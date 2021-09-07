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Сервисы
Евгения Евсеева

«Сбер» и стартап CopyMonkey.ai создали сервис для генерации описаний товаров в интернете Статьи редакции

Можно ввести название товара и характеристики — и сервис выдаст описание.

33 33 комментария
1899 просмотров

«AI-копирайтер» – русскоязычный сервис по созданию уникальных описаний товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов. Воспользоваться им можно бесплатно, а результатами — поделиться в соцсетях.

Сервис разработан на основе русскоязычной модели для обучения алгоритма генерации текстов GPT-3, сообщили в «Сбере». Её создали подразделения SberDevices, SberCloud и Sber AI.

По набору примеров генеративная модель «понимает», какой формат текста хочет получить пользователь, и создает новые тексты. Можно ввести название продукта и его характеристики.

Кроме этого, «Сбер» планирует запустить кастомизацию чат-ботов, написание скриптов для кол-центров и ряд других функций.

CopyMonkey.ai — стартап, который разработал ИИ-сервис для генерации текстового контента. Технология создаёт описания товаров на основе их характеристик и вводных слов. В апреле 2021 года стартап привлёк 5,5 млн рублей в предпосевном раунде.

  • В мае «Яндекс» научил нейросеть писать отзывы на «Маркете» — ИИ изучает все реальные мнения о товаре, обобщая комментарии со всеми плюсами и минусами.
  • В июне «Яндекс» запустил «Балабобу» — сервис с помощью нейросетей дописывает любой текст.

#новость #сбер

33 33 комментария
3
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33 комментария
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Пётр Алексеев

13

Ну норм так

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Игорь Иваныч негодуэ

9

Чё-т падазрительна 🤔

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Al Pr

Игорь
3

Нейросеть находит в поисковике подходящий текст и....
Профит!

Ответить

Игорь Иваныч негодуэ

Al
2

Взяли 5,5 млн рублей и просто рерайтят найденные по ключам тексты. Стартап!

Ответить

Al Pr

Игорь
3

Молодцы? Молодцы!

Ответить

Коренной татарин

Игорь
1

Только подумал, что не может она тексты придумывать, только воровать и тут на тебе 😂

Ответить

Vlad Zloy

8

все изобретено до вас:)

Ответить

Al Pr

Vlad
0

Начало описания украли у Brothers?

Ответить

Эдуард Мурысин

Al
0

Brothers? Какой-то узкоспециализированной ресурс?)

Ответить

Стас Иванов

7

 В мае «Яндекс» научил нейросеть писать отзывы на «Маркете»

Вся суть Яндекс.Маркета в одном предложении)

Ответить

Мурад Муртазалиев

Стас
1

И ответы сммщика на vc

Ответить

Philip Poteryahin

5

Когда бабки государственные можно ващпе все что хочешь делать))

Ответить

Игорь Иваныч негодуэ

Philip
0

красиво-то как! жизненно!

Ответить

Andry S.

1

Твердый говядина с изнасилование!

Цена низ!

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

В плёнке? Я не мертвую заказывал!

Ответить

Roman Fedoscev

1

Приписывать выдуманные несуществующие свойства это вообще легально?

Ответить

Борис Б

1

Теперь описания в интернет-магазинах будут еще менее адекватными.

Ответить

Макс Козлов

1

зачем

Ответить

Al Pr

0

Ну хоть какой-то смысл в описаниях теперь появится

Ответить

Al Pr

Al
1

"Резка производится лазером без использования охлаждающей жидкости, что обеспечивает экономию материала и продлевает срок службы инструмента."

Вот я б так не смог: сразу и правда и бред 

Ответить

Алексей Владимирович

0

Пробовал «Балабобу»: с одной стороны прикольно, с другой - есть ощущение, что сервис просто более-менее релевантные посты/тексты с интернета собирает и в ответ выдаёт. Контент же не уникальный получается..?

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Вася Пражкин

Алексей
1

А с чего ждать уникальности, если технологии, на которых он построен - повторение контента?

Ответить

Алексей Владимирович

Вася
0

В описании сервиса: "У Балабобы нет своего мнения или знания. Он умеет только подражать — писать тексты так, чтобы они были максимально похожи на реальные тексты из интернета."

Понимаю это не как "взял кусок текста и выдал" а "взял за основу, подшаманил и выдал похожее"

Было бы круто

Ответить

Вася Пражкин

Алексей
0

Конечно, было бы круто, но у технологии свои ограничения. Маркетологи Яндекса, как обычно, сильно приукрашивают.

Ответить

Aimee Korinek

0

По началу будет много шуток и мемов, как с другими упомянутыми сервисами.
А дальше?... а дальше посмотрим)

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andr oid

0

Вызов принят, хочу описание плюмбуса

UPD: ожидаемо выдал левую хрень.

Ответить

Lisa Hamilton

0

Название стартапа какое-то... говорящее.
Первое что приходит на ум - шимпанзе, сидящая за печатной машинкой)

Ответить

Вася Пражкин

0

Теперь лютой дичи в интернете станет еще больше. Спасибо, Сбер!

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Kovylin Alexandr

0
Ответить

Шагид Фамилия

Kovylin
0

про фото даже правдиво)

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Макс Козлов

0

Полный отстой. Как на основе слова, например, "шкаф", можно вообще описать конкретный шкаф. Из чего сделан и прочее. Понятно что текст более менее. Но он не подходит под конкретные товары

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Макс Козлов

Макс
0

а если не сделана в Японии?? А если содержит фталаты??

Придется все равно все вручную справлять

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Макс Козлов

Макс
0

Насколько я помню, там и ценник такой, что проще самому написать, чем такую кривоту добавлять

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