Таня Боброва
Сервисы

YouTube начал открывать фоновое воспроизведение видео на Android и iOS пользователям без подписки по всему миру

Кроме музыкального контента.

  • Функция «картинка в картинке» будет доступна всем пользователям «в ближайшие месяцы», рассказали в YouTube. Она позволяет просматривать видео в фоновом режиме после сворачивания приложения.
  • Опция уже была доступна пользователям без подписки в США. Теперь её откроют и для других стран — в приложениях сервиса. Смотреть можно будет только длинный контент, не связанный с музыкой.
  • Для подписчиков Premium Lite и Premium ничего не меняется. Последние могут смотреть в фоновом режиме в том числе музыкальный контент.
  • Чтобы смотреть видео без подписки в фоновом режиме, некоторые могли использовать сторонние браузеры — в Google Chrome «лазейка» не работала, писало Android Authority. В январе 2026 года издание заметило, что YouTube начал блокировать фоновое воспроизведение видео в Brave, Vivaldi, Microsoft Edge и некоторых других браузерах, если у пользователя нет подписки.

