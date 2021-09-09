«Яндекс» расширил в поисковике предложение книг на фоне разбирательства с ФАС из-за «колдунщиков» Статьи редакции
Предложение «Яндекса» может повлиять на ход процесса по обогащённым ответам.
Теперь в результатах поиска литературного произведения вместе с предложением от самого «Яндекса» появились иконки книжных магазинов, пишут «Ведомости». В том числе предложения от «Литрес» и MyBook, а также Book24.
В «Яндексе» рассказали, что сотрудничество бесплатное. Партнёр должен настроить передачу информации о наличии книги и её стоимости в стандартном формате «Яндекса». Также компания планирует продавать книги на странице выдачи.
В «Литрес» сообщили, что в будущем рассчитывают на «прозрачные и единые для всего рынка» условия. Сейчас на долю «Яндекса» по переходам на сайты «Литрес» из поисковой выдачи приходится 25%.
В «Эксмо-АСТ» рассказали, что в отличие от Google поисковик «Яндекса» предлагает почитать или купить книгу. Формат только стартовал, пока рано говорить о результатах сотрудничества, отметили в компании.
Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно в первую очередь для «Яндекса», который монетизирует данные о пользователях других компаний. Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что это решение может повлиять на ход рассмотрения дела ФАС, и допускают, что стороны придут к мировому соглашению.
- Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
- ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» подал в суд на ФАС, чтобы признать действия службы незаконными. Заседание назначено на 22 сентября.
- В мае «Яндекс» рассказало принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям.
- В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter. В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний.
Есть бесплатные книги и в Яндексе и на Литресе…
Коммерческий блик
Ага, а еще бесплатные газеты иногда в почтовый ящик суют, тоже очень интересно почитать.
какой сапиенс ищет книгу через яндекс?
Для меня яндекс умер как поисковик после удаления умного голосования
Адекватный звук
так и правильно, еще бы скрывали из выдачи иноагентов и прочих леваков
Комментарий удален
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