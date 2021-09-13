Firefox обошел ограничение Windows на смену браузера — раньше это можно было сделать только через системные настройки Статьи редакции
Установить в один клик можно было только фирменный браузер Microsoft — Edge.
- Изменения представлены в новой версии Firefox от 10 августа, пишет The Verge.
- До этого, чтобы установить Firefox, пользователи направлялись в раздел настроек Windows 10, где выбирали Firefox в качестве браузера по умолчанию. Microsoft просил оставить Edge браузером по умолчанию.
- Теперь Firefox можно установить по умолчанию из браузера и он выполнит всю работу в фоновом режиме без дополнительных запросов. Новая функция Mozilla помогает обойти защиту Microsoft от взлома, которая встроена в Windows 10 против вредоносных ПО.
- По данным The Verge, пока Chrome, Vivaldi, Opera и другие браузеры на основе Chromium не последовали примеру Mozilla. В Microsoft ещё не отреагировали на изменения.
- В августе Microsoft затруднила изменение браузера по умолчанию в готовящейся к выходу операционной системе Windows 11.
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