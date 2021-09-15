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Сервисы
Маша Цепелева

Умер глава сервиса Lingualeo Владимир Сиротинский Статьи редакции

Ему было 65 лет.

  • О смерти Владимира Сиротинского рассказала его жена Ирина Хакамада на своей странице в Instagram.
  • СМИ сообщают, что у предпринимателя были проблемы с сердцем. Официально о причинах смерти не сообщалось.
  • Lingualeo основан в 2009 году, компания разработала сервис для изучения языков. По собственным данным, им пользуются более 23 млн человек по всему миру.
  • Владимир Сиротинский вошел в совет директоров Lingualeo в 2017 году и был назначен управляющим директором, сообщает «Реальное время».
Владимир Сиротинский Facebook

#новость #lingualeo

5639 просмотров
18 18 комментариев
5
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18 комментариев
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Ilya Klincovskiy

14

Пусть земля ему будет пухом...
Родные- держитесь...

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Роман Ваничкин

8

Хороший сервис. Я почему-то был уверен, что они там все гораздо моложе.

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Ivan Zenkov

0

Так, чисто для понимания. Это он сестру зарезал?

Ответить

Aleksey Bobkov

Ivan
6

Это другой

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SURPRISED PANDA

Ivan
3

Вы путаете с создателем LinguaLeo

Ответить

Ivan Zenkov

SURPRISED
0

Ясно. Интересно как у них там по контролю над компанией всё

Ответить

Алиев Эльчин

Ivan
0

Нет 

Ответить

ilia

3

Ну, неплохо было бы рассказать хоть в пару строчек чем он занимался до Lingualeo - раз присоединился к нему когда сервису уже было 8 лет.

Ответить

Ivan Zenkov

ilia
5

Неплохо было бы в статье ещё указать, кто кого зарезал, чтоб случайные люди не путались, раз уж в LinguaLeo был такой эпизод.

Ответить

ilia

Ivan
0

Лично мне это неинтересно - не имеет отношения к бизнесу что отошедший от дел основатель совершил преступление. "Пусть говорят" какое-то, на что, конечно, есть спрос, но на VC  не хотелось бы.

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Valentin Dombrovsky

ilia
2

Скорей всего, он в него инвестировал, а когда случилась беда с Айнуоом взял на себя руководство. 

Ответить

Ivan Zenkov

Valentin
0

По датам не сходится. Он руководство захватил в 17ом, а убили в 19ом

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Timur Fatykhov

1

Вот это совпадение в уведомлениях. Сначала подумал даже, что как-то связано😬

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Timur Fatykhov

Timur
1

И смешно, и грустно

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Игорь Жариков

1

Царствие небесное...

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Игорь Миронов

1

Очень жаль. Чудесный сервис создал. Я сам пользовался.

Ответить

Ivan Zenkov

Игорь
–1

Тут говорят, что это не тот. https://vc.ru/services/294027-skonchalsya-glava-servisa-lingualeo-vladimir-sirotinskiy?comment=3282522

Скончался глава сервиса Lingualeo Владимир…
Ему было 65 лет.
vc.ru
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Илья Шишкунов

1

Земля пухом 

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