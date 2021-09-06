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Евгения Евсеева

Пользователи пожаловались на неработающий сайт Natura Siberica на фоне закрытия магазинов и остановки производства Статьи редакции

Магазины закрыты с начала сентября.

  • Поломку заметили пользователи vc.ru. У редакции сайт не работает в мобильном браузере Safari, а также в Edge, Firefox и Chrome на Windows. Сайт доступен в десктопном Safari и «Яндекс.Браузере».
  • На момент написания заметки в пресс-службе Natura Siberica не ответили о причинах проблем с доступом к сайту.
  • После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего.

  • В августе 2021 года доверительный управляющий Дмитрий Ганзер назначил президентом компании Сергея Буйлова.

  • После этого в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и заявили, что отказываются работать под руководством Буйлова. Сам он ответил, что «забастовка началась задолго до его появления» и добавил, что давление на коллектив оказывают некоторые менеджеры, не связанные с ним.
  • 1 сентября Буйлов объявил о закрытии 80 магазинов и приостановке производства. Он сообщил, что приостановка связана с действиями Ирины Трубниковой. 30 августа она запретила Буйлову использовать товарные знаки Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и другие.

#новость #naturasiberica

3094 просмотров
36 36 комментариев
7
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36 комментариев
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tjrruti heugkk

17

Когда-то покупала косметику Натуры Сиберики. Всякие там шампуни, лосьоны и кремы для рук. Хорошее соотношение цена-качество, натуральные составы + просто приятно было поддержать "своего" производителя. То, что сейчас происходит, выглядит печально. Наглядный пример, как человеческая жадность и глупость погубила хороший бренд

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Ровный турник

tjrruti
3

Когда объявили о закрытии магазов, я сразу метнулся и закупился мылом и шампунями)))

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Ivan Mix

13
Ответить

lordneca

13

Как же тяжела эта вся ситуация. Я проработала в компании несколько лет. Это бренд, который без какой-то помощи со стороны государства и ворованных денег, продавался в куче стран по всему миру, получил кучу европейских сертификатов качества, о нем писали The Times и New York Times, несколько своих органических ферм. Первую жену Ирину, которой сейчас приходится противостоять захватчикам, все любили и уважали. Она всегда была правой рукой Трубникова. А последняя жена, с которой он не успел развестись, заварила всю эту кашу.

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Артём Степанов

lordneca
0

Это ЖИЗНЬ! Она такая какая есть и винить кого-то не вижу смысла, а вот некие уроки лично для себя извлечь- очень даже полезно! Уверен в одном точно- каждому воздастся за его заслуги!
© Евангелие от Матфея, гл.16

Ответить

Артём Степанов

8

Вот она Россия... )
"Доверительный управляющий"- ... Да уж...

Ответить

AR17

Артём
–10

Это точно.
Волков и ко так же компанию Навального ща попизде пускают.
В России все вокруг личностей строится.

Ответить

Джон Картошкин

AR17
3

Везде вокруг личностей. Если на нашёл своего Кука, контора сядет на кукан.

Ответить

AR17

Джон
–3

В демократических странах иной менталитет

Ответить

Игорь Миронов

9

Жаль, Трубников отличный мужик был, построил прибыльную компанию, реально создал отечественный бренд косметики.

Но без созидателя частный бизнес не долго живёт, плюс ещё и каждый хочет себе кусочек забрать на безбедную старость

Ответить

Антон

7

Хостинг не праплатили, наверное :)

Ответить

Лев Щенин

6

Как известно, основатель Трубников давал своей компании не более двух лет жизни после своей смерти.
Если в этот раз корабль не выплывет, то до Нового года, по-моему, не доживёт.
Кто хочет сделать ставку "закроется-не закроется" ?

Ответить

TEMICH

Лев
1

Думаю, жена Трубникова начнёт писать эту историю с самого начала основа другое юридическое лицо и выпуская продукцию под прежними брендами. Уверен, что суды у них будут долгими и нечестными.

Ответить

Alexander Carter

Лев
0

Ставлю свой дырявый носок, что закроется до НГ.

Ответить

Артем Голендберг

3

Сука компанию развалили. Трубников такой охуенный мужик был, построил гигантский бизнес сам. Но последствия рака его сгубили.

Ответить

Лев Щенин

Артем
0

Первая жена говорила про цирроз печени ?
Нет ?

Ответить

Артем Голендберг

Лев
1

Честно не знаю. Он вроде говорил что у него рак был, его оперировали пару раз и потом еще куча болячек прилетела.

Ответить

Административный парфюмер

Лев
0

Какая разница, Ататюрк тоже спился, не все выдерживают эту гонку

Ответить

Александр Еремин

0

Весь наш менталитет. Нет хозяина и компания причем не самая плохая не нужна никому.

Ответить

Denis Kiselev

0

Остановка бизнеса на месяц-другой в прошлом году расценивалась как кошмар и дикие убытки для компаний. Справедливо, кстати. Государства вынуждены были тратить существенные деньги на поддержку.

А тут наследники развели такую возню, что сами себе устроили локдаун. Неужели не хватало здравого смысла понять, что умеренный процент от работающей компании - это существенно больше, чем даже самый большой процент от нуля (или минуса, что вполне вероятно в итоге развала компании с проблемами)

Ответить

Артём Степанов

Denis
1

Здравый смысл у каждого свой!

Ответить

Наивный украинец

Артём
1

У соседа корова сдохла, а мне хорошо. Так и живут куча дебилов.

Ответить

Denis Kiselev

Артём
0

Это да. Свои интересы - это ближе. Общее благо - абстракция

Ответить

Артём А.

Denis
0

А что значит "развал компании"?
Если родственники являются законными наследниками, разве не они должны управлять этим добром?
Тут вообще не понятно кто прав и кто за что борется, просто мышинная возня на пепелище

Ответить

Denis Kiselev

Артём
1

У каждой группы наследников - некая своя доля. Но в попытках рулить своей долей они губят общее имущество

Ответить

Андрей

Denis
1

Все наследники заодно. Посмотрите новости. Нотариус подсунул левого управляющегопока наследники ждут вступления в долю. Этот управляющий хочет что то увести пока он у руля

Ответить

Denis Nichik

Андрей
5

Была же инфа, что нотариус назначил управляющего, потому что первая и вторая жена не смогли договориться, кто будет управлять. Обе хотели, а нужно было одну выбрать.

При том, что у них были доли какие-то, но они не участвовали в жизни компании до этого.

Ответить

Дмитрий Кузнецов

1

Press F to pay Respects

Ответить

Антон

–1

Пизда компании :)

Ответить

Артём А.

0

Все они там эдарасы. Норм президент свалил бы сразу, зная что не справляется с фирмой, а буйлов смотрит на пепелище)
Как бы случайно не иметь дел в будущем с таким)

Ответить

Denis Nichik

Артём
1

Не знаю подробных деталей истории, но как я понял проблема в том, что родственникам раньше дела не было до компании, они просто жили и не тужили. А сейчас, вместо того, чтобы дать профессионалам (хорошим или плохим опустим), хотя бы попытаться вывести компанию из кризиса, они дерутся за право этим бизнесом руководить.

Не факт, что если до управления компанией доберётся «родня», ничего не понимающая в этом бизнесе, ситуация будет сильно лучше, чем при управляющем.

Поправьте, если я не прав.

Ответить

SG

Denis
0

Если не ошибаюсь, первая жена работала в компании на высокой должности с самого начала и была правой рукой. 

Ответить

Александр

0

Это вообще кто, магазин а-ля магнит косметик?
На самом деле, буква Ю..

Ответить

KINCH

–4

Рейдерство, наглое и грубое, в России идет полным ходом и все уровни власти 0 внимания. Нормально живем.

Ответить

Denis Kiselev

KINCH
–1

Рейдерство - это захват. Тут все таки каждая Группа определённые полномочия объективно имеет. Возможно, хотят свои полномочия превысить и порулить всем. Впрочем, детали публике сейчас не известны.

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Амбиент Музыкантов

–10

Закопайте уже этот труп, он уже разлагается.

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