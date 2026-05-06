Pornhub разрешит некоторым новым пользователям в Великобритании просматривать контент на платформе — для этого нужно подтвердить возраст через устройство от Apple

Для остальных продолжает действовать запрет. Aylo, материнская компания Pornhub, открыла регистрацию для некоторых новых пользователей из Великобритании — спустя три месяца после введения запрета на это.Она разрешит просматривать контент при условии, что пользователь подтвердит свой возраст через технику от Apple. По словам Aylo, с выпуском iOS 26.4 компания представила «первое в мире решение для проверки возраста с помощью устройства».К аккаунтам Apple в Великобритании применяются следующие правила: взрослые должны подтвердить, что им исполнилось 18 лет, с помощью кредитной карты, паспорта или водительского удостоверения. Для несовершеннолетних автоматически включится фильтрация контента.Закон о безопасности в интернете, Online Safety Act, заработал в Великобритании в 2025 году. Среди основных целей — оградить детей от нежелательного контента. Одним из наиболее спорных положений издание The Guardian называло требование местного медиарегулятора Ofcom проверять возраст на порносайтах.Евгения Евсеева