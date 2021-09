{"items":[{"comment_id":3256578,"subsite_id":199118,"user_id":454452,"type":"comment_add","id":3256578,"hash":"fc28ae029702a9392b6e55f180a7e1ff","date":1631167930,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/291346-vyrezala-kusok-steny-i-pytalas-uvezti-kapsuly-soosnovateli-rossiyskoy-kriofirmy-delyat-zamorozhennye-tela?comment=3256578","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/843051c7-38fa-5e54-86f2-84aa1cc60ab5\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454452,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454452-too-many-irons-in-the-fire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97ffdfe2-3419-5f9c-978c-b3c646a869dd\/","name":"Too many irons in the fire","isVerified":false},"content":{"id":291346,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/291346-vyrezala-kusok-steny-i-pytalas-uvezti-kapsuly-soosnovateli-rossiyskoy-kriofirmy-delyat-zamorozhennye-tela","title":"\u00ab\u0412\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0443\u0441\u043e\u043a \u0441\u0442\u0435\u043d\u044b \u0438 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0443\u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u043a\u0430\u043f\u0441\u0443\u043b\u044b\u00bb: \u0441\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0438\u043e\u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0434\u0435\u043b\u044f\u0442 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256579,"subsite_id":199124,"user_id":7504,"type":"comment_add","id":3256579,"hash":"3e28d45e87bb12d411fff6cc06eb1a98","date":1631167982,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291543-yandeks-market-zablokiroval-moy-akkaunt?comment=3256579","text":">\u044d\u0442\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043a\u0430 \u0432\u044b\u0436\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e

> \u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0437\u043d\u0438\u043a\u043b\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0441 \u0411\u0435\u0440\u0443, \u0438\u0437\u0432\u0438\u043d\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043d\u0438



\u0427\u0451\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u043b\u043e\u043b)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7504,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/7504-semen-smirnov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa2f782d-391c-11f1-05ad-7c91a9ea1301\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u043d \u0421\u043c\u0438\u0440\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291543,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291543-yandeks-market-zablokiroval-moy-akkaunt","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043c\u043e\u0439 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256580,"subsite_id":199117,"user_id":259103,"type":"comment_add","id":3256580,"hash":"118a917074dc5599a160aaa52401c9bb","date":1631167995,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290981-pervye-vpechatleniya-ot-novogo-yandeks-brauzera?comment=3256580","text":"\u0421\u0442\u0430\u0440\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c\u0443 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0441\u0442\u043e\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u044f \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0432\u0438\u0437\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u0435\u0442\u043a\u0435 20\u044520, \u0430 \u043d\u0435 6\u04456 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c \u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0438\u043d\u0445\u0440\u043e\u043d\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445, \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u044e \u0438\u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\/\u043a\u0430\u0440\u0442\u0438\u043d\u043a\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":259103,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/259103-tim-a","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/216e742a-417d-5d40-830f-2e5b2ce14e36\/","name":"Tim \u0410.","isVerified":false},"content":{"id":290981,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/290981-pervye-vpechatleniya-ot-novogo-yandeks-brauzera","title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0442 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256581,"subsite_id":199120,"user_id":470790,"type":"comment_add","id":3256581,"hash":"0d5d86438846b8900ffdfaf7b7affa1a","date":1631167997,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/291569-igroki-world-of-tanks-pozhalovalis-na-problemy-s-dostupom-posle-blokirovki-vpn-servisov-rkn-eto-otricaet?comment=3256581","text":"\u0421\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043d\u0435\u0442,\u0441\u0430\u043c\u0438 \u0438\u0449\u0438\u0442\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":470790,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/470790-kot-wild","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/64695439-43a9-93ff-31cc-97d7bb9f864b\/","name":"Kot Wild","isVerified":false},"content":{"id":291569,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/291569-igroki-world-of-tanks-pozhalovalis-na-problemy-s-dostupom-posle-blokirovki-vpn-servisov-rkn-eto-otricaet","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u043a\u0438 World of Tanks \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 VPN-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432. \u0420\u041a\u041d \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256582,"subsite_id":199124,"user_id":665626,"type":"comment_add","id":3256582,"hash":"dd915dfbf11d93220be55ae9f450c5a1","date":1631167999,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291543-yandeks-market-zablokiroval-moy-akkaunt?comment=3256582","text":"\u042f. \u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0443 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442, \u043d\u0438 \u0443 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043d\u0438 \u0443 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430, \u0431\u0435\u0441\u044f\u0442 \u043e\u043d\u0438 \u0435\u0449\u0451 \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0438 \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0430 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442 , \u0437\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043a\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":665626,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/665626-konstantin-hiksvodel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ce4ebac-cdd3-514d-9606-1d09388c3ade\/","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u0425\u0438\u043a\u0441\u0432\u043e\u0434\u0435\u043b","isVerified":false},"content":{"id":291543,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291543-yandeks-market-zablokiroval-moy-akkaunt","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0437\u0430\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043c\u043e\u0439 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256585,"subsite_id":199115,"user_id":798813,"type":"comment_add","id":3256585,"hash":"7e3dfd0cccec13429f41db5cacfecfaf","date":1631168044,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/291203-sperva-otmenili-tehosmotr-dlya-osago-a-teper-i-vovse-ubirayut-to-chto-eto-znachit?comment=3256585","text":"\u041a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u043d\u0435 \u0441\u043b\u0435\u0434\u044f\u0449\u0438\u0445 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e. \u041d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u0435\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0443\u0447\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0438 \u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0421\u0422\u041e\u0410, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043e\u0442\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c. \u041a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443, \u043d\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0422\u041e \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0434\u0430 - \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444. \u0418\u0434\u0435\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0430\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":798813,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/798813-mihail-miheev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d51a463f-ef3c-51e0-bf47-a0147e34783c\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u041c\u0438\u0445\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291203,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/291203-sperva-otmenili-tehosmotr-dlya-osago-a-teper-i-vovse-ubirayut-to-chto-eto-znachit","title":"\u0421\u043f\u0435\u0440\u0432\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0434\u043b\u044f \u041e\u0421\u0410\u0413\u041e, \u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0438 \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0422\u041e \u2014 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256586,"subsite_id":199124,"user_id":352669,"type":"comment_add","id":3256586,"hash":"eb2e81bcf9401f2419219d4c9acef3c7","date":1631168068,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291379-s-bankovskoy-karty-alfa-bank-pyaterochka-v-ocherednoy-raz-ukrali-bally?comment=3256586","text":"\u0422\u044d\u044d\u043a, \u043c\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u0434\u043e\u043c \u043e\u0434\u043d\u0430\u0436\u0434\u044b, \u044f \u043f\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434 \u043e\u0448\u0438\u0431\u0441\u044f \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e. \u0410 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0441\u044f \u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u0438 \u043a\u0440\u043e\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u043e\u0442\u0432\u0449\u043c\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0432 (\u043b\u0430\u0434\u043d\u043e, \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 100 \u0438\u0445, \u043d\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e) \u0431\u0430\u043b\u043b\u044b?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":352669,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/352669-anna-tregubkina","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a65c8bcf-4bc1-50b9-cdb8-2ed1bf25c813\/","name":"Anna Tregubkina","isVerified":false},"content":{"id":291379,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291379-s-bankovskoy-karty-alfa-bank-pyaterochka-v-ocherednoy-raz-ukrali-bally","title":"\u0421 \u0431\u0430\u043d\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b \u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a-\u041f\u044f\u0442\u0435\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430\u00bb \u0432 \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0443\u043a\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0430\u043b\u043b\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256587,"subsite_id":199120,"user_id":726182,"type":"comment_add","id":3256587,"hash":"101bfc7c6f5a953d7f03d3cac1dec522","date":1631168071,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3256587","text":"\u0413\u0434\u0435 \u0432\u044b \u0432\u0438\u0434\u0438\u0442\u0435 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438? \u041d\u0430\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442, \u0447\u0438\u0441\u0442\u0430\u044f \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430: \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0433\u0435\u0440\u043e\u0438\u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432 \u0440\u0430\u043d\u043e \u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0440\u0443\u0442. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u0443 \u0432\u0435\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430\u044f \u0430\u0434\u0434\u0438\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.



\u0410\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0441\u0448\u0442\u0430\u0431\u0430\u0445 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u043e\u043a, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0436 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043a \u0442\u044f\u0436\u0451\u043b\u044b\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445, \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0443\u0436 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044b\u0445 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u044f\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":726182,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/726182-arkadiy-k","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/115c4b2f-4421-8a8b-c058-ce338d2c9a1d\/","name":"Arkadiy K","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256590,"subsite_id":199124,"user_id":199611,"type":"comment_add","id":3256590,"hash":"0ac4b00cbf497f8727c130ad2dcfd2a0","date":1631168192,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291139-alfa-bank-otkazyvaetsya-otklyuchit-vozmozhnost-distancionnogo-polucheniya-kreditov-i-platezhey-s-kreditnyh-schetov?comment=3256590","text":"\u041c\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0424\u0418\u041e \u0438 \u0434\u0430\u0442\u0443 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u043c \u0432 \u041b\u0421.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":199611,"url":"https:\/\/vc.ru\/alfabank","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/df0bdc77-7f3e-aa07-f5aa-683160842928\/","name":"\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a","isVerified":true},"content":{"id":291139,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/291139-alfa-bank-otkazyvaetsya-otklyuchit-vozmozhnost-distancionnogo-polucheniya-kreditov-i-platezhey-s-kreditnyh-schetov","title":"\u00ab\u0410\u043b\u044c\u0444\u0430-\u0411\u0430\u043d\u043a\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0439 \u0441 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0447\u0435\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256591,"subsite_id":199120,"user_id":449018,"type":"comment_add","id":3256591,"hash":"6b2a40a787875df2a0097922c18b651c","date":1631168195,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3256591","text":"\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0430 \u0432\u0435\u0434\u044c \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u044b - \u044d\u0442\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0436\u0435\u0441\u0442\u043a\u0430\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":449018,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/449018-art","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1861923e-c3fb-9759-9e23-c3037e199140\/","name":"Art","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256592,"subsite_id":199120,"user_id":557698,"type":"comment_add","id":3256592,"hash":"55512c6baaeb819abf0f3a3788aa8b5e","date":1631168209,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/291569-igroki-world-of-tanks-pozhalovalis-na-problemy-s-dostupom-posle-blokirovki-vpn-servisov-rkn-eto-otricaet?comment=3256592","text":"\u0412\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0430\u043d\u043a\u0438\u0441\u0442\u044b \u043d\u0430\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u0432 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043e\u044f\u0445.

\u0422\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0430\u043a\u043e\u043f\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u043b\u0445\u043e\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044f\u0445.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":557698,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/557698-sergey-khohlachev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5e8396a3-cf85-63c4-f374-68cd357fc1bc\/","name":"Sergey Khohlachev","isVerified":false},"content":{"id":291569,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/291569-igroki-world-of-tanks-pozhalovalis-na-problemy-s-dostupom-posle-blokirovki-vpn-servisov-rkn-eto-otricaet","title":"\u0418\u0433\u0440\u043e\u043a\u0438 World of Tanks \u043f\u043e\u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b \u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 VPN-\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432. \u0420\u041a\u041d \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256593,"subsite_id":199118,"user_id":484098,"type":"comment_add","id":3256593,"hash":"f7a9b0e6bbe8f70c744c4413270ed0e4","date":1631168280,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/291346-vyrezala-kusok-steny-i-pytalas-uvezti-kapsuly-soosnovateli-rossiyskoy-kriofirmy-delyat-zamorozhennye-tela?comment=3256593","text":"\u041c\u043e\u0440\u0430\u043b\u044c: \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043b\u0430\u043d\u044b, \u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u0432\u044f\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u0444\u0438\u0440\u043c\u0430\u043c\u0438, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0447\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":484098,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/484098-vmp","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"vmp","isVerified":false},"content":{"id":291346,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/291346-vyrezala-kusok-steny-i-pytalas-uvezti-kapsuly-soosnovateli-rossiyskoy-kriofirmy-delyat-zamorozhennye-tela","title":"\u00ab\u0412\u044b\u0440\u0435\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043a\u0443\u0441\u043e\u043a \u0441\u0442\u0435\u043d\u044b \u0438 \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0443\u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u043a\u0430\u043f\u0441\u0443\u043b\u044b\u00bb: \u0441\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0438\u043e\u0444\u0438\u0440\u043c\u044b \u0434\u0435\u043b\u044f\u0442 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256595,"subsite_id":199115,"user_id":836916,"type":"comment_add","id":3256595,"hash":"3acf71196e82b204570e545e05bdc031","date":1631168290,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/291151-yandeks-osenyu-zapustit-bespilotnoe-taksi-v-moskve-mozhno-zapisatsya-na-testirovanie?comment=3256595","text":"\u0412\u044b \u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043f\u0440\u0443\u0444\u044b, \u0441\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441 \u043d\u0435 \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b \u0441\u043e\u0444\u0442 \u0438 \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0435\u0433\u043e \u0438\u0437\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u043b.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":836916,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/836916-kazakov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ccd2b949-671c-57c9-9b4a-5167e6ee3fc6\/","name":"kazakov","isVerified":false},"content":{"id":291151,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/291151-yandeks-osenyu-zapustit-bespilotnoe-taksi-v-moskve-mozhno-zapisatsya-na-testirovanie","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u043e\u0441\u0435\u043d\u044c\u044e \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u2014 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0441\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256596,"subsite_id":199120,"user_id":778290,"type":"comment_add","id":3256596,"hash":"6688466e7a87393fb2536e53cb92b7fe","date":1631168293,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3256596","text":"\u041b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445, \u0430 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0433\u0435\u0440\u043e\u0438\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b\u043e \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u044f\u0436\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432?

\u041d\u043e \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0448\u0438\u0440\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0433\u0435\u0440\u043e\u0438\u043d\u0449\u0438\u043a\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435-\u0442\u043e, \u0441\u0430\u0434\u044f\u0442 \u0437\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044f\u0434.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":778290,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/778290-aleksandr-smirnov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/55a67055-17c4-e42c-b29c-0a237b9b5e24\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0421\u043c\u0438\u0440\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256597,"subsite_id":199115,"user_id":798813,"type":"comment_add","id":3256597,"hash":"23c656daa7b747ad186c06b105cce373","date":1631168297,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/291203-sperva-otmenili-tehosmotr-dlya-osago-a-teper-i-vovse-ubirayut-to-chto-eto-znachit?comment=3256597","text":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441. \u0422\u0430\u043a - \u0432 \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e (\u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e!) \u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0433\u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435. \u041d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0446\u043e\u0432, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a \u0441\u0440\u043e\u043a\u0443 \u043d\u0435 \u0431\u0435\u0433\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u0430\u0445 \u0414\u041a, \u0430 \u0442\u043e \u0432\u0434\u0440\u0443\u0433 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f) \u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u043c, \u043a\u0442\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435 \u0444\u0438\u043d\u0438\u0448\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":798813,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/798813-mihail-miheev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d51a463f-ef3c-51e0-bf47-a0147e34783c\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u041c\u0438\u0445\u0435\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291203,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/291203-sperva-otmenili-tehosmotr-dlya-osago-a-teper-i-vovse-ubirayut-to-chto-eto-znachit","title":"\u0421\u043f\u0435\u0440\u0432\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440 \u0434\u043b\u044f \u041e\u0421\u0410\u0413\u041e, \u0430 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0438 \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u0443\u0431\u0438\u0440\u0430\u044e\u0442 \u0422\u041e \u2014 \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256598,"subsite_id":199120,"user_id":449018,"type":"comment_add","id":3256598,"hash":"374d6c33028832c381b0e4693ba153f6","date":1631168341,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3256598","text":"\u042f \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e \u0432\u044b \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0431\u0438\u043e\u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\ud83d\ude02","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":449018,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/449018-art","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1861923e-c3fb-9759-9e23-c3037e199140\/","name":"Art","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256599,"subsite_id":199120,"user_id":538653,"type":"comment_add","id":3256599,"hash":"e2d5135d3564e0ba7aade62bf2c9a018","date":1631168347,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3256599","text":"\u0414\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c, \u043d\u043e \u043c\u043e\u0437\u0433 \u0435\u0433\u043e \u0441\u0430\u043c \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0442.\u00a0



https:\/\/youtu.be\/NX-CDTJlvGY

https:\/\/youtu.be\/zxNXUxYZUWc



\u0421\u0430\u043c\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0438 \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431 \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0441\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u0441\u0435\u0440\u043e\u0442\u043e\u043d\u0438\u043d - \u043f\u043e\u0439\u0442\u0438 \u043a \u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0435\u0432\u0442\u0443-\u043f\u0441\u0438\u0445\u0438\u0430\u0442\u0440\u0443, \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u044f\/\u0442\u0440\u0435\u0432\u043e\u0433\u0430 - \u043e\u043d \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0421\u0418\u041e\u0417\u0421. (\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0440\u0435\u0446\u0435\u043f\u0442)\u00a0

\u041f\u0440\u0430\u0432\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u0431\u043e\u0447\u043a\u0438 - \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0430\u043f\u043f\u0435\u0442\u0438\u0442\u0430, \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043b\u0438\u0431\u0438\u0434\u043e, \u0431\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435



https:\/\/youtu.be\/OLrQcrvQfgs","media":[{"type":"link","value":"youtu.be"},{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0bc149fd-8485-53da-aa78-0e294affa9f3\/"},{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a15e7894-6a42-5327-8984-eb02676472b7\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":538653,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/538653-a-b","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bacf3e58-5c32-2525-4556-27bbe6bfbcb8\/","name":"A B","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256600,"subsite_id":199122,"user_id":699444,"type":"comment_add","id":3256600,"hash":"ab2aba587207b316f29032bdd9940240","date":1631168368,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/291324-marketpleysy-ubivayut-biznes-sikvel-chto-izmenilos-za-polgoda-so-vremeni-publikacii-hitovoy-stati?comment=3256600","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442 \u043c\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436. \u041d\u043e \u0442\u0430\u043c \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0432\u0431 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0437\u043e\u043d \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0443\u0436\u0435 \u0445\u043e\u0434\u044f\u0447\u0438\u0439 \u0442\u0440\u0443\u043f \u0438 \u043c\u043f \u043b\u0438\u0448\u044c \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u043b\u0435\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0430\u0433\u043e\u043d\u0438\u044e. \u041e\u043d\u0438 \u0432\u0435\u0434\u044c \u0438 \u043e\u0442 \u0441\u0435\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0434\u0435\u043d\u0435\u0433 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":699444,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/699444-mihail-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d0d4bc7-0cc3-5f7b-89ae-8a3e10df6a11\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291324,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/291324-marketpleysy-ubivayut-biznes-sikvel-chto-izmenilos-za-polgoda-so-vremeni-publikacii-hitovoy-stati","title":"\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u043f\u043b\u0435\u0439\u0441\u044b \u0443\u0431\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441. \u0421\u0438\u043a\u0432\u0435\u043b. \u0427\u0442\u043e \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0445\u0438\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256601,"subsite_id":199120,"user_id":42139,"type":"comment_add","id":3256601,"hash":"c7b9594545cf5499dbf6eee4f43e6a43","date":1631168417,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki?comment=3256601","text":"\u0418\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":42139,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/42139-arthur-n","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5c206dce-7c56-ddbd-c9b5-6c9764dc5c11\/","name":"Arthur N","isVerified":false},"content":{"id":287726,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/287726-soosnovatelya-ostrovka-sergeya-fage-zaderzhali-v-domodedovo-u-nego-nashli-narkotiki","title":"\u0421\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u00ab\u041e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430\u00bb \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u044f \u0424\u0430\u0433\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u0414\u043e\u043c\u043e\u0434\u0435\u0434\u043e\u0432\u043e \u2014 \u0443 \u043d\u0435\u0433\u043e \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0440\u043a\u043e\u0442\u0438\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3256603,"subsite_id":199117,"user_id":227859,"type":"comment_add","id":3256603,"hash":"4f96942880eaf55ec6c58a5a72e41dbf","date":1631168431,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/291297-chto-ozhidat-na-prezentacii-apple-14-sentyabrya-iphone-13-s-chelkoy-pomenshe-novye-airpods-i-redizayn-chasov?comment=3256603","text":"\u00a0\u0427\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e? \u0447\u0442\u043e\u0431 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u0431\u044b\u043b \u043b\u0451\u0433\u043a\u0438\u0439 \u0438 \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0440\u044b\u0445 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0435\u0439 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d\u0435, \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u0430\u043a\u0441\u043e\u043c \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435\u0441\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":227859,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/227859-aleksandr-korolev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0bf08956-95f7-7f2f-15cd-de3bea01d61c\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u043e\u0440\u043e\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":291297,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/291297-chto-ozhidat-na-prezentacii-apple-14-sentyabrya-iphone-13-s-chelkoy-pomenshe-novye-airpods-i-redizayn-chasov","title":"\u0427\u0442\u043e \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0437\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0438 Apple 14 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f: iPhone 13 \u0441 \u00ab\u0447\u0451\u043b\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 AirPods \u0438 \u0440\u0435\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}