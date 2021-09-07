Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Маша Цепелева

Создатель бота «Глаз Бога» запустит сервис с базой данных для бизнеса «Мобиус» Статьи редакции

Через него можно будет проверить потенциальных сотрудников и контрагентов.

  • «Мобиус» начнёт работать в сентябре и будет ориентирован на руководителей компаний, отделы кадров, отделы закупок и корпоративные службы безопасности. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предварительную версию сайта, которую предоставил создатель сервиса Евгений Антипов.

  • Пользователь должен будет платить за каждый запрос от 1 до 3 рублей. Для подключения надо будет внести минимальный депозит – 15 тысяч рублей. Для сравнения, стоимость базового аккаунта в «СПАРК-Интерфаксе» — около 25 тысяч рублей в месяц, подписка оформляется минимум на три месяца.

  • Через «Мобиус» компания сможет проверить потенциальных сотрудников — узнать, нарушал ли человек закон, причастен ли к экстремизму, состоит ли в подозрительных сообществах и другое. Можно будет проверить контрагентов: их финансовую отчетность, информацию об участии в судах, госзакупках и другое.
  • «Мобиус» хочет использовать данные «СПАРК-Интерфакса» (в компании пояснили изданию, что это запрещено), базы ФНС, Росфинмониторинга, судебных приставов, базу розыска МВД — всего более 30 источников.
  • Евгений Антипов оценил вложения в запуск «Мобиуса» в 5 млн рублей, основная часть расходов — контракты с поставщиками информации. Создатель сервиса планирует окупить вложения за год.
  • 9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога» и других ботов из-за нарушения закона о защите персональных данных. 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу. 30 июня Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис.

#новость #глазбога

1022 просмотров
8 8 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0433\u043b\u0430\u0437\u0431\u043e\u0433\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 6, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 290679, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Sep 2021 07:58:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Клинический жар

4

Проверка сотрудника на факт наличия подписок или активностей в фбк или группах либералов. Очень удобный инструмент будет для гос.компаний

Ответить

Митя Мурасов

–2

Э, алё, а тут типа никто ниче такого не видит да ?

Ответить

Сергей

Митя
2

Что такого, что должно было вас удивить ? чистка свободных СМИ, создание рубильника интернета, законы под себя. Это даже не первый десяток лет все. 

Ответить

Митя Мурасов

Митя
0

О пробивщики минусуют

Ответить

Корпоративный украинец

Митя
0

А чо? 

Ответить

Холден Колфилд

0

Из чёрного бизнеса в более светлый

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Чую, допрыгается Антипов. Ну или он уже давно под товарищем маёром ходит.

Ответить

Aleksey Goncharov

Амбиент
0

Ходит. Он же об этом открыто пишет

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Приёмная
Дима Федоров
Тинькофф бухгалтерия две недели игнорирует запрос на закрытие ИП Теряю деньги из-за их некомпетенции

Тинькофф бухгалтерия не могли полтора месяца сделать электронную подпись, обещая изначально срок !!ДО 5 дней!! После поста на vc.ru проблема решилась за пол дня. Бестолковая техподдержка, пока проблема клиента не попадает в публичное поле, банку плевать на клиента.

16 16 комментариев
17
Право
Nazigul Jusupova
Пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent Статьи редакции

Проблемы с доступом появились на фоне блокировки шести VPN-сервисов.

101 101 комментарий
29
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
dentsu Russia
Каким будет маркетинг в 2022 году: бизнес-сериал dentsu 7-10 сентября
2 2 комментария
9
Офтоп
Vlad Likh
Как будут выглядеть новые модели Mercedes в суровой российской действительности

Посмотрел я на пост Евгении Евсеевой с новыми электрическими моделями Mercedes. Всё очень круто, технологично, но совершенно непонятно, как такие чудесные автомобили будут выглядеть в наших суровых российских условиях. Тем более, зима скоро: грязь, слякоть, реагенты. В общем, решил я это дело исправить и, специально для нашего офиса Mercedes,…

22 22 комментария
55
Маркетинг
Ivan Lisin
Как мы привлекаем пациентов со всего мира в пандемию со средним чеком 20 000 евро
Известное рекламное объявление 1970 г.
3 3 комментария
AliExpress Россия
«Красный – цвет радости, зелёный – цвет грусти»

Арт-директор «AliExpress Россия» — о разнице китайского и западного дизайна.

10 10 комментариев
27
Модульбанк
«Модульбанк» запустил лизинг для ИП
Модульбанк запустил лизинг для ИП Виктор Быстров
2 2 комментария
2
Открытие Брокер
Alibaba обещает выделить $15,5 млрд на общее процветание Китая

Alibaba обязуется инвестировать эквивалент $15,5 миллиарда в течение пяти лет в стремление Пекина к «общему процветанию». 100 миллиардов юаней будут распределены по 10 инициативам, включая технологические инновации, поддержку экономического роста в менее развитых регионах Китая и помощь рабочим и молодым предпринимателям, сообщает государственное…

3 3 комментария
1
Трибуна
Farid Nigmatullin
Как повысить качество продукции и сократить затраты на производстве с помощью видеоаналитики от Videomatrix

У выпускающего предприятия контроль в системе менеджмента качества стоит особняком. Чем совершеннее процессы контроля качества, тем выше эффективность производства. Достоверность результатов контроля, техническая вооруженность и трудозатраты контролеров – вот одни из критериев совершенства в Индустрии 4.0. Чтобы снизить влияние человеческого…

0 Обсудить
3
Evrone
Главные мысли из интервью создателя Java Джеймса Гослинга

Джеймс Гослинг придумал изначальную архитектуру языка программирования Java, написал для него первый компилятор и виртуальную машин. А DevRel Evrone Григорий Петров поговорил с ним о взглядах на языки, их возможности и решения, которые ежедневно используют тысячи разработчиков. Полный текст интервью вы можете прочитать по ссылке, а здесь мы…

0 Обсудить
1
Финансы
Евгения Евсеева
Мошенники создали дипфейк с Олегом Тиньковым для рекламы поддельной страницы «Тинькофф Инвестиций» Статьи редакции

В видео «Тиньков» предлагает бонус в 50% к любой сумме вложения.

Facebook
157 157 комментариев
142
Больше статей
null