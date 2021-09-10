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TJ

Россия и Белоруссия отменят роуминг, выработают общие правила налогообложения, дорожной инфраструктуры, платёжных систем Статьи редакции

Стороны утвердили программу развития Союзного государства.

36 36 комментариев
2436 просмотров

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства.

правительство РФ

Кроме этого, стороны договорились о:

  • Интеграция национальных платёжных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей.
  • Гармонизация норм регулирования банков и прочих финансовых организаций. Центробанк России и Банк Белоруссии до декабря 2022 года должны заключить соответствующие соглашения.
  • Страны гармонизируют налоговое и таможенное законодательство. Будут созданы общие принципы налогообложения.
  • Интегрирована система по отслеживанию движения товаров.
  • Сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие.
  • Автомобильные перевозки планируется осуществлять без получения разрешения. Будет стандартизирован весь транспортный рынок, выработаны общие требования к дорожной инфраструктуре.
  • Объединённые рынки газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году.

В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. Путин и Лукашенко согласовали все программы 9 сентября 2021 года.

#новости #белоруссия

36 36 комментариев
9
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36 комментариев
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Кирилл Фотькин

8

Все как всегда, деньги сейчас, а интегрируемся как-нибудь потом)

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Денис Демидов

Кирилл
0

Так Лукашенко и держится у власти сидя на двух стульях, старики хотят под Путина, под российские пенсии, молодежь хочет на запад.
Самого Лукашенко это более чем устраивает, с его диктаторскими замашками в ЕС не возьмут, да и российским губернатором ему не очень хочется. 
Хохма в том, что даже Путина это более чем устраивает, кормить обещаниями совкодрочеров (коих до половины страны) и не брать эту территорию с сильно устаревшей экономикой к себе на балласт, подкидывая изредка относительно небольшие деньги.

Ответить

Stanislav Perfilov

–7

Скоро объединимся в БелоРашку

Ответить

Roman Kotov

Stanislav
11

В чебурашку

Ответить

Илья М

Stanislav
4

уже 20 лет как. А пост Главы Союзного государства займет тот из президентов кто первый на пенсию пойдет :)

Ответить

Stanislav Perfilov

Илья
3

Они бессмертные. Какая ещё пенсия

Ответить

Илья М

Stanisl…
1

тут принцип "должен остаться только один", я ставлю на ВВП.

Ответить

Stanislav

Илья
0

Какой из ВВП? 😂 Их много

Ответить

Илья М

Stanisl…
1

наш родимый, российский Владимир Владимирович, конечно.
А ВВП страны на душу просядет опять.

Ответить

Маркетологов к стенке

Stanislav
2

В 2024-6 году, только там объединение в ЕАЭС уже произойдет.

Ответить

Rownie

Маркетологов
0

Кто то уже травил идеи про то что вернуть русские территории казахстана

Ответить

Гениальный чувак

4

По ходу Кремль главный выгодоприобретатель от прошлогодних протестов. До них Лукашенко без стеснения кидал через болт соседа, а сейчас по ходу без малого готов таки сдать родимую ради личной безопасности.

Ответить

Bulat Ziganshin

Гениальный
1

как сказать. рф и так кормит кучу непризнанных территорий, а это сказывается на рейтинге путина и едра. так что главные приобретатели - это второй полк полиции :)

Ответить

Jay Green

Гениальный
1

Ммммм-многоходовочка

Ответить

Артем Павлючук

Гениальный
0

Ну дык, санкциями закидали синявокую. И Батя задумался.

Ответить

Гениальный чувак

Артем
0

Вот же. А в дамках Пу остался. Теперь крутит как хочет батькой.

Ответить

Артем Павлючук

Гениаль…
0

Это уже их вопросы. 

Ответить

Roman Kotov

–1

В РФ роуминг сначала отмените и потом договаривайтесь

Ответить

Илья М

Roman
5

так вроде уже? года два как вроде. Раньше при поездке на поезде каждая проезжаемая область стоила денех мне, а теперь тариф один на все, будто из москвы и не выезжал.

Ответить

Roman Kotov

Илья
–3

Мегафону расскажите

Ответить

Dmitry Yashin

Roman
5

Кроме Крыма ещё где остался?

Ответить

Илья М

Roman
3

у меня как раз мегафон. Не заметил каких-то лишних затрат ни в питере, ни на курортах КК и Калининграда из последних поездок.
З.Ы. вот про Крым верно ниже заметили, там не был и, говорят, всё еще печально со связью.

Ответить

Mik Petrov

Илья
1

В Крым приезжаешь, подключаешь местного к мобайл, 100 р неделя безлимит

Ответить

Илья М

Mik
0

симку надо брать местную?

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
1

Да, но они типа вроде как краснодарскими считаются, если я правильно понял.

Ответить

Илья М

Dmitry
0

геморрой :( вот это пусть исправляют, конечно.

Ответить

Александр Захаров

3

Народу нужны резкие движения. «обогнать Америку по мясу!» значит завалить рефрижераторы мясом, а что не вместится раскидать по обочинам. Хрущев тм.
«борьба с пьянством! - значит вырубить все виноградники на Руси. - Горбачев тм.

Европа с 1952го года объединяется. И всё до сих пор все вопросы не решат.

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Митя Мурасов

1

Осталось туда захотеть съездить. И понять зачем

Ответить

Гениальный чувак

Митя
1

Ну, если отбросить политику, то Белоруссия охуенная страна и белорусы по большей части прекраснейшие люди. Полтора года там провёл, в конце нулевых, лучшие воспоминания остались.

Ответить

Митя Мурасов

Гениальный
0

без сарказма верю что действительно так.
но , вспоминая политику, не сильно много желания быть отпизженным омоновцем просто потому что.

Ответить

Семен Смирнов

Митя
1

Если просто заниматься своими делами, то шансы схватиться с омоном примерно такие же как и в других странах

Ответить

Гениальный чувак

Митя
0

Сейчас, думаю, лучше у простых людей спрашивать как на самом деле. В СМИ-то выцепляют что им удобно.

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Никита Жуков

Митя
0

Аахах, точно!

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Илья Шишкунов

1

Сколько же дополнительных моментов для коррупции создали из ничего 

Ответить

Pavel Tashkinov

0

Рррррря! Теперь заживем!

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Вася Пражкин

0

 выработают общие правила налогообложения

Я извиняюсь, а президент тоже общий будет?

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