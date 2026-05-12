Digg перезапустили во второй раз — теперь как агрегатор новостей об ИИ на основе публикаций в X

Предыдущий перезапуск завершился в марте 2026 года.Скриншот vc.ruСсылку на новый обновлённый сайт Digg опубликовал сооснователь проекта Кэвин Роуз. Площадка стала меньше похожа на «клон Reddit» и больше напоминает новостной агрегатор, которым она была раньше, отмечает TechCrunch.В верхней части главной страницы Digg отображаются четыре ссылки: на самую просматриваемую публикацию, самую комментируемую, набирающую популярность, а также блок с пометкой «на случай, если вы пропустили».Ниже — наиболее популярные новости дня с показателями вовлечённости: просмотрами, комментариями, лайками и сохранениями. Digg в режиме реального времени анализирует публикации в X, чтобы выявлять обсуждаемые и набирающие популярность темы.На сайте также есть рейтинги 1000 ведущих специалистов в области ИИ, компаний и политиков, занимающихся вопросами ИИ.Скриншот vc.ruВ электронном письме бета-тестерам Digg говорится, что цель проекта — «отслеживать наиболее влиятельные голоса в определённой области» и показывать новости, которые «действительно заслуживают внимания». Пока концепцию тестируют на сфере ИИ, но в случае успеха сервис планирует расширить набор тем.Это уже второй перезапуск Digg за год. В марте 2025-го соучредитель Reddit Алексис Оганян и Кевин Роуз выкупили Digg, объявили о перезапуске платформы и начали тестировать её в закрытом режиме.В январе 2026 года сервис представил открытую бета-версию сайта и мобильного приложения. По аналогии с Reddit, он позволял просматривать ленты с публикациями из разных сообществ и вступать в них, а также публиковать собственные посты, оставлять комментарии и лайки.Однако в марте 2026-го сайт Digg закрыли. На старте команда рассчитывала, что нейросети помогут в модерации контента, но не смогла справиться с ИИ-агентами и «автоматизированными аккаунтами», которыми сейчас «кишит интернет», отмечал глава сервиса Джастин Меццелл. Тогда же он сообщил, что проект перезапустят снова, а к непосредственной работе над ним вернётся Кэвин Роуз.Digg появился в 2004 году как новостной агрегатор — за год до запуска Reddit. В нулевых сервис считали «домашней страницей всего интернета» и «папочкой новостных соцсетей». Число уникальных пользователей в месяц на пике достигало 40 млн.В 2010-м сервис провёл редизайн, который спровоцировал «массовый отток» аудитории. Тогда же из компании ушли сооснователи Кэвин Роуз и Джей Адельсон. В 2012 году Digg распродали по частям, затем несколько раз перепродавали.#новости #digg