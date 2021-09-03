GetContact сама попросила Роскомнадзор включить её в реестр распространителей информации из-за новых функций Статьи редакции
Компания «не хотела подвергать себя риску блокировки», как это произошло с Telegram.
Приложение GetContact «в скором времени» добавит голосовые чаты и новые функции в текстовых сообщениях, это «неизбежно сделает сервис организатором распространения информации (ОРИ)», рассказал Forbes представитель компании. Поэтому сервис подал заявку в Роскомнадзор и попросил включить его в реестр.
Внесение в реестр обязывает GetContact собирать и хранить данные пользователей в России год и передавать их силовикам по запросу.
GetContact хотела попасть в реестр не для того, чтобы делиться информацией с властями, а чтобы выполнить требования законодательства. «GetContact не хотела подвергать себя риску блокировки, под которую ранее попал Telegram», сообщил изданию представитель компании.
Приложение уже локализовало данные российских пользователей. «Как только возникнут запросы от спецслужб о передаче информации, мы рассмотрим их и решим, как действовать в соответствии с законом», — добавил представитель GetContact.
Включение компаний в реестр не означает автоматическую передачу данных силовикам, многие иностранные компании отказались от такого сотрудничества, но до сих пор не заблокированы, рассказал Forbes технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров.
- У GetContact более 120 млн активных пользователей в мире, из них 50 млн из России. С помощью приложения можно фильтровать спам-звонки, и видеть, кто звонит, даже если контакта нет в телефонной книжке. Также можно посмотреть, как записан ваш номер телефона у других пользователей приложения.
- В первом квартале 2021 года GetContact стало третьим по количеству скачиваний пользователями в России, по данным App Anie.
Голосовые чаты в программе, у которой основной функционал таскать данные из адресной книги.
потом будут сториз, а затем тиктоки?
Конечно сами! Паяльник-то быстро нагревается)
Не паяльник, а терморектальный криптоанализатор, чай не в девяностых живём.
Ребенок какого чиновника скоро станет бизнес-гением? Делаем ставки!
Хороший рекламный ход
Поясни ход твоей мысли. Типа, "мы настолько круты, что сольём вас по своей воле, а не по прихоти трища маёра"? Ну да, отличный рекламный ход, лучше не придумаешь.
GetContact сама попросила Роскомнадзор включить её в реестр распространителей информации
Ну конечно! Там ведь такая крутая компания подобралась! Навальный, Медуза, Рядовка. Дальше, думаю, не надо продолжать)
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