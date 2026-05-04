Пользователи в Санкт-Петербурге вслед за москвичами стали получать предупреждения о возможных проблемах с мобильным интернетом

На фоне «подготовки и проведения массовых мероприятий».Источник: Mary / PexelsДнём 4 мая 2026 года «Фонтанка» спросила в поддержке «Билайна», МТС, «Мегафона», «Т-Мобайла» и Т2 о возможных ограничениях связи и мобильного интернета в Санкт-Петербурге в преддверии 9 мая. Там ответили, что пока информации нет.К 18:30 мск два читателя издания из Санкт-Петербурга сообщили, что получили SMS от Yota. Оператор предупредил: «могут наблюдаться сложности с работой интернета» из-за подготовки и проведения массовых мероприятий. Компания рекомендовала пользоваться Wi-Fi. Сроков не привела.Аналогичную рассылку получили и абоненты «Мегафона», пишет «Ъ-Северо-Запад». Сообщение получил и vc.ru. По словам оператора, звонки продолжат работать как обычно. В городском комитете по информатизации и связи сообщили «Деловому Петербургу», что «никаких сигналов и распоряжений от силовых органов» пока не получали.Скриншот vc.ru4 мая 2026 года сообщения от операторов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая стали получать и пользователи в Москве. Об этом предупредили абонентов «Билайн», T2 и МТС. Последний сообщил, что ограничения могут коснуться и Московской области.В конце апреля о запланированных отключениях 5, 7 и 9 мая 2026 года говорили источники «Ъ» и BBC. По словам одного из собеседников, будут блокировать «всю мобильную связь» и, возможно, отправку SMS и работу «белых списков» — сайтов и сервисов, доступных при отключениях мобильного интернета.В начале мая 2025 года пользователи тоже жаловались на отсутствие связи и интернета. О вероятных перебоях 7-9 мая предупреждали и московские власти. Бизнес и эксперты указывали: из-за этого могут некорректно работать сервисы такси, каршеринга, банкоматы, службы доставки.#новости #санктпетербург