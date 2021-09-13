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Сервисы
Nazigul Jusupova

Zoom объявил об интеграции с Facebook — сервис появится в VR-приложении для работы в виртуальной реальности Статьи редакции

Приложение Horizons Workrooms — часть виртуальной вселенной будущего, которую хочет построить Facebook.

4 4 комментария
544 просмотров

Zoom появится в Horizons Workrooms в первой половине 2022 года. Пользователи Horizons Workrooms смогут проводить звонки и использовать доску для записей во время встреч.

Zoom Whiteboarding в Horizon Workrooms  Zoom

Компания до конца года планирует обновить доску для совместной работы, на котором можно рисовать, добавлять заметки во время созвонов. В новой версии функция будет доступна отдельно вне собраний и приложения, чтобы пользователи могли добавлять заметки, рисунки и комментарии в любое время.

Zoom Whiteboarding Zoom

Кроме этого, до конца 2022 года Zoom добавит перевод на 12 языков в режиме реального времени. В Zoom не уточнили, какие языки и когда будут доступны для перевода. По данным компании, функция перевода стала возможной благодаря немецкому сервису для перевода речи Kites, который Zoom купил в июне.

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vc.ru

#новости #zoom #facebook

4 4 комментария
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4 комментария
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andr oid

1

Ну вот оно наконец и наступило, то самое будущее, когда нацепляешь симпатичный аватар, и можно даже быть популярным. а на самом деле ты в трусах, с прыщами и сальными волосами, поедаешь еду из доставки.

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Амбиент Музыкантов

0

Цукерберг, верни Дурову стену!

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Павел Родионов

0

А в чём интеграция будет состоять? Они станут частью продукта Facebook, верно?

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Andre Macareno

0

Да, Марк, ведь я брал шлем именно чтобы работать, а не бюджетно резать кубики

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