«Яндекс» заявил о самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции
Атака не повлияла на работу сайта, а данные пользователей не пострадали.
- Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В «Яндекс» подтвердили информацию.
- В компании сообщили, что атака не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ. Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны».
«Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.
- По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.
3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».
Ну, под это дело и повышенный спрос не грех выставить.
И объем Яндекс Диска урезать
А по остальным услугам - накинуть
Социальный американец
Повышенный спрос на поиск яндекса. 3х блоков рекламы на каждый экран
А вы случайно не из Яндекса?) Вы написали реальный план как всё будет выглядеть.
Ни одной цифры в статье о масштабной атаке.
Она не только масштабная, но и секретная
В мешках был джава скрипт
А зачем эти цифры? Что бы люди посмеялись? Или по факту поняли что это чушь собачья? Так пока, это всё выглядит домыслами с нашей стороны. Но мы все знаем, в чём или в ком, дело)))
Потом выяснится что это просто ркн какой-то госАнус по ошибке заблочил.
Все кинулись переводы тестить в ютубе
Яндекс» заявил о своей самой крупной DDoS-атаке
Зачем признаваться? Зачем Яндекс занимается этим?
Показать инвесторам, что вот видите, на нас производится самая крупная ддос-атака, а мы с ней успешно справляемся, ничего не рухнуло, всё норм. И акции такие сразу - вжжжжжжух! И почти туземун.
Московский Данила
Через 5 лет:
на нас производится самая крупная ддос-атака, а мы с ней успешно
... справляемся при помощи Всероссийского Общенационального Передового Фаервола им. В.В. Егосамого. Ответственность за дудос взял на себя лидер запрещенной в России поисковой системы Сергей аль-Гугл Брин бен Микаил.
В пятом классе информатика началась!
"сейчас происходит массивная дедос атака"
Почему то решил из-за заголовка, что это Яндекс кого-то дидосил.
И почему то это меня не сильно удивило.
Единственный вопрос был - кого?))
Это боты яндекса, обходя сайты, совершили единовременный переход на главную страницу.
Причем до этой "самой крупной DDoS-атаке в истории рунета", 23-29 августа «Сбер» успешно отразил «самую мощную в мире атаку на финансовый сектор» (forbes.ru). Короче, даже атаки у нас самые крупные и самые мощные.
Просто у них «нет времени на раскачку» (c), приходится сразу с козырей заходить
скорее половцы и печенеги
сейчас как раз читаю как солнечная буря может отключить интернет на планете на целые месяцы, АНБ с Роскомпозором отдыхают
Наверное, эту атаку провел все-таки кто-то из своих. Ну не может быть у врагов наших в арсенале "самой мощной атаки".
вообще то в компаниях об утечках и проблемах внутри не принято "выносить сор" наружу до выяснения причин и обстоятельств. если только здесь не имеет место некая другая задумка в этой новости ...
Ты что, это же не внутренние проблемы компании. Это, не побоюсь процитировать высокопоставленного источника в Яндексе, "угроза инфраструктуры в масштабах страны". Родина в опасности!
ну тогда мои соболезнования Голландии
Голландии больше нет, забудьте, всё. Такую страну просрали!
это Чехословакии нет , а Нидерланды всё еще можно называть Голландией)
Голландия которую мы потеряли.
(И хруст голландских булок)
А шо случилось, для отсталых от жизни, можно узнать?
Голландия - это лишь одна из провинций Нидерландов, все равно что Россию бы называли Московией или Петербургией
Так это не их заявление же. Ведомости написали заметку по сообщениям источников, потом перед публикацией обратились в Яндекс, и те подтвердили факт атаки без подробностей
Message deleted by user
Message deleted by user
User deleted by message
User by deleted message
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Это карма. Сами с ботами не желают бороться, вот и получите привет от ботнета. Хехе.
Из-за начавшейся блокировки Роскомпозором VPN, уже испытывают проблему игроки онлайн-игр, поэтому после случая с Телегой, когда тупые роскомнадзоровцы гасили непричастные сервисы, я не удивлюсь что проблемы Yandex это возможно очередной роскомпозор. С другой стороны еще один звоночек, что постепенно будет из-за того что , все мы и Яндекс и остальные, в свое время легли под тех кто захватил власть в России и ни хера не сделали, когда что то можно было сделать в легальном поле.
Мне больше понравились гении, что забаненые домены на гос учреждения перенаправили))
это не ddos, просто их закадровый перевод ютуба все пошли тестировать. Это конечно революция по своему, отчасти это убьёт российские онлайн курсы, так как на английском ютубе есть бесплатное обучения практически всему, и уж точно всему что есть в российских онлайн курсах, которые часто являются переводом (иногда хреновым и не полным) или адаптацией англоязычных курсов. Тот же freecodecamp канал чего стоит и яндекс закадрово его очень хорошо переводит
В комментах столько «экспертов». «Google отразил масштабную кибератаку» - Это другое. Позлорадствуй вместе)
Интересно, почему же многие так "любят" Яндекс? Может быть они дают повод для такой народной любви?
Миллионы человек во всём мире пользуются продуктами Яндекс. Так что на счёт "многие" это твои фантазии.
а по своей ли воле они пользуются яндексом?
А какие варианты? Думаешь люди насильно покупают Станции или оформляют подписку на Плюс? Может быть, пользователей Яндекс.Музыки принуждают слушать музыку именно там при том, что на российском рынке есть аналогичные сервисы.
Если выйти за пределы РФ, то как ты считаешь, в США насильно заставили использовать доставщиков от Яндекс?
яндекс скупает файловый трафик - это когда вместе с нужным софтом юзеру ставится паровозик говна с яндекс браузером и мейлру агентом. Далее пользователю навязывается говнопоиск, говнапочта и говномузыка.
Да, кто-то сам предпочитает ставить говно-софт и пользоваться говно-доставкой, кто-то подсел и привык, но велика доля тех, кого подсадили.
Это настолько плохой аргумент, что используют его только обделённые интеллектом.
Ну кто то серьезно взялся за них. Насколько информация имеет место быть хз, но сервисы маилру до сих пор некорректно работают. На яндексе вроде все стабильно, полет нормальный 🤗🙃
Может и не было никакой ддос атаки, а просто ркн что то криво настроил у себя...
Из-за этого Яндекс уже 2 недели не может сделать, чтобы фото в карточки товара корректно загружались и поддержка отвечала хотя бы минут за 10 по телефону, а не за час и больше?
Наверное, все кликали на баннеры на первой страницы поиска в попытках найти непроплаченную выдачу
удивительно единодушие в комментах.
Единственная бывшая российская компания, которой можно было гордиться в мире, умудрилась настолько просрать свою репутацию, что теперь все только злорадствуют когда слышат про ее проблемы
Регулятор не нашёл в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции.
Индийская эдтех-компания ориентируется на бедное население и увеличивает количество пользователей благодаря агрессивным продажам, пишет Rest of World.
Атака не повлияла на работу сайта, а данные пользователей не пострадали.
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