Zoom объявил об интеграции с Facebook — сервис появится в VR-приложении для работы в виртуальной реальности Статьи редакции
Приложение Horizons Workrooms — часть виртуальной вселенной будущего, которую хочет построить Facebook.
Zoom появится в Horizons Workrooms в первой половине 2022 года. Пользователи Horizons Workrooms смогут проводить звонки и использовать доску для записей во время встреч.
Компания до конца года планирует обновить доску для совместной работы, на котором можно рисовать, добавлять заметки во время созвонов. В новой версии функция будет доступна отдельно вне собраний и приложения, чтобы пользователи могли добавлять заметки, рисунки и комментарии в любое время.
Кроме этого, до конца 2022 года Zoom добавит перевод на 12 языков в режиме реального времени. В Zoom не уточнили, какие языки и когда будут доступны для перевода. По данным компании, функция перевода стала возможной благодаря немецкому сервису для перевода речи Kites, который Zoom купил в июне.
- 19 августа Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms — оно работает с VR-шлемами Oculus Quest 2 во всех странах.
Ну вот оно наконец и наступило, то самое будущее, когда нацепляешь симпатичный аватар, и можно даже быть популярным. а на самом деле ты в трусах, с прыщами и сальными волосами, поедаешь еду из доставки.
А в чём интеграция будет состоять? Они станут частью продукта Facebook, верно?
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