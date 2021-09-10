Россия и Белоруссия отменят роуминг, выработают общие правила налогообложения, дорожной инфраструктуры, платёжных систем Статьи редакции
Стороны утвердили программу развития Союзного государства.
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Кроме этого, стороны договорились о:
- Интеграция национальных платёжных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей.
- Гармонизация норм регулирования банков и прочих финансовых организаций. Центробанк России и Банк Белоруссии до декабря 2022 года должны заключить соответствующие соглашения.
- Страны гармонизируют налоговое и таможенное законодательство. Будут созданы общие принципы налогообложения.
- Интегрирована система по отслеживанию движения товаров.
- Сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие.
- Автомобильные перевозки планируется осуществлять без получения разрешения. Будет стандартизирован весь транспортный рынок, выработаны общие требования к дорожной инфраструктуре.
- Объединённые рынки газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году.
В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. Путин и Лукашенко согласовали все программы 9 сентября 2021 года.
Все как всегда, деньги сейчас, а интегрируемся как-нибудь потом)
Так Лукашенко и держится у власти сидя на двух стульях, старики хотят под Путина, под российские пенсии, молодежь хочет на запад.
Самого Лукашенко это более чем устраивает, с его диктаторскими замашками в ЕС не возьмут, да и российским губернатором ему не очень хочется.
Хохма в том, что даже Путина это более чем устраивает, кормить обещаниями совкодрочеров (коих до половины страны) и не брать эту территорию с сильно устаревшей экономикой к себе на балласт, подкидывая изредка относительно небольшие деньги.
Скоро объединимся в БелоРашку
Они бессмертные. Какая ещё пенсия
В 2024-6 году, только там объединение в ЕАЭС уже произойдет.
Кто то уже травил идеи про то что вернуть русские территории казахстана
как сказать. рф и так кормит кучу непризнанных территорий, а это сказывается на рейтинге путина и едра. так что главные приобретатели - это второй полк полиции :)
Ну дык, санкциями закидали синявокую. И Батя задумался.
Гениальный чувак
Вот же. А в дамках Пу остался. Теперь крутит как хочет батькой.
В РФ роуминг сначала отмените и потом договаривайтесь
Мегафону расскажите
В Крым приезжаешь, подключаешь местного к мобайл, 100 р неделя безлимит
Народу нужны резкие движения. «обогнать Америку по мясу!» значит завалить рефрижераторы мясом, а что не вместится раскидать по обочинам. Хрущев тм.
«борьба с пьянством! - значит вырубить все виноградники на Руси. - Горбачев тм.
Европа с 1952го года объединяется. И всё до сих пор все вопросы не решат.
Осталось туда захотеть съездить. И понять зачем
Ну, если отбросить политику, то Белоруссия охуенная страна и белорусы по большей части прекраснейшие люди. Полтора года там провёл, в конце нулевых, лучшие воспоминания остались.
без сарказма верю что действительно так.
но , вспоминая политику, не сильно много желания быть отпизженным омоновцем просто потому что.
Если просто заниматься своими делами, то шансы схватиться с омоном примерно такие же как и в других странах
Сейчас, думаю, лучше у простых людей спрашивать как на самом деле. В СМИ-то выцепляют что им удобно.
выработают общие правила налогообложения
Я извиняюсь, а президент тоже общий будет?
В июле он принёс 13 млн рублей выручки, а по итогам сезона компания рассчитывает получить более 40 млн рублей.
После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.
Безопасники, всем ATTENTION! К вам есть несколько вопросов🕵🏻♂
Регулятор повышает ставку на фоне роста инфляции.
Привет! Меня зовут Лев. Мы с командой развиваем «умного» робота HomeBro, который с недавних пор помогает бесплатно находить не только жилье, но и автомобили. Расскажу о том, почему это важно и как мы привлекли 1000 пользователей за один день.
Как я расстался с девушкой, привлек $125 тыс на проект, и почему зумеры больше не хотят секса.
В 2021 году, с 6 по 9 декабря, Московский международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» впервые пройдут при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Департамента культуры города Москвы.
Данные о состоянии воздуха фиксируют 56 автоматических станций мониторинга воздуха. Информация в режиме реального времени публикуется на сайте Мосэкомониторинга.
Когда удаленка стала обязательной, всем пришлось очень быстро стать эффективными в новой реальности. Руководители получили на порядок больше задач, пережить стрессовое время смогли немногие их подчиненные. О том, какие выводы управленцам стоит сделать из непростого времени и о трендах в HR, рассуждает, по просьбе Мегаплана, рекрутер Алена…
Среди услуг — планирование инвестпортфеля, личный помощник, доставка наличных «в один клик», маршрут к берегам Антарктиды и другие.