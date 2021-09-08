В «СберЗвуке» появились виртуальные ассистенты — они помогут распознать музыку Статьи редакции
Распознавать треки умеет и «Яндекс.Музыка».
- Виртуальные помощники из семейства «Салют» смогут также ответить на вопросы о музыке и артистах, рассказали vc.ru в компании. Пока функция доступна пользователям «СберЗвука» на Android.
- Помощники смогут распознать музыку, а затем предложат включить подходящий трек в «СберЗвуке». Также ассистентами можно будет управлять голосом — например, попросить найти или включить трек.
- «Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют» в сентябре 2020 года. В феврале 2021 года он начал продавать «умные» лампочки и розетки с управлением через голосовых помощников, в апреле — добавил их в приложение «Сбербанк Онлайн».
- Распознавание треков есть и в приложении «Яндекс.Музыки». Для этого нужно открыть поиск, а затем выбрать нужную функцию в нижней части экрана.
Инновации! Сколько SCRUM мастеров и Agile коучей помогало команде сделать эту функцию?)
Скажите, есть ещё какие-нибудь приложения кроме Шазам, которые умеют работать в фоне? Чтобы я мог распознать музыку которая играет не вокруг а на моем же устройстве
@яндексмузыка
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