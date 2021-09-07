Можно ввести название товара и характеристики — и сервис выдаст описание.

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«AI-копирайтер» – русскоязычный сервис по созданию уникальных описаний товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов. Воспользоваться им можно бесплатно, а результатами — поделиться в соцсетях.

Сервис разработан на основе русскоязычной модели для обучения алгоритма генерации текстов GPT-3, сообщили в «Сбере». Её создали подразделения SberDevices, SberCloud и Sber AI.

По набору примеров генеративная модель «понимает», какой формат текста хочет получить пользователь, и создает новые тексты. Можно ввести название продукта и его характеристики.

Кроме этого, «Сбер» планирует запустить кастомизацию чат-ботов, написание скриптов для кол-центров и ряд других функций.

CopyMonkey.ai — стартап, который разработал ИИ-сервис для генерации текстового контента. Технология создаёт описания товаров на основе их характеристик и вводных слов. В апреле 2021 года стартап привлёк 5,5 млн рублей в предпосевном раунде.