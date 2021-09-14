Разработчик финансовых программ Intuit купил сервис для рассылок Mailchimp за $12 млрд Статьи редакции
Компания хочет усовершенствовать своё продукт для бизнеса.
Intuit планирует предлагать Mailchimp со своим бухгалтерским сервисом QuickBooks для малого и среднего бизнеса.
- На момент сделки Mailchimp принадлежал основателям Бену Честнуту и Марку Армстронгу. Они управляли компанией с момента создания в 2001 году. Mailchimp никогда не привлекала внешнего финансирования, и сделка стала крупнейшей из подобных, сообщает Axios.
- О переговорах сообщали источники Bloomberg в начале сентября 2021 года, тогда речь шла о цене в $10 млрд. По словам одного из источников, в 2020 году прибыль Mailchimp по EBITDA составила $300 млн.
- Intuit основана в 1983 году. По данным на 1 сентября 2021 года, капитализация компании — около $155 миллиардов долларов.
Сейчас уже никого не удивить такими суммами, а совсем недавно Facebook купил Instagram за 1млрд 😅
Я почему-то сначала прочитал финансовых пирамид, думаю нифига и такие есть🤔🤯
В новостном пуше заголовок был сформулирован именно "пирамид". Собственно поэтому перешёл сюда)
Что такое 12 млрд денег когда на кону 122,000 человек и их деньги и весь их кешфлоу база и все они жители США и Канады на 80%
Круто. Квикбукс хороший продукт, если они туда интегрируют ещё и почтовые события, то это будет очень удобно.
Как в нашей стране повышают финансовую грамотность детей и подростков — читайте в блоге.
от экологической ответственности к активному участию в формировании экологической культуры общества
Компания хочет усовершенствовать своё продукт для бизнеса.
Они планировали взыскать с компании штрафы — всего их у Google с начала 2021 года накопилось на 32,5 млн рублей.
Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».
Вот где его искать.
Microsoft поздравляет российских разработчиков с профессиональным праздником. Компания выпустила видеоролик, в котором предложила традиции, как его можно было бы отметить.
Дата выпуска пока неизвестна.
Источники РБК рассказали, что небольшие фиксированные операторы сейчас гораздо хуже блокируют доступ к запрещённым сайтам, чем сотовые.
Вместе с авторами курса по UX-исследованиям от Яндекс.Практикума мы собрали несколько историй о том, как этот инструмент помог продуктовым командам увеличить продажи, изменить позиционирование, снизить расходы.
Основатели Atumatu сделали ставку на купальники и женскую одежду из экополотна без лишних деталей. Свою продукцию бренд продвигает с помощью естественных фотографий без цветокоррекции, и не через продающие посты, а через сообщения о том, что каждая женщина прекрасна.