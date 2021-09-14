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Сервисы
Маша Цепелева

Разработчик финансовых программ Intuit купил сервис для рассылок Mailchimp за $12 млрд Статьи редакции

Компания хочет усовершенствовать своё продукт для бизнеса.

  • Intuit планирует предлагать Mailchimp со своим бухгалтерским сервисом QuickBooks для малого и среднего бизнеса.

  • На момент сделки Mailchimp принадлежал основателям Бену Честнуту и Марку Армстронгу. Они управляли компанией с момента создания в 2001 году. Mailchimp никогда не привлекала внешнего финансирования, и сделка стала крупнейшей из подобных, сообщает Axios.
  • О переговорах сообщали источники Bloomberg в начале сентября 2021 года, тогда речь шла о цене в $10 млрд. По словам одного из источников, в 2020 году прибыль Mailchimp по EBITDA составила $300 млн.
  • Intuit основана в 1983 году. По данным на 1 сентября 2021 года, капитализация компании — около $155 миллиардов долларов.

#новость #mailchimp #intuit

1405 просмотров
11 11 комментариев
9
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11 комментариев
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Alexander Burtsev

11

Сейчас уже никого не удивить такими суммами, а совсем недавно Facebook купил Instagram за 1млрд 😅

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Nikolay Kenig

Alexander
5

Вот вот
Балтика продавалась по 23р, а сейчас ....

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Владимир Кролико

Alexander
3

Ну как недавно.... давно на самом деле, 9 лет прошло.

Ответить

Александр Якунин

Alexander
1

Это показатель $ инфляции в которую не кто не верит.

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Джон Картошкин

Alexander
1

Это точно, я помню как удивился тогда. Без шуток.

Ответить

Dmitry Porkhaev

7

Я почему-то сначала прочитал финансовых пирамид, думаю нифига и такие есть🤔🤯

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Dmitry Mok

Dmitry
0

В новостном пуше заголовок был сформулирован именно "пирамид". Собственно поэтому перешёл сюда)

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boj Ko

6

Что такое 12 млрд денег когда на кону 122,000 человек и их деньги  и весь их кешфлоу база и все они жители США и Канады на 80%

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Всвиторе

boj
3

$98360 за одного пользователя. Так-то это годовая зарплата высокооплачиваемого специалиста. 

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Alexey Chudenkov

0

Круто. Квикбукс хороший продукт, если они туда интегрируют ещё и почтовые события, то это будет очень удобно.

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Misha Zakarin

0

Чего-т так радостно за обезьянку)

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