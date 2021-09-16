ИТ-специалисты сообщили о блокировке «Google Документов» на сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota Статьи редакции
Пользователи по всей России наблюдают сбои.
В Telegram-канале «Эшер II» появилось сообщение о блокировке docs.google.com мобильными операторами в разных регионах.
Первыми появилось сообщение о блокировке на сетях «Мегафона» в Петербурге и других регионах. Также в обсуждении есть утверждения о блокировке сайта от абонентов МТС, Tele2 и Yota. В Telegram-канале «IT и СОРМ» пишут о блокировке сайта для абонентов «Ростелекома» в некоторых регионах.
На форуме сетевых специалистов пишут, что блокировка идет по расширению SNI.
- 15 сентября в «Google Документах» были опубликованы списки кандидатов «Умного голосования».
- 9 сентября ИТ-специалисты заявили о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.
"умное голосование" тут вообще каким боком? Придать значимости выборам?
Делают они, а стыдно и неудобно всем
Вот например, крутая идея ГосДоки (многие документы хранить в цифре), не брать если сторону безопастности такой идеи. Обещали в тест пустить летом, сейчас пардон осень....
Но как что нибудь блокнуть, все ресурсы мобилизуются
проверял на этом - https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSe2exjjq0o246AaIiUGPN48SAevbeOke09ZvMrwqcfVDk5Lz-MnHy3temxMSOBJY3Kfo4pjvgNbPIS/pub?fbclid=IwAR1JlrWqe7jt2wexMQJubD_NoKmMoM8CNFnN3SaXPjkX0n2mAO7GF9qMqO0
все открывается, домашний локальный провайдер
Сам виноват, не прочитал сотни страниц договора обслуживания (С) Альфа-банк
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