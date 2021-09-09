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Nazigul Jusupova

«Яндекс» расширил в поисковике предложение книг на фоне разбирательства с ФАС из-за «колдунщиков» Статьи редакции

Предложение «Яндекса» может повлиять на ход процесса по обогащённым ответам.

16 16 комментариев
2327 просмотров

Теперь в результатах поиска литературного произведения вместе с предложением от самого «Яндекса» появились иконки книжных магазинов, пишут «Ведомости». В том числе предложения от «Литрес» и MyBook, а также Book24.

Поисковик «Яндекс» «Яндекс»

В «Яндексе» рассказали, что сотрудничество бесплатное. Партнёр должен настроить передачу информации о наличии книги и её стоимости в стандартном формате «Яндекса». Также компания планирует продавать книги на странице выдачи.

В «Литрес» сообщили, что в будущем рассчитывают на «прозрачные и единые для всего рынка» условия. Сейчас на долю «Яндекса» по переходам на сайты «Литрес» из поисковой выдачи приходится 25%.

В «Эксмо-АСТ» рассказали, что в отличие от Google поисковик «Яндекса» предлагает почитать или купить книгу. Формат только стартовал, пока рано говорить о результатах сотрудничества, отметили в компании.

Эксперты считают, что такое сотрудничество выгодно в первую очередь для «Яндекса», который монетизирует данные о пользователях других компаний. Опрошенные «Ведомостями» юристы отмечают, что это решение может повлиять на ход рассмотрения дела ФАС, и допускают, что стороны придут к мировому соглашению.

  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
  • ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. «Яндекс» подал в суд на ФАС, чтобы признать действия службы незаконными. Заседание назначено на 22 сентября.
  • В мае «Яндекс» рассказало принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям.
  • В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter. В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний.

#яндекс #новости #колдунщики

16 16 комментариев
4
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16 комментариев
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Адекватный звук

14

"Сегодня повышенный спрос на книги по маркетингу и истории, стоимость временно увеличена"

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Жуткий чайник

7

Подготовка к запуску «Яндекс-книг»?

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Maxim Stroganoff

Жуткий
7

Ямазон?

Ответить

Жуткий чайник

Maxim
9

Ябуки

Ответить

Коммерческий

Жуткий
1

И не прикопашься, Ниппон-сама

Ответить

Alex

Жуткий
3

Давно пора. Как же это они такую нишу еще не подмяли под себя, непонятно…
Что там еще осталось чего нет в яндексе?

Ответить

Коммерческий блик

4

не понял, как яндекс дает почитать книгу в отличие от гугла? Всю? Вряд ли. Частями? Так гугл тоже так делает. Остается
один вариант... Он дает ее почитать на литресе за деньги! 🤣

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Andrey Novikov

Коммерческий
2

Есть бесплатные книги и в Яндексе и на Литресе…

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Коммерческий блик

Andrey
3

Ага, а еще бесплатные газеты иногда в почтовый ящик суют, тоже очень интересно почитать.

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Тимур Кандауров

Коммерч…
0

Как вы неаккуратно с русской классикой)

Ответить

Constantine Kiselev

2

какой сапиенс ищет книгу через яндекс?

Ответить

Вадим Осадчий

Constantine
1

Правильно, надо во Вконтакте по вложениям )

Ответить

Konstantin Valter

–1

Для меня яндекс умер как поисковик после удаления умного голосования

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Адекватный звук

Konstantin
1

так и правильно, еще бы скрывали из выдачи иноагентов и прочих леваков

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Konstantin Valter

Адекватный
0

Понимаю, что бесполезно, но вдруг

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Амбиент Музыкантов

1

Короче, расходимся. Многомиллиардного штрафа не будет.

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