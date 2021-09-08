Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Nazigul Jusupova

«Яндекс» заявил о самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции

Атака не повлияла на работу сайта, а данные пользователей не пострадали.

  • Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В «Яндекс» подтвердили информацию.
  • В компании сообщили, что атака не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ. Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны».

  • «Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.

  • По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.

  • 3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».

#новости #яндекс

10 096 просмотров
103 103 комментария
1
33
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 103, "likes": 33, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 291106, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Sep 2021 07:39:31 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
103 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

BearStrikesBack

101

Ну, под это дело и повышенный спрос не грех выставить.

Ответить

Андрей Фурцев

BearStrikesBack
25

И объем Яндекс Диска урезать

Ответить

xxx xxx

Андрей
30

Добавить минус 10% для обладателей яндексПлюс

Ответить

Sergey Ilyin

xxx
1

А по остальным услугам - накинуть

Ответить

xxx xxx

Sergey
1

Давно, но можно ещё раз )

Ответить

Амбиент

xxx
1

Хотя бы на 2%.

Ответить

Антон Морозов

Амбиент
3

При оплате подписки картами виза и мс 

Ответить

Johnny Vorony

Андрей
2

И включить рекламу для всех в Яндекс.Навигаторе… постойте ка🤨

Ответить

Социальный американец

BearStrikesBack
2

Повышенный спрос на поиск яндекса. 3х блоков рекламы на каждый экран

Ответить

new_comment

BearStrikesBack
0

Повышенный спрос в Яндекс.Такси захардкожен.

Ответить

Светлана Завацкая

BearStrikesBack
0

А вы случайно не из Яндекса?) Вы написали реальный план как всё будет выглядеть.

Ответить

Лев Аминов

71

Ни одной цифры в статье о масштабной атаке.

Ответить

Андрей Фурцев

Лев
47

Она не только масштабная, но и секретная 

Ответить

xxx xxx

Андрей
8

У гос хакеров учения?

Ответить

Вадим Омелин

xxx
12

В мешках был джава скрипт

Ответить

Илья Шишкунов

Вадим
2

Заложили КСАСы под дома майнеров 

Ответить

Ян Зовём

xxx
–1

может и боевая операция, всё завит от того, хакеры какого государства. 

Ответить

xxx xxx

Ян
3

Кого подозреваете?

Ответить

Анон Плиз

Лев
0

Сосчитать никак не могут

Ответить

Александр Антипов

Лев
0

А зачем эти цифры? Что бы люди посмеялись? Или по факту поняли что это чушь собачья? Так пока, это всё выглядит домыслами с нашей стороны. Но мы все знаем, в чём или в ком, дело)))

Ответить

xxx xxx

64

Потом выяснится что это просто ркн какой-то госАнус по ошибке заблочил. 

Ответить

Вадим Осадчий

xxx
17

Вот она, угроза в масштабах страны :Д

Ответить

badResistor

xxx
0

у меня именно такие подозрения от тупняков в работе сети.

Ответить

Chr Chr

40

Все кинулись переводы тестить в ютубе

Ответить

Эдуард Лиринг

Chr
3

ну штука по своему революционная

Ответить

Ivan Zenkov

Эдуард
2

Нет

Ответить

Фиктивный Аккаунт

20

Яндекс» заявил о своей самой крупной DDoS-атаке

Зачем признаваться? Зачем Яндекс занимается этим? 

Ответить

Амбиент Музыкантов

Фиктивный
29

Показать инвесторам, что вот видите, на нас производится самая крупная ддос-атака, а мы с ней успешно справляемся, ничего не рухнуло, всё норм. И акции такие сразу - вжжжжжжух! И почти туземун.

Ответить

Московский Данила

Амбиент
6

Через 5 лет:
 на нас производится самая крупная ддос-атака, а мы с ней успешно

... справляемся при помощи Всероссийского Общенационального Передового Фаервола им. В.В. Егосамого. Ответственность за дудос взял на себя лидер запрещенной в России поисковой системы Сергей аль-Гугл Брин бен Микаил.

Ответить

Андрей Фурцев

Амбиент
4

Видите ддос атаку? А она есть! 

Ответить

Sergei Timofeyev

Амбиент
0

на 10%

Ответить

Nikolay Kenig

27

В пятом классе информатика началась!

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Nikolay
0

Бгг 

Ответить

Влад Дементьев

23

"сейчас происходит массивная дедос атака"

Ответить

kova7ev

Влад
11

детокс атака

Ответить

Eugenes Funeral

kova7ev
7

Ботекс атака

Ответить

A. Bigkkuzin

16

Почему то решил из-за заголовка, что это Яндекс кого-то дидосил.
И почему то это меня не сильно удивило.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

A.
1

Та же фигня )

Ответить

Andrey Kulakov

A.
0

Единственный вопрос был - кого?))

Ответить

Johnny Vorony

Andrey
0

Google

Ответить

- -

7

Это боты яндекса, обходя сайты, совершили единовременный переход на главную страницу.

Ответить

Alexander Ivanov

-
1

Вернулись домой

Ответить

Evgeniy Zorin

5

Причем до этой "самой крупной DDoS-атаке в истории рунета", 23-29 августа «Сбер» успешно отразил «самую мощную в мире атаку на финансовый сектор» (forbes.ru). Короче, даже атаки у нас самые крупные и самые мощные. 

Ответить

Антон Морозов

Evgeniy
2

Просто у них «нет времени на раскачку» (c), приходится сразу с козырей заходить

Ответить

Ян Зовём

Evgeniy
0

Американские хакеры работают. 

Ответить

Evgeniy Zorin

Ян
1

скорее половцы и печенеги

Ответить

Ян Зовём

Evgeniy
0

Половцы и печенеги было давно и не правда. 

А вот Сирию рукожопые специалисты из АНБ США от интернета отключали, например. 

Ответить

Evgeniy Zorin

Ян
0

сейчас как раз читаю как солнечная буря может отключить интернет на планете на целые месяцы, АНБ с Роскомпозором отдыхают

Ответить

Дмитрий Задорожный

Evgeniy
0

Наверное, эту атаку провел все-таки кто-то из своих. Ну не может быть у врагов наших в арсенале "самой мощной атаки". 

Ответить

Митя Мурасов

2

вообще то в компаниях об утечках и проблемах внутри не принято "выносить сор" наружу до выяснения причин и обстоятельств. если только здесь не имеет место некая другая задумка в этой новости ...

Ответить

Амбиент Музыкантов

Митя
8

Ты что, это же не внутренние проблемы компании. Это, не побоюсь процитировать высокопоставленного источника в Яндексе, "угроза инфраструктуры в масштабах страны". Родина в опасности!

Ответить

Митя Мурасов

Амбиент
7

ну тогда мои соболезнования Голландии

Ответить

Амбиент

Митя
1

Голландии больше нет, забудьте, всё. Такую страну просрали!

Wennen aan The Netherlands, want Holland bestaat…
'I'm from Holland' is passé. Als het aan de overheid ligt, zeggen we vanaf morgen allemaal dat we…
nos.nl
Ответить

Митя Мурасов

Амбиент
6

это Чехословакии нет , а Нидерланды всё еще можно называть Голландией)

Ответить

Амбиент

Митя
1

Даже сами голл... прости господи, нидерландцы тебе говорят: «Привыкайте к Нидерландам, потому что Голландии больше не существует», а ты противишься. Фу таким быть.

Ответить

Митя Мурасов

Амбиент
4

на русском я их могу хоть просто королевством называть

Ответить

Амбиент

Митя
3

Бельгийцы, датчане и прочие люксембуржцы вошли в чат.

Ответить

Митя

Амбиент
2

британия и их подданые потом подойдут?)

Ответить

Konstantin

Амбиент
0

Голландия которую мы потеряли.

(И хруст голландских булок)

Ответить

Leonid Sobchenko

Konstan…
1

и вальсы ван бюрена?

Ответить

Вадим Осадчий

Амбиент
0

А шо случилось, для отсталых от жизни, можно узнать?

Ответить

Марат Бикеев

Вадим
1

Голландия - это лишь одна из провинций Нидерландов, все равно что Россию бы называли Московией или Петербургией

Ответить

Вадим Осадчий

Марат
0

Я думал ее продали под огороды или что-то такое)

Ответить

Григорий Копиев

Митя
0

Так это не их заявление же. Ведомости написали заметку по сообщениям источников, потом перед публикацией обратились в Яндекс, и те подтвердили факт атаки без подробностей

Ответить

Sergey Logvinov

5

Похоже действительно , разрушительная атака

Ответить

Dennis Gerasimov

2

Message deleted by user

Ответить

Paco Official

Dennis
2

Message deleted by user

Ответить

Рррр Иррр

Paco
2

Message deleted by user

Ответить

Андрей Фурцев

Рррр
17

User deleted by message 

Ответить

Степан Позняк

Андрей
2

User by deleted message

Ответить

Wonabeez Doratie

Степан
0

Val user by deleted {message}

Ответить

Mario Kun

Wonabeez
0

Deleted message by user

Ответить

Alexander Ivanov

Андрей
0

... in Soviet Russia message deletes user!

Ответить

Амбиент Музыкантов

3

Это карма. Сами с ботами не желают бороться, вот и получите привет от ботнета. Хехе.

Ответить

Alex Petrov

2

Из-за начавшейся блокировки  Роскомпозором VPN,  уже испытывают проблему игроки онлайн-игр, поэтому после случая с Телегой, когда тупые роскомнадзоровцы гасили непричастные сервисы, я не удивлюсь что проблемы Yandex это возможно очередной  роскомпозор.  С другой стороны еще один звоночек, что постепенно будет  из-за того что ,  все мы и Яндекс и остальные,  в свое время  легли под тех кто захватил власть в России и ни хера не сделали, когда что то можно было сделать в легальном поле. 

Ответить

Ivan Kulmyaev

Alex
0

Ну как всегда.

Ответить

Вадим Осадчий

Alex
0

Мне больше понравились гении, что забаненые домены на гос учреждения перенаправили))

Ответить

Животный динозавр

2

А может быть просто все побежали проверять как там работает автоперевод видео? )

Ответить

Анон Плиз

Животный
1

А что, если тот чел, который расширение для браузера выпустил и чью идею "украли", обиделся и заказал их?

Ответить

Илья Быков

2

Вилку возьмите, в розетку вставьте

Ответить

Misha Zakarin

1

Колдунщики перестарались

Ответить

Denis Gritsenko

1

Дудосеры мстят за уг

Ответить

Ivan

1

Видимом яд не хотел продлевать контракт с cloudflare :) теперь продлит.

Ответить

Эдуард Лиринг

1

это не ddos, просто их закадровый перевод ютуба все пошли тестировать. Это конечно революция по своему, отчасти это убьёт российские онлайн курсы, так как на английском ютубе есть бесплатное обучения практически всему, и уж точно всему что есть в российских онлайн курсах, которые часто являются переводом (иногда хреновым и не полным) или адаптацией англоязычных курсов. Тот же freecodecamp канал чего стоит и яндекс закадрово его очень хорошо переводит

Ответить

Александр Захаров

0

В комментах столько «экспертов». «Google отразил масштабную кибератаку» - Это другое. Позлорадствуй вместе)

Ответить

Амбиент Музыкантов

Александр
0

Интересно, почему же многие так "любят" Яндекс? Может быть они дают повод для такой народной любви?

Ответить

Люц Шнайдер

Амбиент
0

Миллионы человек во всём мире пользуются продуктами Яндекс. Так что на счёт "многие" это твои фантазии.

Ответить

Kirill Zhirnov

Люц
0

а по своей ли воле они пользуются яндексом?

Ответить

Люц Шнайдер

Kirill
1

А какие варианты? Думаешь люди насильно покупают Станции или оформляют подписку на Плюс? Может быть, пользователей Яндекс.Музыки принуждают слушать музыку именно там при том, что на российском рынке есть аналогичные сервисы. 

Если выйти за пределы РФ, то как ты считаешь, в США насильно заставили использовать доставщиков от Яндекс? 

Ответить

Kirill Zhirnov

Люц
1

яндекс скупает файловый трафик - это когда вместе с нужным софтом юзеру ставится паровозик говна с яндекс браузером и мейлру агентом. Далее пользователю навязывается говнопоиск, говнапочта и говномузыка.
Да, кто-то сам предпочитает ставить говно-софт и пользоваться говно-доставкой, кто-то подсел и привык, но велика доля тех, кого подсадили.

Ответить

Александр

Люц
0

А что Яндекс уже своих киргизов в США стал отправлять?

Ответить

Люц Шнайдер

Алексан…
0

Франция: https://vc.ru/trade/285556-yandeks-lavka-zapustilas-v-parizhe

США: https://vc.ru/food/283944-yandeks-vypustil-pervyh-robotov-kurerov-dlya-servisa-dostavki-edy-grubhub-v-ssha

Ответить

Амбиент

Люц
0

Миллионы мух не могут ошибаться, да.

Ответить

Люц Шнайдер

Амбиент
0

Это настолько плохой аргумент, что используют его только обделённые интеллектом.

Ответить

Дмитрий

0

Американская киберугроза!!!

Ответить

Александр Дайверов

0

Никто не заметил

Ответить

Александр А.

0

"А город подумал - ученья идут".

Ответить

Denchis Позитива

0

Ну кто то серьезно взялся за них. Насколько информация имеет место быть хз, но сервисы маилру до сих пор некорректно работают. На яндексе вроде все стабильно, полет нормальный 🤗🙃

Может и не было никакой ддос атаки, а просто ркн что то криво настроил у себя...

Ответить

Yana Malyakina

0

Шщшщлщ Ти

Ответить

Дмитрий Митроченков

0

Из-за этого Яндекс уже 2 недели не может сделать, чтобы фото в карточки товара корректно загружались и поддержка отвечала хотя бы минут за 10 по телефону, а не за час и больше?

Ответить

Wonabeez Doratie

0

Наверное, все кликали на баннеры на первой страницы поиска в попытках найти непроплаченную выдачу

Ответить

Zoibana

0

удивительно единодушие в комментах.
Единственная бывшая российская компания, которой можно было гордиться в мире, умудрилась настолько просрать свою репутацию, что теперь все только злорадствуют когда слышат про ее проблемы

Ответить

Артем Голендберг

0

Готовят базу для включения чебурнета

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 103 комментария
Право
Nazigul Jusupova
Сервис заказа такси «Максим» подал иск к ФАС из-за отказа регулятора возбуждать дело против Didi Статьи редакции

Регулятор не нашёл в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции.

75 75 комментариев
7
IPQuorum
Звук упирается в бюджет?
0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IVI
В Москве начались съемки драмы «Балет» от режиссера «Хэппи-энда»
0 Обсудить
0
Истории
Александра Бариева
Навязывание услуг и запугивание клиентов: как плохие практики роста помогли стартапу Byju’s вырасти до оценки в $21 млрд Статьи редакции

Индийская эдтех-компания ориентируется на бедное население и увеличивает количество пользователей благодаря агрессивным продажам, пишет Rest of World.

Приложение Byju's Manjunath Kiran/AFP/Getty Images
2 2 комментария
8
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» заявил о самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции

Атака не повлияла на работу сайта, а данные пользователей не пострадали.

103 103 комментария
33
Приёмная
Alex Petrov
«Альфа-Банк» отказывается отключить возможность дистанционного получения кредитов и платежей с кредитных счетов

Можно долго спорить, что смс оповещение надёжный или ненадёжный способ подтверждения операции от имени клиента, но факт в том, что клиент не имеет никакой возможности доказать, что он не получал, не передавал смс, и что почему-то бремя доказывания, что смс отправил клиент, никак не относится к банку.

71 71 комментарий
25
Транспорт
Евгения Евсеева
«Яндекс» осенью запустит беспилотное такси в Москве — можно записаться на тестирование Статьи редакции

Оно будет работать в районе Ясенево — записаться на тестирование можно с 18 лет.

41 41 комментарий
14
IPQuorum
Когда арт-рынок наполнится деньгами

В Комитете РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям прошло заседание, организованное совместно с Ассоциацией галерей (АГА). Участники оценили потенциал развития российского арт-рынка и те барьеры, которые сегодня существуют на рынке. Художники и галеристы вместе с экспертами предложили ряд системных решений для улучшения…

0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
Портфель ETF для пассивного инвестора

Бумаги биржевых фондов ETF прекрасно подходят для консервативных инвесторов, в том числе с точки зрения формирования пассивного портфеля.

0 Обсудить
–1
Образование
Таня Боброва
Baring Vostok, Сергей Солонин и другие инвестировали $11 млн в бразильскую онлайн-школу выходцев из Skillbox и «Яндекса» Статьи редакции

В Латинской Америке компанию привлёк высокий спрос на допобразование и высокая ёмкость рынка.

9 9 комментариев
5
Транспорт
TJ
Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции

Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

137 137 комментариев
10
Больше статей
null