«Сбер» и стартап CopyMonkey.ai создали сервис для генерации описаний товаров в интернете Статьи редакции
Можно ввести название товара и характеристики — и сервис выдаст описание.
«AI-копирайтер» – русскоязычный сервис по созданию уникальных описаний товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов. Воспользоваться им можно бесплатно, а результатами — поделиться в соцсетях.
Сервис разработан на основе русскоязычной модели для обучения алгоритма генерации текстов GPT-3, сообщили в «Сбере». Её создали подразделения SberDevices, SberCloud и Sber AI.
По набору примеров генеративная модель «понимает», какой формат текста хочет получить пользователь, и создает новые тексты. Можно ввести название продукта и его характеристики.
Кроме этого, «Сбер» планирует запустить кастомизацию чат-ботов, написание скриптов для кол-центров и ряд других функций.
CopyMonkey.ai — стартап, который разработал ИИ-сервис для генерации текстового контента. Технология создаёт описания товаров на основе их характеристик и вводных слов. В апреле 2021 года стартап привлёк 5,5 млн рублей в предпосевном раунде.
Чё-т падазрительна 🤔
Взяли 5,5 млн рублей и просто рерайтят найденные по ключам тексты. Стартап!
Коренной татарин
Только подумал, что не может она тексты придумывать, только воровать и тут на тебе 😂
все изобретено до вас:)
В мае «Яндекс» научил нейросеть писать отзывы на «Маркете»
Вся суть Яндекс.Маркета в одном предложении)
Когда бабки государственные можно ващпе все что хочешь делать))
Ну хоть какой-то смысл в описаниях теперь появится
Пробовал «Балабобу»: с одной стороны прикольно, с другой - есть ощущение, что сервис просто более-менее релевантные посты/тексты с интернета собирает и в ответ выдаёт. Контент же не уникальный получается..?
А с чего ждать уникальности, если технологии, на которых он построен - повторение контента?
В описании сервиса: "У Балабобы нет своего мнения или знания. Он умеет только подражать — писать тексты так, чтобы они были максимально похожи на реальные тексты из интернета."
Понимаю это не как "взял кусок текста и выдал" а "взял за основу, подшаманил и выдал похожее"
Было бы круто
Конечно, было бы круто, но у технологии свои ограничения. Маркетологи Яндекса, как обычно, сильно приукрашивают.
По началу будет много шуток и мемов, как с другими упомянутыми сервисами.
А дальше?... а дальше посмотрим)
Название стартапа какое-то... говорящее.
Первое что приходит на ум - шимпанзе, сидящая за печатной машинкой)
Полный отстой. Как на основе слова, например, "шкаф", можно вообще описать конкретный шкаф. Из чего сделан и прочее. Понятно что текст более менее. Но он не подходит под конкретные товары
а если не сделана в Японии?? А если содержит фталаты??
Придется все равно все вручную справлять
Насколько я помню, там и ценник такой, что проще самому написать, чем такую кривоту добавлять
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