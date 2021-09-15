Оператор заявил, что в базе могут содержаться данные «небольшой части наших абонентов фиксированного интернета».

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Личные данные абонентов домашнего интернета оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») оказались в открытом доступе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщения эксперта по кибербезопасности Боба Дьяченко и Telegram-канала «Утечки информации».

В свободном доступе оказались в том числе паспортные данные, электронные почты и номера телефонов. Информация была доступна с 27 августа до 13 сентября.

Основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян рассказал, что в открытом доступе были от 1,5 млн до 2 млн уникальных записей с персональными данными. «Это позволяет считать инцидент одной из крупнейших утечек персональных данных в 2021 году», — отметил он. Общее число абонентов домашнего интернета «Вымпелкома» на конец августа составляет 2,86 млн.

«Вымпелком» заявил, что клиентам «ничего не угрожает». «Мы провели дополнительное расследование инцидента и убедились, что все данные находятся под надежной защитой», — рассказали в компании.

Оганесян добавил, что пока содержимое новой утечки не появлялось в продаже или обмене на профильных форумах в даркнете.