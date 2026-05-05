Пользователи рассказали о сбоях в работе мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге

О них накануне предупреждали операторы. Источник: скриншот vc.ru По данным Downdetector, проблемы начались в примерно в 8:00 мск в Москве и около 0:00 в Санкт-Петербурге. Количество жалоб в Москве — 351 за час и около 3100 за сутки. В Санкт-Петербурге — 221 и около 3800 соответственно.Проблемы возникают у разных операторов: в Москве, например, не работают МТС, Т2, «Билайн» и Yota. Открываются только сайты из «белых списков» — сайтов и сервисов, доступных при отключениях мобильного интернета. Есть проблемы с работой терминалов.4 мая 2026 года сообщения от операторов о возможных ограничениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая стали получать пользователи в Москве и Санкт-Петербурге.В конце апреля о запланированных отключениях 5, 7 и 9 мая 2026 года говорили источники «Ъ» и BBC. По словам одного из собеседников, будут блокировать «всю мобильную связь» и, возможно, отправку SMS и работу «белых списков».В начале мая 2025 года пользователи тоже жаловались на отсутствие связи и интернета. О вероятных перебоях 7-9 мая предупреждали и московские власти. Бизнес и эксперты указывали: из-за этого могут некорректно работать сервисы такси, каршеринга, банкоматы, службы доставки.