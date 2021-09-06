Пользователи пожаловались на неработающий сайт Natura Siberica на фоне закрытия магазинов и остановки производства Статьи редакции
Магазины закрыты с начала сентября.
- Поломку заметили пользователи vc.ru. У редакции сайт не работает в мобильном браузере Safari, а также в Edge, Firefox и Chrome на Windows. Сайт доступен в десктопном Safari и «Яндекс.Браузере».
- На момент написания заметки в пресс-службе Natura Siberica не ответили о причинах проблем с доступом к сайту.
- После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего.
В августе 2021 года доверительный управляющий Дмитрий Ганзер назначил президентом компании Сергея Буйлова.
- После этого в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и заявили, что отказываются работать под руководством Буйлова. Сам он ответил, что «забастовка началась задолго до его появления» и добавил, что давление на коллектив оказывают некоторые менеджеры, не связанные с ним.
- 1 сентября Буйлов объявил о закрытии 80 магазинов и приостановке производства. Он сообщил, что приостановка связана с действиями Ирины Трубниковой. 30 августа она запретила Буйлову использовать товарные знаки Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и другие.
Когда-то покупала косметику Натуры Сиберики. Всякие там шампуни, лосьоны и кремы для рук. Хорошее соотношение цена-качество, натуральные составы + просто приятно было поддержать "своего" производителя. То, что сейчас происходит, выглядит печально. Наглядный пример, как человеческая жадность и глупость погубила хороший бренд
Ровный турник
Когда объявили о закрытии магазов, я сразу метнулся и закупился мылом и шампунями)))
Как же тяжела эта вся ситуация. Я проработала в компании несколько лет. Это бренд, который без какой-то помощи со стороны государства и ворованных денег, продавался в куче стран по всему миру, получил кучу европейских сертификатов качества, о нем писали The Times и New York Times, несколько своих органических ферм. Первую жену Ирину, которой сейчас приходится противостоять захватчикам, все любили и уважали. Она всегда была правой рукой Трубникова. А последняя жена, с которой он не успел развестись, заварила всю эту кашу.
Это ЖИЗНЬ! Она такая какая есть и винить кого-то не вижу смысла, а вот некие уроки лично для себя извлечь- очень даже полезно! Уверен в одном точно- каждому воздастся за его заслуги!
© Евангелие от Матфея, гл.16
Вот она Россия... )
"Доверительный управляющий"- ... Да уж...
Везде вокруг личностей. Если на нашёл своего Кука, контора сядет на кукан.
Жаль, Трубников отличный мужик был, построил прибыльную компанию, реально создал отечественный бренд косметики.
Но без созидателя частный бизнес не долго живёт, плюс ещё и каждый хочет себе кусочек забрать на безбедную старость
Как известно, основатель Трубников давал своей компании не более двух лет жизни после своей смерти.
Если в этот раз корабль не выплывет, то до Нового года, по-моему, не доживёт.
Кто хочет сделать ставку "закроется-не закроется" ?
Сука компанию развалили. Трубников такой охуенный мужик был, построил гигантский бизнес сам. Но последствия рака его сгубили.
Честно не знаю. Он вроде говорил что у него рак был, его оперировали пару раз и потом еще куча болячек прилетела.
Административный парфюмер
Какая разница, Ататюрк тоже спился, не все выдерживают эту гонку
Весь наш менталитет. Нет хозяина и компания причем не самая плохая не нужна никому.
Остановка бизнеса на месяц-другой в прошлом году расценивалась как кошмар и дикие убытки для компаний. Справедливо, кстати. Государства вынуждены были тратить существенные деньги на поддержку.
А тут наследники развели такую возню, что сами себе устроили локдаун. Неужели не хватало здравого смысла понять, что умеренный процент от работающей компании - это существенно больше, чем даже самый большой процент от нуля (или минуса, что вполне вероятно в итоге развала компании с проблемами)
Здравый смысл у каждого свой!
У каждой группы наследников - некая своя доля. Но в попытках рулить своей долей они губят общее имущество
Была же инфа, что нотариус назначил управляющего, потому что первая и вторая жена не смогли договориться, кто будет управлять. Обе хотели, а нужно было одну выбрать.
При том, что у них были доли какие-то, но они не участвовали в жизни компании до этого.
Все они там эдарасы. Норм президент свалил бы сразу, зная что не справляется с фирмой, а буйлов смотрит на пепелище)
Как бы случайно не иметь дел в будущем с таким)
Не знаю подробных деталей истории, но как я понял проблема в том, что родственникам раньше дела не было до компании, они просто жили и не тужили. А сейчас, вместо того, чтобы дать профессионалам (хорошим или плохим опустим), хотя бы попытаться вывести компанию из кризиса, они дерутся за право этим бизнесом руководить.
Не факт, что если до управления компанией доберётся «родня», ничего не понимающая в этом бизнесе, ситуация будет сильно лучше, чем при управляющем.
Поправьте, если я не прав.
Рейдерство, наглое и грубое, в России идет полным ходом и все уровни власти 0 внимания. Нормально живем.
Рейдерство - это захват. Тут все таки каждая Группа определённые полномочия объективно имеет. Возможно, хотят свои полномочия превысить и порулить всем. Впрочем, детали публике сейчас не известны.
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