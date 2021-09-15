Что не так с образованием в России: что я понял, пока 5 лет создавал самую сильную в мире команду по робототехнике

Привет! Это Николай Пак. Я основатель детской школы дополнительного образования «Лига Роботов». Десять лет назад мы тешили свое эго и создавали токсичную среду, где главное — победа и кубки, а не дети и их развитие. Но после одного провала все изменилось.