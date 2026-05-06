Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Образование
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Правительство с 1 сентября 2026 года разрешит переносить номера телефонов к другому оператору между регионами

Сейчас это можно делать в пределах одного региона.

  • Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление правительства. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Сделать это можно очно или дистанционно через Госуслуги или сайт оператора.
  • Перенос номера от одного оператора связи к другому работает в России с декабря 2013 года, но абоненты могут это сделать только в пределах одного региона. Процедура занимает до восьми дней.
  • При переезде в другой регион абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков, пишет издание. Иногда возникают проблемы, если в новом месте проживания нет сетей прежнего оператора.
  • Процедура переноса абонентских номеров предусмотрена стратегией развития отрасли связи до 2035 года, объяснили в правительстве. Новая мера сделает услуги связи «более гибкими и удобными для граждан», считают там.
Таня Боброва
Сервисы
Минцифры начало обсуждать возможность переноса телефонного номера к другому оператору между регионами

Пока это можно сделать только в пределах одного региона.

#новости

12
4
1
56 комментариев