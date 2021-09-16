Пока они появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Skyeng, Skillbox и других.

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HeadHunter добавил виджеты с отзывами и рейтингами с сайта Dream Job, на котором пользователи сами оставляют отзывы о работодателе, рассказали vc.ru в компании.

Пока отзывы появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Coral Travel, Skillbox, Skyeng, «Тинькофф», «Циана», «Детского мира», «Like Центра» и других. Компании самостоятельно решают, подключать ли отзывы на своей странице.

Увидеть их может только авторизованный пользователь. Кроме отзывов, есть также процент рекомендующих компанию и её средний рейтинг.

В HeadHunter считают, что отзывы помогут соискателям получить объективную информацию о потенциальном работодателе, а компаниям — быстрее привлекать новых сотрудников.