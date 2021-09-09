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Сервисы
Маша Цепелева

Пользователи «Яндекс.Лавки» пожаловались на проблемы с доставкой — в компании говорят о «давлении на рынок курьеров» Статьи редакции

В службе поддержки говорят, что у сервиса недостаточно курьеров, а в компании — что их хватает, но есть давление на рынок.

20 20 комментариев
928 просмотров

Пользователи «Яндекс.Лавки» жалуются на проблемы с доставкой заказов с начала сентября. Некоторые пользователи не могут сделать заказ через приложение.

Жалобы в Facebook

Другие жалуются на проблемы со временем доставки — заказ везут либо слишком долго, либо отменяют.

Жалобы в Facebook
Жалобы в Facebook

При обращении в поддержку в приложении пользователи не смогли оперативно получить ответ.

Жалобы в Facebook

В службе поддержки «Яндекс.Лавки» в Facebook в ответ на жалобу написали, что «на поддержку обвалилась большая нагрузка» и «скоро штат операторов пополнится».

Жалобы в Facebook

Также на жалобы пользователей ответили, что сервису не хватает курьеров, особенно в районах.

В пресс-службе «Лавки» отметили, что не наблюдают резкого роста отмены заказов.

Нам удается удерживать баланс спроса и предложения, и курьеров хватает, однако некоторое давление на рынок курьерских услуг ощущаем. Сказываются сезонные факторы — плохая погода, начало учебного года.

При этом с наступлением плохой погоды выросло и количество заказов, например, в будние дни на первой неделе сентября их количество сопоставимо с выходными в августе (в выходные обычно больше всего заказов).

«Яндекс.Лавка»

В «Самокате» рассказали vc.ru, что не заметили проблем с курьерами. «Курьеры нужны всегда, но острой нехватки у нас нет», — сообщили в сервисе. В Delivery Club тоже не заметили сложностей с курьерами, наоборот, средняя скорость доставки и пунктуальность находятся «на хорошем уровне».

Яндекс.Лавка @yandex_lavka
@vikendtheend У нас будто черная полоса. Курьеров не хватает на все заказы, поэтому так задерживаемся. Но мы решительно настроены исправиться! Уже усиливаем районы доставщиками.
Что произошло с чатом, пока не понимаем. Поделитесь в ЛС номером телефона с аккаунта. Передам задачку багхатенрам.
Яндекс.Лавка @yandex_lavka
@Malice_Rainbow Здравствуйте. Простите, что так подводим. Заказов стало очень много, а курьеров пока столько же, сколько было. Но мы уже активно ищем новых, чтобы все заказы были доставлены (и доставлены быстро!). Скоро всё снова станет супер, обещаем.

#новость #яндекславка

20 20 комментариев
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B. B.

6

а встать с дивана и дойти до магазина не пробовали?)

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Ilgar Dadashov

B.
3

Это там где много людей? Ну нее

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Andrew Khachatryan

B.
2

Я доставляю в Я.Еде и могу сказать что доставки из условного магнита часто бывают к молодым мамам и пожилым. У них нет возможности таскать пакеты 10кг+.

Ответить

Митя Мурасов

Andrew
0

Стоит задуматься где их мужья и дети/внуки.

Ответить

Dmitry

Митя
2

В Я.Еде, зарабатывать то нужно.

Ответить

Митя Мурасов

Dmitry
0

Как то не учел, да

Ответить

Bulat Ziganshin

B.
1

а смысл? я за доставку плачу -100 рублей и это не считая кешбека и бесплатных пакетов. что может заставить меня выйти на улицу под дождь?

Ответить

Dmitry Perepelkin

Bulat
0

Я для себя смысл вижу в том, что самостоятельно я могу отсеять гнилые фрукты / овощи и взять то что будет приятно есть и долго храниться. С доставкой лотерея, принесут то что принесут.

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One Geek

B.
0

Кто-то же работает, не каждый может после школы зайте в перекресток. Кому-то надо проявлять активность на очередном созвоне с коллегами по поводу очередного проекта.

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Vladislav Zharkov

B.
0

Нет. Нам так удобнее, спасибо за заботу.

Ответить

Женский Гоша

3

Интересно, а бывают дни без факапов Яндекса?
Сказываются сезонные факторы — плохая погода, начало учебного года.

К этому нельзя было заранее подготовиться?

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One Geek

Женский
0

Это наступило внезапно. Еще вчера только вышли с майских праздников, а тут... сентябрь.

Ответить

Валентин Коломенский

Женский
0

У них что, школьники доставляют? Не вижу никаких других причин почему это могло бы влиять

Ответить

One Geek

3

Даже шутить не хочется. Одно радует, как Игорь из саппорта использует редкие для современного языка слова: "Сплоховали", "Удручающе", "Передам случай, чтобы усилили район доставщиками". Ну красиво же! :)

Ответить

Nikolay Ermishin

2

Я думал только у меня такая проблема ) Три заказ последних - жесть. первый заказ, обещанное время доставки 40 минут - везли 2 часа 20 минут, при этом поддержка уверяла что курьер едет, они с ним созвонились и вот он через 10 минут будет уже, просто глючит программа, после 1 часа 40 минут - курьер в приложении назначался, написал жалобу на оператора поддержки за обман - ответ даже не пришел. После, два заказа в среднем опоздание на 1 час, за второй заказ дали скидку 10%, а на третий даже не стали отвечать - ну я и удалил приложение, благо многие сети свои сервисы по доставке организовали, еще и с бесплатной доставкой. Так что Яндекс еда и Яндекс Лавка - слили себя полностью.

Ответить

Михаил Шатохин

1

Самокат в этом плане намного надёжнее.

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Сергей Исаков

1

Думал просто не смогли заказ привести, а оказывается это систематический движ

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Антон Штадлер

0

Просто компания сделала ре-локацию персонала в Парижский филиал

Ответить

Andrei Smirnovsky

0

А привлечь новых курьеров нормальной зарплатой слишком сложно для яндекса?)

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Поэтический кавалер

Andrei
0

Клиентелла будет визжать о подорожании.

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