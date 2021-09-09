Пользователи «Яндекс.Лавки» пожаловались на проблемы с доставкой — в компании говорят о «давлении на рынок курьеров» Статьи редакции
В службе поддержки говорят, что у сервиса недостаточно курьеров, а в компании — что их хватает, но есть давление на рынок.
Пользователи «Яндекс.Лавки» жалуются на проблемы с доставкой заказов с начала сентября. Некоторые пользователи не могут сделать заказ через приложение.
Другие жалуются на проблемы со временем доставки — заказ везут либо слишком долго, либо отменяют.
При обращении в поддержку в приложении пользователи не смогли оперативно получить ответ.
В службе поддержки «Яндекс.Лавки» в Facebook в ответ на жалобу написали, что «на поддержку обвалилась большая нагрузка» и «скоро штат операторов пополнится».
Также на жалобы пользователей ответили, что сервису не хватает курьеров, особенно в районах.
В пресс-службе «Лавки» отметили, что не наблюдают резкого роста отмены заказов.
В «Самокате» рассказали vc.ru, что не заметили проблем с курьерами. «Курьеры нужны всегда, но острой нехватки у нас нет», — сообщили в сервисе. В Delivery Club тоже не заметили сложностей с курьерами, наоборот, средняя скорость доставки и пунктуальность находятся «на хорошем уровне».
а встать с дивана и дойти до магазина не пробовали?)
Я доставляю в Я.Еде и могу сказать что доставки из условного магнита часто бывают к молодым мамам и пожилым. У них нет возможности таскать пакеты 10кг+.
Стоит задуматься где их мужья и дети/внуки.
а смысл? я за доставку плачу -100 рублей и это не считая кешбека и бесплатных пакетов. что может заставить меня выйти на улицу под дождь?
Я для себя смысл вижу в том, что самостоятельно я могу отсеять гнилые фрукты / овощи и взять то что будет приятно есть и долго храниться. С доставкой лотерея, принесут то что принесут.
У них что, школьники доставляют? Не вижу никаких других причин почему это могло бы влиять
Даже шутить не хочется. Одно радует, как Игорь из саппорта использует редкие для современного языка слова: "Сплоховали", "Удручающе", "Передам случай, чтобы усилили район доставщиками". Ну красиво же! :)
Я думал только у меня такая проблема ) Три заказ последних - жесть. первый заказ, обещанное время доставки 40 минут - везли 2 часа 20 минут, при этом поддержка уверяла что курьер едет, они с ним созвонились и вот он через 10 минут будет уже, просто глючит программа, после 1 часа 40 минут - курьер в приложении назначался, написал жалобу на оператора поддержки за обман - ответ даже не пришел. После, два заказа в среднем опоздание на 1 час, за второй заказ дали скидку 10%, а на третий даже не стали отвечать - ну я и удалил приложение, благо многие сети свои сервисы по доставке организовали, еще и с бесплатной доставкой. Так что Яндекс еда и Яндекс Лавка - слили себя полностью.
Думал просто не смогли заказ привести, а оказывается это систематический движ
А привлечь новых курьеров нормальной зарплатой слишком сложно для яндекса?)
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