Правительство с 1 сентября 2026 года разрешит переносить номера телефонов к другому оператору между регионами

Сейчас это можно делать в пределах одного региона. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление правительства. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Сделать это можно очно или дистанционно через Госуслуги или сайт оператора.Перенос номера от одного оператора связи к другому работает в России с декабря 2013 года, но абоненты могут это сделать только в пределах одного региона. Процедура занимает до восьми дней.При переезде в другой регион абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков, пишет издание. Иногда возникают проблемы, если в новом месте проживания нет сетей прежнего оператора.Процедура переноса абонентских номеров предусмотрена стратегией развития отрасли связи до 2035 года, объяснили в правительстве. Новая мера сделает услуги связи «более гибкими и удобными для граждан», считают там.Таня БоброваСервисы06.06.2024Минцифры начало обсуждать возможность переноса телефонного номера к другому оператору между регионами Пока это можно сделать только в пределах одного региона.#новости