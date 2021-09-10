Российская платформа для создания «умных» голосовых роботов для бизнеса Tomoru привлекла 50 млн рублей Статьи редакции
Среди клиентов сервиса — «Сбермаркет» и SkillBox.
Сервис Tomoru привлёк 50 млн рублей при оценке в 450 млн рублей, сообщили vc.ru в компании. После сделки инвестиционная компания Bragin&Сo получила долю в 10%, частный инвестор Сона Карапетян — долю в 1,21%. Основатели платформы Денис Балюра и Александр Маглеванный владеют 76,35% доли компании.
- Компания планирует потратить инвестиции на разработку новой версии платформы Tomoru 2.0, увеличить скорость внедрения роботов и отказаться от обучения их людьми. После обновления голосовые роботы смогут обмениваться общими знаниями и будут учиться быстрее. Это позволит сократить срок внедрения с нескольких дней до нескольких секунд.
Tomoru основана в 2019 году. Компания разрабатывает голосовых роботов, которые не только могут отвечать заготовленными фразами на реплики клиентов, но и понимать синонимы слов и контекст фраз.
- Среди клиентов платформы — «Сбермаркет», SkillBox, Qmarketing Academy. В ближайшие 6-9 месяцев Tomoru планирует выйти на азиатский рынок.
- Компания называет своими ключевыми отличиями доступность продукта для малого и среднего бизнеса и скорость внедрения роботов. Tomoru обещает сделать за день работу, на которую обычно уходит две недели. Стоимость запуска — 24 тысячи рублей.
- По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 году выручка ООО «Томору» составила 2,5 млн рублей, убыток — 5,3 млн рублей. Платформа планирует увеличить выручку в 2021 году до 35 млн рублей, в 2022 году — до 385 млн рублей.
Предвыборное: хорошо, что это не платформа «умных» роботов для голосования))
Чтобы голосовать умным быть не обязательно
На слове "Умное" — роскомпозор должно триггерить и он должен браться в атаку.
Голосовые роботы развиваются хорошо, обзвоны уже так надоели, что пришлось поставить Олега даже на основной номер. Кто-то проинвестировал общение роботов с роботами.
Илья Переседов — журналист, редактор, владелец агентства информационного сопровождения бизнеса — рассказал, как набрал 150 кг, став предпринимателем, а потом вернулся в нормальный вес, применив предпринимательские навыки.
На прошлой неделе лидеры российской банковской индустрии пострадали от масштабной DDoS-атаки. Пока банки таймаутили, покупатели испытывали трудности с оплатой, а платежные шлюзы и еком теряли деньги (и плакали). Как платежный сервис Payture спасал выручку клиентов и свой оборот — в этом материале.
По оценке компании, сервис занимает 5% рынка в Москве, а до конца года планирует увеличить долю до 10-12%.
Apple настаивает, что Epic намеренно нарушила соглашение, и нет оснований для восстановления её аккаунта.
Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.
Как обычно врываемся с (не)скучной аналитикой, на этот раз детских пособий и погашений микрозаймов. Рассказываем, как они связаны и сколько стоит сегодня собрать ребенка в школу.
Вчера внезапно «Авито» решил(-о), что я «двойной агент» и заблокировал(-о) мой новый аккаунт по причине «использования нескольких аккаунтов» сразу после двух платежей и активации новых объявлений. После чего, ни объявлений в выдаче, ни денег я естественно не увидел.
Сыроваткин Олег, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер»
Ведомство узнавало об использовании DNS-серверов Google, Cloudflare и сервисе DoH, который внедряют Mozilla и Google.
По прогнозам экспертов, к 2025 году глобальный объем продаж в ecommerce вырастет с $2,4 трлн до $3,9 трлн. Один из самых заметных и быстрорастущих сегментов рынка — социальные сети: в первом полугодии 2021-го доля покупок там увеличилась на 36%.
Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».