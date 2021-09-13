Контекстники воруют деньги, а маркетологи их «крышуют»: пять популярных «серых» схем на миллион в digital-маркетинге

Если у вас свой бизнес и вы доверяете кому-то настраивать таргет и контекст, статья для вас. Скорее всего вы обнаружите много загадочного, а заодно и остатки разворованного рекламного бюджета.