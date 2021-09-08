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Евгения Евсеева

В «СберЗвуке» появились виртуальные ассистенты — они помогут распознать музыку Статьи редакции

Распознавать треки умеет и «Яндекс.Музыка».

  • Виртуальные помощники из семейства «Салют» смогут также ответить на вопросы о музыке и артистах, рассказали vc.ru в компании. Пока функция доступна пользователям «СберЗвука» на Android.
  • Помощники смогут распознать музыку, а затем предложат включить подходящий трек в «СберЗвуке». Также ассистентами можно будет управлять голосом — например, попросить найти или включить трек.
  • «Сбер» представил семейство виртуальных ассистентов «Салют» в сентябре 2020 года. В феврале 2021 года он начал продавать «умные» лампочки и розетки с управлением через голосовых помощников, в апреле — добавил их в приложение «Сбербанк Онлайн».
  • Распознавание треков есть и в приложении «Яндекс.Музыки». Для этого нужно открыть поиск, а затем выбрать нужную функцию в нижней части экрана.

#новость #сберзвук

419 просмотров
5 5 комментариев
2
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5 комментариев
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andr oid

6

Прикрутить Shazam API дело нехитрое ;)

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Timur e la squadra

2

Инновации! Сколько SCRUM мастеров и Agile коучей помогало команде сделать эту функцию?)

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Металлургический дебаркадер

1

Хочу СберVC

Ответить

Pavel Pavel

Металлургический
0

Cбер позвонит

Ответить

Leha Shum

0

Скажите, есть ещё какие-нибудь приложения кроме Шазам, которые умеют работать в фоне? Чтобы я мог распознать музыку которая играет не вокруг а на моем же устройстве
@яндексмузыка

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