Угрожает ли No-code классической разработке?

Я верю, что в будущем к No-code подходу будут прибегать чаще, и все больше задач бизнеса будет решаться без кода. Но значит ли это, что программисты перестанут быть востребованными, и в конце концов их заменят конструкторы и нейронные сети? Давайте разберемся.