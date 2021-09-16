ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» и Telegra.ph на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции
Пользователи по всей России наблюдают сбои.
В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах, это подтверждает проект GlobalCheck.
В первых сообщениях говорилось, что «Google Документы» не работают на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о недоступности сервиса у абонентов МТС, Tele2 и Yota.
В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.
На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.
- 15 сентября в «Google Документах» были опубликованы списки кандидатов «Умного голосования».
- 9 сентября ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.
А ты и дальше думай, что голосование ничего не решает и оставайся дома
теперь джем когда они гугл капчу наебнут, и пизда тогда госуслугам с онлайн голосованием
Цитата в духе "чем хуже — тем лучше":
Я всячески приветствую политику закручивания гаек, потому что чем энергичнее закручивает кремлядь гайки, тем быстрее сорвет резьбу. Политические репрессии? Я за! Цензура? За! Запрет любой легальной оппозиционной деятельности? За! Охота на ведьм? За! Чем больше власть создаст поводов для недовольства, тем быстрее режим рухнет. Я хочу, чтобы он рухнул как можно скорее.
(с) Кунгуров
Ну чё, как резьбу в 37-м сорвало? Помню эту славную победу народа против тирании.
Симпатичный единорожек88
"Чем хуже тем лучше!" - В. И. Ленин :D
Ну, хотя, кому лучше него знать толк в плане революций)
Только есть проблема, что от этого страдают реальные люди, никогда не знаешь на кого молот репрессий упадёт в следующий раз, может и тебя лично заденет. По итогу плохо будет ВСЕМ.
Вот как раз Кунгурову самому уже прилетало, он же «террорист», отсидел в колонии за «оправдание».
Учитывая, что наш г-н Президент уже 20 лет живет в полном отрыве от реальности, не пользуется ни деньгами, ни магазинами, ни карточками, ни транспортом, ни интернетом, ни смартфоном, ни даже компьютером, то можно ожидать отключения чего угодно ради сохранения этой стабильности. Все эти VC, цифровая экономика, стартапы и группа престарелых товарищей с мышлением советского офицера госбезопасности, принимающих все ключевые решения (ибо ВВП не одинок там), живут в разных эпохах, на разных планетах. Этот перекос на самом деле очень интересен, потому что игнорировать реальность и воевать с воображаемым миром можно только до определенной степени, ибо дальше, согласно Пелевину, наступает этап «вера, которую никто не разделяет, называется шизофренией».
И ещё я начал замечать, что в окружающих людях стала появляться реальная злость. Слишком уже слова и решения власти расходятся с реальностью.
И ещё я начал замечать, что в окружающих людях стала появляться реальная злость
Эта злость на уровне злости холопа на барина. Ну т.е типа наблюдение интересное, но бесполезное, т.к ни к к каким сдвигам эта злость не приведёт
Я бы иначе сформулировал: злость подростка на мамку, отнимающую приставку. Это касается в основном нового поколения, которое не просто так назвали поколением снежинок. Для таких основной род деятельности - это орально интернеты марать, а в реале они и пальцем не пошевелят, потому что не умеют, лень и страшно. Будущее с такими гражданами и вправду выглядит печально.
О, а расскажите о своей боевой молодости! Оч интересно как вы показывали смачную фигу этому режиму на выборах президента в 2000 году.
Другими словами вы ничего не добились в 2011-13 годах?
Вы так говорите, что мы тогда могли чего добиться. Я ходил на болотную и Сахарова.
Но боящихся слишком много, их просто нереально расшевелить. Поэтому я забил на много лет. В этом году уже десяточку посидел. Подал в ЕСПЧ.
А что можно ещё сделать рядовому гражданину?
Когда на улицу выходит три с половиной инвалида - это одно. Когда сотня тысяч - совсем другое. Я вел группу из 12 (уж извините, что не из 12000), в которой большинство понимали, ради чего они вышли и чего хотят. А теперь попробуйте лично сейчас вывести хотя бы одного вашего школьника, который бы на улице не отчебучил то, над чем потом будет ржать народ на радость власти, загоняя рейтинг всей оппозиции на дно. Да современной молодежи на митингах вообще надо рот заклеивать, чтобы не вредили, попадая на видео со своими откровениями.
В сухом остатке вы ничего не добились с группой из 12, как вы сейчас не били себя кулаком в грудь про то, что власть чего-то там испугалась. Школьники хорошо выходят на митинги, вот прув: https://www.bbc.com/russian/features-55802391
Это касается в основном нового поколения
Почему же. Поколение 40+ точно такое же. Они точно точно так же
а в реале они и пальцем не пошевелят, потому что не умеют, лень и страшно
Значит, я не так понял, что подразумеваешь под "трудом". Я подумал речь про реакцию на действия властей (которая вообще отсутствует у людей 30+ ИМХО, подростки хотя бы на митинги выходят)
Если про труд речь как про работу - всё в порядке с новым поколением. Про милениалов тоже когда-то говорили, что "потерянное поколение", однако же живём-работаем, и заводчане есть и строители и инженеры и менеджеры
У меня из знакомых самые активисты 30+ - жалобы пишут на чиновников, в судах борются за свои права и прочее. Если бы они ходили на митинг и делали бы там то, что делают указанные вами подростки, это было бы страшно. Подростки должны учиться, чтобы были мозги для принятия верных решений, иначе ими с легкостью будут манипулировать другие. Хуже аморфного гражданина только дурак с дубиной.
Замечу, что в истории этой страны уверенность, что рабская злость народа никуда не приведёт, неоднократно приводила к неожиданным последствиям.
Компьютер у него есть. ФСБ освещенный.
Только он им не пользуется. На любых фотках за последние годы там открыт один и тот же рабочий стол с кремлем, без единой запущенной программы.
вы думаете Вам будут показывать открытые файлы и программы? меню пуск ни кто не отменял.
"умное голосование" тут вообще каким боком? Придать значимости выборам?
В гуглдоки выложили список кандидатов, которых поддержало умное голосование, чтобы можно было открыть даже после блокировок приложения/сайта.
Чат в телеге и так работает
пытается приплести себя к любым событиям.
Ок, а какая еще причина может быть? Если мы знаем, что УмГ у них как гвозди в труханах - очень сильно нервируют
У меня из приложения документы мои не открывает, они там совсем ебобо?
Значит, скоро VPN на большей части устройств страны. Прогресс, который спровоцировали.
уже неделю как блокируют, nordvpn например, полностью заблочен
остаётся TOR
У меня пока WARP работает, посмотрим, насколько его хватит.
На Билайн не работает, как и весь Wireguard. Даже рабочий. Пришлось временно прокалывать vpn-через-vpn блТь... Хер знает что делать вообще
свой подними, 5 баксов в месяц и никаких проблем, можно дешевле хост найти
Что ж, теперь команда Н может выложить этот файлик на отечественные сервера docs.yandex.ru. Заодно можно копию и на гитхаб закинуть, везде где можно распихать, ради эксперимента.
В чем эксперимент? Они сразу удалят и скажут, что они не причем, это все работает автоматически. Ссылку на УГ они же из выдачи удали, хотя сначала чего-то там кукарекали про то, что им нужно решение суда и прочее. Яндекс такая же подконтрольная ментовская помойка как и ВК.
Делают они, а стыдно и неудобно всем
Вот например, крутая идея ГосДоки (многие документы хранить в цифре), не брать если сторону безопастности такой идеи. Обещали в тест пустить летом, сейчас пардон осень....
Но как что нибудь блокнуть, все ресурсы мобилизуются
На госуслугах тестируют уже цифровое свидетельство о регистрации ТС. Отдельным приложением на телефон, не через приложение госуслуги. Возить его ещё надо с собой, но можно понтануться и на мобилке показать QR код.
Нужен флешмоб - просто берем и копируем список кандидатов от умного голосования на все ресурсы - медиум, яндекс дзен, жж и тд неужели они будут весь интернет блокировать? 😃😃
проверял на этом - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub?fbclid=IwAR1JlrWqe7jt2wexMQJubD_NoKmMoM8CNFnN3SaXPjkX0n2mAO7GF9qMqO0
все открывается, домашний локальный провайдер
Так по округам же, а не по районам
Грустно
Мне кажется в Роскомнадзоре сидят ненавистники единой России, иначе не пойму зачем они так пиарят умное голосование.
Люди просто начнут делиться списками и кандидатами прямо своих соц сетях и о нем еще больше узнают. И в итоге даже те, кто был настроен скептически - поверят и придут.
Да пиздец!
Как же они уже зае... со своими блокировками!
Так я отлично помню, как 10 лет назад никто против блокировок ничего против не имел, кроме условных читателей хабра, мы получили то, что заслужили
Брехня насчет Гугла.
Вот такая ссылка на это ваше УГ вполне работает с мобильного Мегафона и домашнего Ростелекома, Москва.
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub?fbclid=IwAR1JlrWqe7jt2wexMQJubD_NoKmMoM8CNFnN3SaXPjkX0n2mAO7GF9qMqO0
Telegra.ph у меня тоже не работает. Оператор - Теле2
С мобильного интернета через веб браузер не открывается ничего (теле2)
Как работать-то завтра, девАчки
Коллеги из нормальных стран расшарят гугл док, а я даже открыть его не смогу. Каеф.
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