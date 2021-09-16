Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Маша Цепелева

ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции

Пользователи по всей России наблюдают сбои.

В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах.

Первыми появилось сообщение о блокировке на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о блокировке сайта от абонентов МТС, Tele2 и Yota. В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.

На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.

Сообщение об ошибке на docs.google.com
  • 15 сентября в «Google Документах» были опубликованы списки кандидатов «Умного голосования».
  • 9 сентября ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.

#новость #роскомнадзор

493 просмотров
6 6 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 294092, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Sep 2021 00:06:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Jay Green

4

"умное голосование" тут вообще каким боком? Придать значимости выборам? 

Ответить

Sergey Vasiliev

Jay
0
Ответить

Данил Голыгин

0

Делают они, а стыдно и неудобно всем

Вот например, крутая идея ГосДоки (многие документы хранить в цифре), не брать если сторону безопастности такой идеи. Обещали в тест пустить летом, сейчас пардон осень....

Но как что нибудь блокнуть, все ресурсы мобилизуются 

Ответить

John Dow

0

Ростелеком, сотовый интернет Билайн (Москва) - всё работает.

Ответить

hakhagmon

0

проверял на этом - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub?fbclid=IwAR1JlrWqe7jt2wexMQJubD_NoKmMoM8CNFnN3SaXPjkX0n2mAO7GF9qMqO0

все открывается, домашний локальный провайдер 

Ответить

A.K.

0

Ну это ж "гугл-документы", а не мои документы.

Сарказм мод офф...

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Приёмная
Входной Абдужаббор
И снова Альфа-банк. Оплатил секцию для ребенка. Получил комиссию за квази-кэш

Сам виноват, не прочитал сотни страниц договора обслуживания (С) Альфа-банк

30 30 комментариев
18
Трибуна
Сюзанна Саркисян
Hearty – благотворительный маркетплейс для зумеров, где донаты можно менять на вещи

Hearty — сервис, который объединяет жертвователей, НКО и коммерческие бренды. Пожертвования можно «‎обменять»‎ на бонусы от социально ответственных компаний: например, Jungle Story и «Даблби».

39 39 комментариев
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NPLaw
Вступил в силу закон об отмене репатриации валютной выручки

1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон, отменяющий требования о репатриации валютной выручки. Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" подготовила обзор его основных положений.

0 Обсудить
0
Starta VC
Пресс Релиз Starta Accelerator Осенний Набор 2021
0 Обсудить
2
Открытие Брокер
Все ходы регулятора направлены на то, чтобы не поднимать ставку выше 7%

На прошлой неделе мы наблюдали осторожный ход ЦБ РФ по очередному повышению ключевой ставки. В этот раз российский регулятор не стал рубить с плеча и ограничился минимальным шагом в 25 базисных пунктов (то есть 0,25%). Многие аналитики прогнозировали повышение на 50 б.п., и, в целом, рынок закладывался на более серьезные меры. Правда, позитивному…

0 Обсудить
0
Acer
Acer объявила конкурс на создание виртуальной одежды

Желающим предлагают создать цифровой наряд для сотрудников магазина.

https://www.replicant.fashion/
9 9 комментариев
13
Карьера
Solar Staff
Повысить нельзя уволить. Что делать, если сотрудники работают в нескольких компаниях одновременно?

Рассказывает Павел Шинкаренко, CEO и основатель Solar Staff

Unsplash
52 52 комментария
42
Техника
TJ
Apple перед анонсом полноформатной клавиатуры для Watch Series 7 заблокировала сторонний аналог Статьи редакции

Разработчик обвинил компанию в плагиате и объявил, что подаст в суд.

91 91 комментарий
59
Торговля
Маша Цепелева
На Change.org опубликовали петицию от имени сотрудников пунктов выдачи Wildberries — они просят доплатить за работу Статьи редакции

В петиции указано, что работники пунктов самовывоза недополучили от 10 тысяч до 40 тысяч рублей за месяц.

62 62 комментария
35
Офтоп
Fred Han
Что делать, если украли пиджак в хостеле и продают на Авито?
17 17 комментариев
10
Сервисы
Маша Цепелева
ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции

Пользователи по всей России наблюдают сбои.

6 6 комментариев
Больше статей
null