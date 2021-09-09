Wildberries не возвращают деньги за бракованный товар

Заказала у них платьишко, пришла забирать в пункт самовывоза, а там света нет — получала заказ в свете какой-то тусклой лампы. Даже не подумала о том, что посылку необходимо проверить прямо на месте, тем более что работники пункта заверили: «Если что, приносите завтра, все вернем».