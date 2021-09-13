Приложение Horizons Workrooms — часть виртуальной вселенной будущего, которую хочет построить Facebook.

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Zoom появится в Horizons Workrooms в первой половине 2022 года. Пользователи Horizons Workrooms смогут проводить звонки и использовать доску для записей во время встреч.

Zoom Whiteboarding в Horizon Workrooms Zoom

Компания до конца года планирует обновить доску для совместной работы, на котором можно рисовать, добавлять заметки во время созвонов. В новой версии функция будет доступна отдельно вне собраний и приложения, чтобы пользователи могли добавлять заметки, рисунки и комментарии в любое время.

Zoom Whiteboarding Zoom

Кроме этого, до конца 2022 года Zoom добавит перевод на 12 языков в режиме реального времени. В Zoom не уточнили, какие языки и когда будут доступны для перевода. По данным компании, функция перевода стала возможной благодаря немецкому сервису для перевода речи Kites, который Zoom купил в июне.