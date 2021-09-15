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Nazigul Jusupova

«Афиша» купила билетную систему Listim.Tickets Статьи редакции

Компания получит права на ПО и штат для управления сервисом.

  • Покупка позволит развивать автоматизацию продажи билетов для разных организаторов мероприятий, сообщили vc.ru в «Афише». Компания не раскрывает стоимость покупки.
  • По условиям сделки она получит права на программное обеспечение, а также в «Афишу» перейдут ключевые сотрудники «Айти Структуры», которая управляет системой и взаимодействует с клиентами. Основатель Listim.Tickets Сергей Знатнов будет развивать билетную систему в команде «Афиши».
  • Портал «Афиша» в 2020 году объединилась с билетным сервисом «Рамблер/Касса» в «Компанию Афиша», которая входит в экосистему «Сбера».
  • Listim.Tickets — сервис электронного учета и продажи билетов на мероприятия, который включает клиентской базой и инструменты для работы с заказами: пересадка зрителей, возврат денег, аннулирование заказа. По данным компании, у Listim.Tickets более 300 партнёров.
  • По данным базы «Контур.Фокус», в 2020 году выручка ООО «Айти Структура» составила 32,1 млн рублей, чистый убыток — 4 млн рублей.

#новости #афиша

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