Создатель бота «Глаз Бога» запустит сервис с базой данных для бизнеса «Мобиус» Статьи редакции
Через него можно будет проверить потенциальных сотрудников и контрагентов.
- «Мобиус» начнёт работать в сентябре и будет ориентирован на руководителей компаний, отделы кадров, отделы закупок и корпоративные службы безопасности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию сайта, которую предоставил создатель сервиса Евгений Антипов.
Пользователь должен будет платить за каждый запрос от 1 до 3 рублей. Для подключения надо будет внести минимальный депозит – 15 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость базового аккаунта в «СПАРК-Интерфаксе» — около 25 тысяч рублей в месяц, подписка оформляется минимум на три месяца.
- Через «Мобиус» компания сможет проверить потенциальных сотрудников — узнать, нарушал ли человек закон, причастен ли к экстремизму, состоит ли в подозрительных сообществах и другое. Можно будет проверить контрагентов: их финансовую отчетность, информацию об участии в судах, госзакупках и другое.
- «Мобиус» хочет использовать данные «СПАРК-Интерфакса» (в компании пояснили изданию, что это запрещено), базы ФНС, Росфинмониторинга, судебных приставов, базу розыска МВД — всего более 30 источников.
- Евгений Антипов оценил вложения в запуск «Мобиуса» в 5 млн рублей, основная часть расходов — контракты с поставщиками информации. Создатель сервиса планирует окупить вложения за год.
- 9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога» и других ботов из-за нарушения закона о защите персональных данных. 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу. 30 июня Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис.
Э, алё, а тут типа никто ниче такого не видит да ?
Чую, допрыгается Антипов. Ну или он уже давно под товарищем маёром ходит.
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