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Nazigul Jusupova

Microsoft приобрела онлайн-редактор видео Clipchamp Статьи редакции

Сумма сделки не раскрывается.

  • Clipchamp предлагает обычным и корпоративным пользователям сервис для редактирования видео. Условия сделки Microsoft не разглашает.

  • Clipchamp будет работать на Windows как веб-приложение с библиотекой фильтров, стилей, переходов и медиафайлов. Созданным на Clipchamp видео можно поделиться в соцсетях.

  • По данным CNBC, сервис ещё не доступен через программу лицензирования Microsoft. В компании сообщили, что существующие пользователи Clipchamp в процессе интеграции автоматически станут подписчиками Microsoft.

  • Clipchamp была основана в 2013 году в Австралии. Среди инвесторов стартапа Ten13 и Tola Capital. В июле сервис сообщил о 17 млн зарегистрированных пользователей из более чем 390 тысяч компаний. Среди партнёров компании Deloitte, Google, Microsoft и Zendesk.

  • Как отмечает CNBC, Microsoft уже проявляла интерес к видео. В 2020 году она подтвердила, что участвовала в переговорах по приобретению TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В 2018 году Microsoft приобрела образовательный видео-стартап для школьников и студентов Flipgrid.

#новости #microsoft

728 просмотров
6 6 комментариев
5
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6 комментариев
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Anton Prikhodko

3

Кто-нибудь знает на Windows хоть один нормальный бесплатный видеоредактор с самым базовым набором функций? Быстро покромсать видео на фрагменты и легко вывести его без специализированных знаний всех видеоформатов. Без сложных интерфейсов, без всяких прибабахов.

Вот был же Movie Maker, почему он умер и никто не продолжает его дело?

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Алексей Курлаев

Anton
1

Ну вот клипчамп пррдолжит

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Misha Zakarin

Anton
0

Я AFK, но там точно есть инструменты для редактирования в каком-то меню просмотра видео базовым проигрывателем

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Sasha Lander

Anton
0

А почему он умер? У меня есть на виндоуз 10.

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KINCH

Anton
0

ИМХО, потому что это сложный профессиональный продукт, для развития которого нужны очень высокие компетенции, постоянные обновления и т. д. 

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Dmitry Porkhaev

1

Открыта неделя покупок от Майкрософт🤔

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