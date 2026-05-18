«Сбер» запланировал запустить в 2027 году коммуникационную платформу с мессенджером, видеоконференциями, почтой, календарём и ИИ-помощником

Компания хочет в течение двух-трёх лет занять 20-25% сегмента сервисов для совместной работы.Фото РБК О планах рассказал старший вице-президент «Сбера» Кирилл Меньшов, который руководит блоком «Технологии». Платформу, название которой он не привёл, будут тестировать до конца 2026 года, пишет «Ъ».Сервис объединит чаты, звонки, видеоконференции, почту, календари, трекер задач и встроенного ИИ-помощника на базе «ГигаЧата». Его можно будет развернуть в облаке или на собственной инфраструктуре, отметили в компании.По словам Меньшова, объём рынка коммуникационных решений через три года может приблизиться к 190 млрд рублей. «Сбер» к этому моменту планирует занять 20-25% в сегменте платформ для бизнес-коммуникаций и совместной работы. Сумму инвестиций в проект он не раскрыл.Эксперты называют выход «Сбера» на этот рынок логичным: у банка есть сильный бренд, доверие со стороны крупного бизнеса и инфраструктура. При этом на рынке уже есть другие отечественные игроки, которые начали развивать свои продукты после ухода Microsoft и блокировок других иностранных сервисов.В «Яндекс 360» рассказали «Ъ», что по в первом квартале 2026 года количество платных учётных записей в сервисе достигло 8,3 млн, а среди клиентов — крупные компании, а также малый и средний бизнес и частные пользователи. В «МТС Линк» сообщили, что в январе-марте на платформе «прошло более 2,6 млн онлайн-мероприятий с 14,5 млн подключений пользователей». По данным отчёта VK за первый квартал, ежемесячная платная аудитория VK WorkSpace увеличилась на 23% год к году, а выручка достигла 1,9 млрд рублей.