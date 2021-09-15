«Коммерсантъ» рассказал о масштабной утечке данных клиентов «Билайна» — 1,5-2 млн уникальных записей Статьи редакции
Оператор заявил, что в базе могут содержаться данные «небольшой части наших абонентов фиксированного интернета».
Личные данные абонентов домашнего интернета оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») оказались в открытом доступе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения эксперта по кибербезопасности Боба Дьяченко и Telegram-канала «Утечки информации».
В свободном доступе оказались в том числе паспортные данные, электронные почты и номера телефонов. Информация была доступна с 27 августа до 13 сентября.
Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что в открытом доступе были от 1,5 млн до 2 млн уникальных записей с персональными данными. «Это позволяет считать инцидент одной из крупнейших утечек персональных данных в 2021 году», — отметил он. Общее число абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» на конец августа составляет 2,86 млн.
«Вымпелком» заявил, что клиентам «ничего не угрожает». «Мы провели дополнительное расследование инцидента и убедились, что все данные находятся под надежной защитой», — рассказали в компании.
Оганесян добавил, что пока содержимое новой утечки не появлялось в продаже или обмене на профильных форумах в даркнете.
- Это вторая утечка данных абонентов оператора за пять лет. В октябре 2019 года «Билайн» рассказал об утечке части базы данных абонентов от 2017 года и назвал информацию оттуда устаревшей.
- СМИ и Telegram-каналы заявили, что в этой базе — данные почти 9 млн абонентов проводного интернета оператора. Оператор в ответ заявил, что на конец второго квартала 2019 года «всего было 2,5 млн абонентов проводного интернета».
«Мы провели дополнительное расследование инцидента и убедились, что все данные находятся под надежной защитой»
То есть данные утекли, но одновременно они находятся под надёжной защитой? У кого-то в компании когнитивный диссонанс.
«Клиентам ничего не угрожает» 😂👌
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