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Сервисы
Маша Цепелева

Российская платформа для создания «умных» голосовых роботов для бизнеса Tomoru привлекла 50 млн рублей Статьи редакции

Среди клиентов сервиса — «Сбермаркет» и SkillBox.

  • Сервис Tomoru привлёк 50 млн рублей при оценке в 450 млн рублей, сообщили vc.ru в компании. После сделки инвестиционная компания Bragin&Сo получила долю в 10%, частный инвестор Сона Карапетян — долю в 1,21%. Основатели платформы Денис Балюра и Александр Маглеванный владеют 76,35% доли компании.

  • Компания планирует потратить инвестиции на разработку новой версии платформы Tomoru 2.0, увеличить скорость внедрения роботов и отказаться от обучения их людьми. После обновления голосовые роботы смогут обмениваться общими знаниями и будут учиться быстрее. Это позволит сократить срок внедрения с нескольких дней до нескольких секунд.

  • Tomoru основана в 2019 году. Компания разрабатывает голосовых роботов, которые не только могут отвечать заготовленными фразами на реплики клиентов, но и понимать синонимы слов и контекст фраз.

  • Среди клиентов платформы — «Сбермаркет», SkillBox, Qmarketing Academy. В ближайшие 6-9 месяцев Tomoru планирует выйти на азиатский рынок.
  • Компания называет своими ключевыми отличиями доступность продукта для малого и среднего бизнеса и скорость внедрения роботов. Tomoru обещает сделать за день работу, на которую обычно уходит две недели. Стоимость запуска — 24 тысячи рублей.
  • По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 году выручка ООО «Томору» составила 2,5 млн рублей, убыток — 5,3 млн рублей. Платформа планирует увеличить выручку в 2021 году до 35 млн рублей, в 2022 году — до 385 млн рублей.

#новость #tomoru

531 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Nikitinz

0

Предвыборное: хорошо, что это не платформа «умных» роботов для голосования))

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Александр Сорокин

Nikitinz
2

Чтобы голосовать умным быть не обязательно

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Безумный бинокль

Александр
0

В сложившихся условиях быть умным на голосовании даже вредно. 

Ответить

Александр Батищев

0

Умные голосо….???
Скоро забанят

Ответить

Dr. Horrible

0

умных голос.
*запрещенное на территории рф словосочетание

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badResistor

0

На слове "Умное" — роскомпозор должно триггерить и он должен браться в атаку.

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Максим Борзов

0

Голосовые роботы развиваются хорошо, обзвоны уже так надоели, что пришлось поставить Олега даже на основной номер. Кто-то проинвестировал общение роботов с роботами. 

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