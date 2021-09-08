Microsoft приобрела онлайн-редактор видео Clipchamp Статьи редакции
Сумма сделки не раскрывается.
- Clipchamp предлагает обычным и корпоративным пользователям сервис для редактирования видео. Условия сделки Microsoft не разглашает.
Clipchamp будет работать на Windows как веб-приложение с библиотекой фильтров, стилей, переходов и медиафайлов. Созданным на Clipchamp видео можно поделиться в соцсетях.
По данным CNBC, сервис ещё не доступен через программу лицензирования Microsoft. В компании сообщили, что существующие пользователи Clipchamp в процессе интеграции автоматически станут подписчиками Microsoft.
Clipchamp была основана в 2013 году в Австралии. Среди инвесторов стартапа Ten13 и Tola Capital. В июле сервис сообщил о 17 млн зарегистрированных пользователей из более чем 390 тысяч компаний. Среди партнёров компании Deloitte, Google, Microsoft и Zendesk.
- Как отмечает CNBC, Microsoft уже проявляла интерес к видео. В 2020 году она подтвердила, что участвовала в переговорах по приобретению TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В 2018 году Microsoft приобрела образовательный видео-стартап для школьников и студентов Flipgrid.
Кто-нибудь знает на Windows хоть один нормальный бесплатный видеоредактор с самым базовым набором функций? Быстро покромсать видео на фрагменты и легко вывести его без специализированных знаний всех видеоформатов. Без сложных интерфейсов, без всяких прибабахов.
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