там можно теги по себе подчистить

Ответить

Andrew van de

Pavel
0

не подчистить, а скрыть. Они не удаляются же. И вот силовикам передадут все

Ответить

Павел Куранов

1

Хех, было очевидно, что так произойдёт

Ответить

Максим Колосов

0

Почему нельзя что-то сделать минуя слежение?

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Джон Картошкин

0

Никогда не хотел знать как записан у других в телефоне. Да хоть "Джон Картошкин", мне пох!

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