Нам удается удерживать баланс спроса и предложения, и курьеров хватает, однако некоторое давление на рынок курьерских услуг ощущаем. Сказываются сезонные факторы — плохая погода, начало учебного года.

При этом с наступлением плохой погоды выросло и количество заказов, например, в будние дни на первой неделе сентября их количество сопоставимо с выходными в августе (в выходные обычно больше всего заказов).