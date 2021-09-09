Предложение «Яндекса» может повлиять на ход процесса по обогащённым ответам.

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Теперь в результатах поиска литературного произведения вместе с предложением от самого «Яндекса» появились иконки книжных магазинов, пишут «Ведомости». В том числе предложения от «Литрес» и MyBook, а также Book24.

Поисковик «Яндекс» «Яндекс»

В «Яндексе» рассказали, что сотрудничество бесплатное. Партнёр должен настроить передачу информации о наличии книги и её стоимости в стандартном формате «Яндекса». Также компания планирует продавать книги на странице выдачи.

В «Литрес» сообщили, что в будущем рассчитывают на «прозрачные и единые для всего рынка» условия. Сейчас на долю «Яндекса» по переходам на сайты «Литрес» из поисковой выдачи приходится 25%.

В «Эксмо-АСТ» рассказали, что в отличие от Google поисковик «Яндекса» предлагает почитать или купить книгу. Формат только стартовал, пока рано говорить о результатах сотрудничества, отметили в компании.

Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно в первую очередь для «Яндекса», который монетизирует данные о пользователях других компаний. Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что это решение может повлиять на ход рассмотрения дела ФАС, и допускают, что стороны придут к мировому соглашению.