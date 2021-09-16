Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6322,"title":"\u042d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442\u044b Microsoft \u2014 \u043e \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430\u0445 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=6322&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/292291-korotko-konferenciya-dlya-razrabotchikov-ot-vedushchih-ekspertov-microsoft&placeBit=1&hash=375c2d721b2d9852bb87139c0426790661017b1f7b417f646406981606618620","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Маша Цепелева

ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» и Telegra.ph на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции

Пользователи по всей России наблюдают сбои.

107 107 комментариев
4318 просмотров

В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах, это подтверждает проект GlobalCheck.

В первых сообщениях говорилось, что «Google Документы» не работают на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о недоступности сервиса у абонентов МТС, Tele2 и Yota.

Сообщение об ошибке на docs.google.com

В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.

обновлено в 0:51 Специалисты GlobalCheck также сообщают о блокировке сервиса для публикаций Telegra.ph от Telegram.

На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.

  • 15 сентября в «Google Документах» были опубликованы списки кандидатов «Умного голосования».
  • 9 сентября ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.

#новость #роскомнадзор

107 107 комментариев
35
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 107, "likes": 35, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 294092, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Sep 2021 00:06:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
107 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кигхриль Vselensky

64

А ты и дальше думай, что голосование ничего не решает и оставайся дома

Ответить

A.K.

Кигхриль
–6
Ответить

Виктор

A.K.
10

Это фейковая цитата: https://www.factcheck.org/2019/06/fake-mark-twain-quote-mocks-voting/

Fake Mark Twain 'Quote' Mocks Voting…
A quotation misattributed to Mark Twain is circulating online and suggests the famous writer…
www.factcheck.org
Ответить

A.K.

Виктор
2

А звучало так правдоподобно, да еще и от англоязычного аккаунта, а не от какого-то прокремлевского бота! Так что это, безусловно, меняет дело.

Ответить

KINCH

A.K.
0

Эта цитата есть квинтэссенция политического PR, неудивительно, что она так будоражит умы. 

Ответить

B. B.

Кигхриль
0

Вспомним твое изречение через 2-3 года и посмеёмся 

Ответить

hakhagmon

25

теперь джем когда они гугл капчу наебнут, и пизда тогда госуслугам с онлайн голосованием 

Ответить

boba4z

hakhagmon
17

Цитата в духе "чем хуже — тем лучше":

Я всячески приветствую политику закручивания гаек, потому что чем энергичнее закручивает кремлядь гайки, тем быстрее сорвет резьбу. Политические репрессии? Я за! Цензура? За! Запрет любой легальной оппозиционной деятельности? За! Охота на ведьм? За! Чем больше власть создаст поводов для недовольства, тем быстрее режим рухнет. Я хочу, чтобы он рухнул как можно скорее.
(с) Кунгуров

Ответить

Алексей Волосач

boba4z
7

Ну чё, как резьбу в 37-м сорвало? Помню эту славную победу народа против тирании.

Ответить

Super 72

boba4z
4

Не сорвёт, будет как в ДНР но с ядерными бомбами

Ответить

boba4z

Super
0

Не в обиду, но ДНР сильно меньше РФ. Большой шкаф громче падает.

Ответить

Симпатичный единорожек88

boba4z
1

"Чем хуже тем лучше!" - В. И. Ленин :D
Ну, хотя, кому лучше него знать толк в плане революций)

Ответить

Zhenya Ptichnikov

boba4z
1

Только есть проблема, что от этого страдают реальные люди, никогда не знаешь на кого молот репрессий упадёт в следующий раз, может и тебя лично заденет. По итогу плохо будет ВСЕМ.

Ответить

boba4z

Zhenya
0

Да понятно что всем прилетит, но тут ситуация что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Ответить

A.K.

Zhenya
0

А этот итог в любом случае неизбежен, пока люди будут считать, что их интересы в реале может защитить кто-то, кроме них самих.

Ответить

From Siberia to

Zhenya
0

Вот как раз Кунгурову самому уже прилетало, он же «террорист», отсидел в колонии за «оправдание».

Ответить

Константин Антонов

boba4z
1

Угу, сорвет, как же. Наивняк.

Ответить

artemiyspb .

boba4z
0

О, тут принято цитировать всяких долбоебов?

Ответить

Павел Евграфович

20

Учитывая, что наш г-н Президент уже 20 лет живет в полном отрыве от реальности, не пользуется ни деньгами, ни магазинами, ни карточками, ни транспортом, ни интернетом, ни смартфоном, ни даже компьютером, то можно ожидать отключения чего угодно ради сохранения этой стабильности. Все эти VC, цифровая экономика, стартапы и группа престарелых товарищей с мышлением советского офицера госбезопасности, принимающих все ключевые решения (ибо ВВП не одинок там), живут в разных эпохах, на разных планетах. Этот перекос на самом деле очень интересен, потому что игнорировать реальность и воевать с воображаемым миром можно только до определенной степени, ибо дальше, согласно Пелевину, наступает этап «вера, которую никто не разделяет, называется шизофренией». 

И ещё я начал замечать, что в окружающих людях стала появляться реальная злость. Слишком уже слова и решения власти расходятся с реальностью. 

Ответить

Андрей Гришин

Павел
4

 И ещё я начал замечать, что в окружающих людях стала появляться реальная злость

Эта злость на уровне злости холопа на барина. Ну т.е типа наблюдение интересное, но бесполезное, т.к ни к к каким сдвигам эта злость не приведёт 

Ответить

A.K.

Андрей
1

Я бы иначе сформулировал: злость подростка на мамку, отнимающую приставку. Это касается в основном нового поколения, которое не просто так назвали поколением снежинок. Для таких основной род деятельности - это орально интернеты марать, а в реале они и пальцем не пошевелят, потому что не умеют, лень и страшно. Будущее с такими гражданами и вправду выглядит печально.

Ответить

Vitaliy Kotov

A.K.
0

О, а расскажите о своей боевой молодости! Оч интересно как вы показывали смачную фигу этому режиму на выборах президента в 2000 году.

Ответить

A.K.

Vitaliy
2

В 2010-13 годах смачную фигу показывал. Если вы тогда еще не были в детском саду, то должны помнить, что власть "немного" испугалась. Потом прошло время и я понял, что бросаться на амбразуру ради всякого мусора, который способен лишь на кричалки, резона ровно ноль.

Ответить

Vitaliy Kotov

A.K.
0

Другими словами вы ничего не добились в 2011-13 годах? 

Ответить

Igor Shkarin

Vitaliy
0

Вы так говорите, что мы тогда могли чего добиться. Я ходил на болотную и Сахарова.

Но боящихся слишком много, их просто нереально расшевелить. Поэтому я забил на много лет. В этом году уже десяточку посидел. Подал в ЕСПЧ.

А что можно ещё сделать рядовому гражданину?

Ответить

Vitaliy

Igor
0

Мой ответ был исключительно на то, что новое поколение ничего не может. Но вы правы, ни тогда не сейчас ничего сделать нельзя, ждем и надеемся на плохое здоровье. 

Ответить

Igor

Vitaliy
0

Или на развитие голов наших граждан..
Но, чета слишком, слишком много бедных, необразованных и запуганных.

Ответить

Vitaliy

Igor
0

Дело не в гражданах, см. Беларусь.

Ответить

Igor

Vitaliy
1

Как я читал,
Главной угрозой авторитарным режимам - является конфликт внутри элит.

Граждане - редко решают, но могут.

Беларусы мягкие(
Смотрите Украину.

Ответить

A.K.

Vitaliy
–1

Докажите, что сейчас не было бы хуже, если бы власть тогда не увидела размах Болотной. Не можете? Не можете. Так что нельзя сказать, что я и прочие ничего не добились.

Ответить

Vitaliy

A.K.
0

Хахаха, т.е. лол. Смешно, что вы сходили на Болотную и приписали себе вымышленный испуг власти, при этом попрекаете "снежинок" тем, что они марают интернеты, хотя движущая сила протестов последних 3-х лет это как раз подростки, а вы тот кто орально мараете интернеты в 2021. 

Ответить

A.K.

Vitaliy
0

Когда на улицу выходит три с половиной инвалида - это одно. Когда сотня тысяч - совсем другое. Я вел группу из 12 (уж извините, что не из 12000), в которой большинство понимали, ради чего они вышли и чего хотят. А теперь попробуйте лично сейчас вывести хотя бы одного вашего школьника, который бы на улице не отчебучил то, над чем потом будет ржать народ на радость власти, загоняя рейтинг всей оппозиции на дно. Да современной молодежи на митингах вообще надо рот заклеивать, чтобы не вредили, попадая на видео со своими откровениями.

Ответить

Андрей

A.K.
0

 Да современной молодежи

То ли дело 15летние ПТУшники в 2011 году... Всё понимали что и зачем, ага
 в которой большинство понимали, ради чего они вышли и чего хотят

Интересно, как сейчас они смотрят на себя тогдашних? 

Ответить

Vitaliy

A.K.
0

В сухом остатке вы ничего не добились с группой из 12, как вы сейчас не били себя кулаком в грудь про то, что власть чего-то там испугалась. Школьники хорошо выходят на митинги, вот прув: https://www.bbc.com/russian/features-55802391

"Выросло непуганое поколение": ответы на главные…
В Москве прошли крупнейшие несогласованные акции протеста за многие годы. Чем эти митинги…
www.bbc.com
Ответить

Илья М

Vitaliy
0

в 2000м было "пофиг кто, уже не Ельцин", какая фига и какому режиму?

Ответить

Vitaliy Kotov

Илья
1

Это был сарказм)

Ответить

Андрей Гришин

A.K.
1

 Это касается в основном нового поколения

Почему же. Поколение 40+ точно такое же. Они точно точно так же
 а в реале они и пальцем не пошевелят, потому что не умеют, лень и страшно

Ответить

A.K.

Андрей
0

Статистически они все же куда менее "такие", иначе бы давно крякнулось все то, что основывается на их труде в реале.

Ответить

Андрей Гришин

A.K.
1

Значит, я не так понял, что подразумеваешь под "трудом". Я подумал речь про реакцию на действия властей (которая вообще отсутствует у людей 30+ ИМХО, подростки хотя бы на митинги выходят)
Если про труд речь как про работу - всё в порядке с новым поколением. Про милениалов тоже когда-то говорили, что "потерянное поколение", однако же живём-работаем, и заводчане есть и строители и инженеры и менеджеры 

Ответить

A.K.

Андрей
1

У меня из знакомых самые активисты 30+ - жалобы пишут на чиновников, в судах борются за свои права и прочее. Если бы они ходили на митинг и делали бы там то, что делают указанные вами подростки, это было бы страшно. Подростки должны учиться, чтобы были мозги для принятия верных решений, иначе ими с легкостью будут манипулировать другие. Хуже аморфного гражданина только дурак с дубиной.

Ответить

Андрей

A.K.
0

 Подростки должны учиться, чтобы были мозги для принятия верных решений, иначе ими с легкостью будут манипулировать другие

Вспоминаю про церковь и ЕР в школах

Ответить

A.K.

Андрей
1

Если подросток идет в школу лишь ради изучения закона божьего, спя или ковыряясь в носу на прочих уроках, то тут вина не школы, а генов.

Ответить

Андрей

A.K.
0

Скорее вина воспитания. Очень много взрослых в душе не чают, ради чего они просыпаются каждое утро и идут на работу (кроме очевидного ответа "чтобы было чё пожрать"). Подросткам тем более сложно в этом разобраться 

Ответить

A.K.

Андрей
0

И это тоже, безусловно.

Ответить

Илья М

Андрей
0

40+ могут и не видеть особых проблем (как я) т.к. по сравнению с 90ми пока еще вполне себе сыто и тепло.

Ответить

Павел Евграфович

Андрей
1

Замечу, что в истории этой страны уверенность, что рабская злость народа никуда не приведёт, неоднократно приводила к неожиданным последствиям. 

Ответить

Сергей Житников

Павел
0

Компьютер у него есть. ФСБ освещенный.

Ответить

Павел Евграфович

Сергей
0

Только он им не пользуется. На любых фотках за последние годы там открыт один и тот же рабочий стол с кремлем, без единой запущенной программы.

Ответить

Сергей Житников

Павел
1

вы думаете Вам будут показывать открытые файлы  и программы? меню пуск ни кто не отменял.

Ответить

Jay Green

–8

"умное голосование" тут вообще каким боком? Придать значимости выборам? 

Ответить

Илья Чирков

Jay
20

В гуглдоки выложили список кандидатов, которых поддержало умное голосование, чтобы можно было открыть даже после блокировок приложения/сайта.

Ответить

Jay Green

Илья
–1

Что мешает выложить это в чате в телеге? Почему частные организации банят целиком сервис, тогда как через другие частные компании доступ остаётся.
Не вяжется это никак с деятельностью Навальный и ко.

Ответить

Андрей Гришин

Jay
0

Чат в телеге и так работает
 пытается приплести себя к любым событиям.

Ок, а какая еще причина может быть? Если мы знаем, что УмГ у них как гвозди в труханах - очень сильно нервируют

Ответить

Jay Green

Андрей
–4

Кто вас так сильно убедил что кому то есть дело до УГ?)))
Всем плевать на попытки протащить КПРФ куда угодно.

Ответить

Андрей Гришин

Jay
1

А причём здесь КПРФ? У нас СР протаскивают , например

Ответить

A.K.

Jay
–14

Умное - это когда головой думаешь перед голосованием. А если чем-то другим, то возможны варианты.

Ответить

Sergey Vasiliev

Jay
2
Ответить

Igor Shkarin

Sergey
0

Он заболел.
(Без тьфу-тьфу-тьфу)

Ответить

Симпатичный единорожек88

6

О, мой скрин) Не зря в том году дорогущий телефон покупал, скриншот во какой качественный)

Ответить

Илья Казьмин

3

У меня из приложения документы мои не открывает, они там совсем ебобо?

Ответить

Владимир Щенников

Илья
9

Да

Ответить

Владимир Щенников

5

Значит, скоро VPN на большей части устройств страны. Прогресс, который спровоцировали.

Ответить

Anton Ivanov

Владимир
2

уже неделю как блокируют, nordvpn например, полностью заблочен
остаётся TOR

Ответить

Владимир Щенников

Anton
1

У меня пока WARP работает, посмотрим, насколько его хватит. 

Ответить

Leonid Meleshin

Владимир
0

На Билайн не работает, как и весь Wireguard. Даже рабочий. Пришлось временно прокалывать vpn-через-vpn блТь... Хер знает что делать вообще

Ответить

Igor Shkarin

Leonid
0

А у меня в Билайн работает. Москва. Домашний интернет

Ответить

Bender Rodriguez

Anton
1

свой подними, 5 баксов в месяц и никаких проблем, можно дешевле хост найти

Ответить

Andrey Atmashkin

Anton
0

nord vpn прекрасно работает, настройки и faq читайте 

Ответить

Zhenya Ptichnikov

3

Что ж, теперь команда Н может выложить этот файлик на отечественные сервера docs.yandex.ru. Заодно можно копию и на гитхаб закинуть, везде где можно распихать, ради эксперимента.

Ответить

Артем Ляховец

Zhenya
5

В чем эксперимент? Они сразу удалят и скажут, что они не причем, это все работает автоматически. Ссылку на УГ они же из выдачи удали, хотя сначала чего-то там кукарекали про то, что им нужно решение суда и прочее. Яндекс такая же подконтрольная ментовская помойка как и ВК.

Ответить

Андрей Гришин

Zhenya
3

На Яндексе его просто удалят сами =)

Ответить

Данил Голыгин

4

Делают они, а стыдно и неудобно всем

Вот например, крутая идея ГосДоки (многие документы хранить в цифре), не брать если сторону безопастности такой идеи. Обещали в тест пустить летом, сейчас пардон осень....

Но как что нибудь блокнуть, все ресурсы мобилизуются 

Ответить

Семён Семёныч

Данил
1

На госуслугах тестируют уже цифровое свидетельство о регистрации ТС. Отдельным приложением на телефон, не через приложение госуслуги. Возить его ещё надо с собой, но можно понтануться и на мобилке показать QR код.

Ответить

Alex Belousov

4

Нужен флешмоб - просто берем и копируем список кандидатов от умного голосования на все ресурсы - медиум, яндекс дзен, жж и тд неужели они будут весь интернет блокировать? 😃😃

Ответить

Артем Ляховец

Alex
1

Нет, тебя просто привлекут за экстремизм. Просто так они что ли ФБК экстремистской организацией признавали?

Ответить

Алексей Ф

Alex
0

Я думаю, что будут. Заодно и можно будет увидеть, как далеко готовы зайти

Ответить

Rodeus

Alex
0

Эффект Стрейзанд

Ответить

hakhagmon

3

проверял на этом - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub?fbclid=IwAR1JlrWqe7jt2wexMQJubD_NoKmMoM8CNFnN3SaXPjkX0n2mAO7GF9qMqO0

все открывается, домашний локальный провайдер 

Ответить

andr oid

hakhagmon
0

А почему не все районы в списке?

Или не во всех районах нашли кандидатов?

Как понимать то?

Ответить

Данил Соколов

andr
3

Так по округам же, а не по районам

Ответить

andr oid

Данил
0

Ааа, Спасибо!
Кое-как разобрался

Ответить

Данил Соколов

hakhagmon
1

Грустно

Ответить

hakhagmon

Данил
0

Щас на гитхаб выложат, жди :)

Ответить

Mavlet Yulmukhametov

hakhagmon
0

У некоторых провайдеров и в некоторых регионах.

Ответить

Rodeus

hakhagmon
0

...мобильными операторами в разных регионах

Ответить

Alex Belousov

3

Мне кажется в Роскомнадзоре сидят ненавистники единой России, иначе не пойму зачем они так пиарят умное голосование.

Люди просто начнут делиться списками и кандидатами прямо своих соц сетях и о нем еще больше узнают. И в итоге даже те, кто был настроен скептически - поверят и придут.

Ответить

Super 72

Alex
2

Это не так работает совсем 

Просто начальство отдало приказ - любой ценой прекратить то, что они называют «вмешательство в выборы». 
Поэтому то что при этом много всего не работает - в расчёт не принимаемся, как не важное

Ответить

Руслан Ніколаєнко

0

неплохо, когда уже ждать полноценный чебурнет?

Ответить

Assalut Wolf

0

Да пиздец!

Как же они уже зае... со своими блокировками!

Ответить

Andre Macareno

Assalut
3

Так я отлично помню, как 10 лет назад никто против блокировок ничего против не имел, кроме условных читателей хабра, мы получили то, что заслужили

Ответить

Виктор

Andre
2

Просто только "условные читатели хабра" и понимали о чем вообще речь. Для остальных слово "ВПН" - это название телеканала, который им не интересен

Ответить

A.K.

Виктор
1

За 10 лет суть не изменилась - мало кто понимает, что реально происходит, а что - пропаганда, которая уже не то что из каждого утюга - она у меня из соседей даже льется (ковид-диссиденты).

Ответить

A.K.

Assalut
–1

А еще с двойными стандартами тоже заманали всякие... Глянул в ваши комментарии - вы там позавчера ныли, что вам за шутку минусов влепили. А сами чем-то лучше? :D

Ответить

Илья М

1

Брехня насчет Гугла.
Вот такая ссылка на это ваше УГ вполне работает с мобильного Мегафона и домашнего Ростелекома, Москва.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub?fbclid=IwAR1JlrWqe7jt2wexMQJubD_NoKmMoM8CNFnN3SaXPjkX0n2mAO7GF9qMqO0

Кандидаты Умного голосования в Госдуму
Кандидаты Умного голосования в Госдуму
docs.google.com
Ответить

Александр Бакалов

0

Telegra.ph у меня тоже не работает. Оператор - Теле2

Ответить

Александр Бакалов

Александр
0

Если что, у меня просто все на польском языке)

Ответить

hakhagmon

Александр
1

Kuuuurwa yaperdole!!! :)

A зеркала graph.org и te.legra.ph работают??

Ответить

Владимир

hakhagm…
0

Проверил, у йоты - да. 

Ответить

John Dow

0

Ростелеком, сотовый интернет Билайн (Москва) - всё работает.

Ответить

A.K.

0

Ну это ж "гугл-документы", а не мои документы.

Сарказм мод офф...

Ответить

LikaLikaSvetovceva

0

Теле 2 (Мск)- сегодня все работало

Ответить

Данил Соколов

0

С мобильного интернета через веб браузер не открывается ничего (теле2)
Как работать-то завтра, девАчки

Ответить

hakhagmon

Данил
0

Будут каникулы за счет работодателя :)

Ответить

Mr Yellow

0

теле 2 СПБ не работает гугл док(( совсем уже

Ответить

Mr Yellow

0
Ответить

Nikolay Bonapartov

0

Коллеги из нормальных стран расшарят гугл док, а я даже открыть его не смогу. Каеф. 

Ответить

Rodeus

0

Московский регион, МТС:
Гугл докс работает, телеграф нет

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 107 комментариев
Карьера
Solar Staff
Повысить нельзя уволить. Что делать, если сотрудники работают в нескольких компаниях одновременно?

Рассказывает Павел Шинкаренко, CEO и основатель Solar Staff

Unsplash
52 52 комментария
44
Сервисы
Вячеслав Гримальский
Угрожает ли No-code классической разработке?

Я верю, что в будущем к No-code подходу будут прибегать чаще, и все больше задач бизнеса будет решаться без кода. Но значит ли это, что программисты перестанут быть востребованными, и в конце концов их заменят конструкторы и нейронные сети? Давайте разберемся.

6 6 комментариев
7
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Открытие Брокер
Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%

На прошлой неделе мы наблюдали осторожный ход ЦБ РФ по очередному повышению ключевой ставки. В этот раз российский регулятор не стал рубить с плеча и ограничился минимальным шагом в 25 базисных пунктов (то есть 0,25%). Многие аналитики прогнозировали повышение на 50 б.п., и, в целом, рынок закладывался на более серьезные меры. Правда, позитивному…

0 Обсудить
0
Starta VC
Пресс Релиз Starta Accelerator Осенний Набор 2021
1 1 комментарий
2
Офтоп
Fred Han
Что делать, если украли пиджак в хостеле и продают на Авито?
25 25 комментариев
11
Сервисы
Маша Цепелева
ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» и Telegra.ph на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции

Пользователи по всей России наблюдают сбои.

107 107 комментариев
35
Acer
Acer объявила конкурс на создание виртуальной одежды

Желающим предлагают создать цифровой наряд для сотрудников магазина.

https://www.replicant.fashion/
9 9 комментариев
13
Приёмная
Входной Абдужаббор
И снова Альфа-банк. Оплатил секцию для ребенка. Получил комиссию за квази-кэш

Сам виноват, не прочитал сотни страниц договора обслуживания (С) Альфа-банк

48 48 комментариев
28
Техника
TJ
Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции

Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.

100 100 комментариев
64
БКС Мир инвестиций
«БКС Мир инвестиций»: 1 миллион рублей лучшему инвестору года

С 16 сентября стартует ежегодный конкурс по биржевой торговле «Лучший частный инвестор 2021» (ЛЧИ), который проводится Московской биржей совместно с брокерскими компаниями. «БКС Мир инвестиций» традиционно выступает партнером мероприятия.

0 Обсудить
0
NPLaw
Вступил в силу закон об отмене репатриации валютной выручки

1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон, отменяющий требования о репатриации валютной выручки. Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор его основных положений.

0 Обсудить
0
Больше статей
null