«Яндекс» стал показывать справку из налоговой при поиске юрлиц и ИП Статьи редакции
Виджет доступен в десктопной и мобильной версии поиска.
- Пользователи поиска «Яндекса» теперь могут посмотреть регистрационные данные компаний и индивидуальных предпринимателей, рассказали vc.ru в компании. Для этого достаточно вбить название в поиск, информация появится в отдельном окне на странице с результатами.
- «Яндекс» использует данные Федеральной налоговой службы: по мере обновления информации в базах ведомства, она обновляется в поиске.
- Доступные данные — дата образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН и другие. Компания также рассматривает возможность добавить в ответ больше данных из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с сайта ФНС.
- Ежедневно поисковик получает больше миллиона запросов о данных компаний: так пользователи хотят проверить надёжность партнёра или найти недостающие данные, объяснили запуск виджета в «Яндексе».
Так-с, какой бы ещё трафик забрать себе. О!
Только что попробовал, информации в карточке очень мало (это просто выписка из ФНС с самыми базовыми параметрами, даже платные сервисы по типу сбиса дают куда больше информации на бесплатной основе)
Яндекс просто сделал фичу для галочки и для той прослойки людей, которым впадлу кликнуть лишний раз на первую ссылку из поиска по ИНН компании
С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.
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Виджет доступен в десктопной и мобильной версии поиска.