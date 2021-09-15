Умер глава сервиса Lingualeo Владимир Сиротинский Статьи редакции
Ему было 65 лет.
- О смерти Владимира Сиротинского рассказала его жена Ирина Хакамада на своей странице в Instagram.
- СМИ сообщают, что у предпринимателя были проблемы с сердцем. Официально о причинах смерти не сообщалось.
- Lingualeo основан в 2009 году, компания разработала сервис для изучения языков. По собственным данным, им пользуются более 23 млн человек по всему миру.
- Владимир Сиротинский вошел в совет директоров Lingualeo в 2017 году и был назначен управляющим директором, сообщает «Реальное время».
Так, чисто для понимания. Это он сестру зарезал?
Вы путаете с создателем LinguaLeo
Ну, неплохо было бы рассказать хоть в пару строчек чем он занимался до Lingualeo - раз присоединился к нему когда сервису уже было 8 лет.
Неплохо было бы в статье ещё указать, кто кого зарезал, чтоб случайные люди не путались, раз уж в LinguaLeo был такой эпизод.
Скорей всего, он в него инвестировал, а когда случилась беда с Айнуоом взял на себя руководство.
По датам не сходится. Он руководство захватил в 17ом, а убили в 19ом
Вот это совпадение в уведомлениях. Сначала подумал даже, что как-то связано😬
Очень жаль. Чудесный сервис создал. Я сам пользовался.
Комментарий удален
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