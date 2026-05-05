OpenAI рассматривала возможность выделить подразделения робототехники и потребительских устройств в отдельные компании, создав структуру, напоминающую Alphabet — WSJ

Это позволило бы им привлекать внешнее финансирование и действовать более независимо.Источник: BloombergОба подразделения уже фактически работают отдельно от остальной OpenAI и подчиняются напрямую гендиректору компании Сэму Альтману, пишет The Wall Street Journal. Их разработки засекречены, а некоторые сотрудники описывают эти подразделения как независимые стартапы внутри компании.Их выделение в отдельные структуры должно дать им больше возможностей для развития без нагрузки на основной бизнес. Но от этой идеи пока отказались из-за «давления в преддверии IPO» — OpenAI стремится сократить количество «второстепенных» проектов, не приносящих выручку.По словам источников WSJ, компания может вернуться к этой идее в будущем, создав холдинговую структуру, напоминающую Alphabet, которую Google запустила в 2015 году, чтобы разделить основной бизнес и более рискованные проекты.В своей отчётности Alphabet показывает доходы от основных направлений — Google, YouTube, облачного сегмента — и экспериментальных подразделений, например, беспилотных автомобилей Waymo. Это позволяет инвесторам отдельно оценивать основной бизнес и долгосрочные инвестиции компании.Подразделение потребительских устройств OpenAI создала в мае 2025 года — после покупки стартапа Io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва за $6,5 млрд. Компания также «много лет» проводит исследования в области робототехники, отмечает WSJ.#новости #openai