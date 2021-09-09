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Таня Боброва

«Яндекс» стал показывать справку из налоговой при поиске юрлиц и ИП Статьи редакции

Виджет доступен в десктопной и мобильной версии поиска.

  • Пользователи поиска «Яндекса» теперь могут посмотреть регистрационные данные компаний и индивидуальных предпринимателей, рассказали vc.ru в компании. Для этого достаточно вбить название в поиск, информация появится в отдельном окне на странице с результатами.
  • «Яндекс» использует данные Федеральной налоговой службы: по мере обновления информации в базах ведомства, она обновляется в поиске.
  • Доступные данные — дата образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН и другие. Компания также рассматривает возможность добавить в ответ больше данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта ФНС.
  • Ежедневно поисковик получает больше миллиона запросов о данных компаний: так пользователи хотят проверить надёжность партнёра или найти недостающие данные, объяснили запуск виджета в «Яндексе».
«Яндекс»

#новость #яндекс

1489 просмотров
6 6 комментариев
13
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Амбиент Музыкантов

6

Так-с, какой бы ещё трафик забрать себе. О!

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Egor Ozerov

Амбиент
0

Монополист чего с него взять…

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Павел Куранов

5

Только что попробовал, информации в карточке очень мало (это просто выписка из ФНС с самыми базовыми параметрами, даже платные сервисы по типу сбиса дают куда больше информации на бесплатной основе)
Яндекс просто сделал фичу для галочки и для той прослойки людей, которым впадлу кликнуть лишний раз на первую ссылку из поиска по ИНН компании

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Алексей Дымов

2

Если так удобнее, то я только за

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IO

1

Недостаточно нагружена поисковая выдача, нужно ещё туда напихать

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Максим Столяров

0

Раньше было тоже самое

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