HeadHunter добавил отзывы сотрудников и рейтинги компаний Статьи редакции
Пока они появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Skyeng, Skillbox и других.
HeadHunter добавил виджеты с отзывами и рейтингами с сайта Dream Job, на котором пользователи сами оставляют отзывы о работодателе, рассказали vc.ru в компании.
Пока отзывы появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Coral Travel, Skillbox, Skyeng, «Тинькофф», «Циана», «Детского мира», «Like Центра» и других. Компании самостоятельно решают, подключать ли отзывы на своей странице.
Увидеть их может только авторизованный пользователь. Кроме отзывов, есть также процент рекомендующих компанию и её средний рейтинг.
В HeadHunter считают, что отзывы помогут соискателям получить объективную информацию о потенциальном работодателе, а компаниям — быстрее привлекать новых сотрудников.
HeadHunter получил 25% в Dream Job в мае 2021 года. По собственным данным, в месяц на сайте публикуют около 3 тысяч новых отзывов, а сайт посещает около 1 млн человек.
“Компании самостоятельно решают, подключать ли отзывы на своей странице.”
Тогда смысл в них какой? Те, у кого гуано рейтинг просто отключат отзывы и всё.
В таком случае, те, кто скрывают рейтинг, заведомо себя выставляют в сомнительном свете.
Они убирают негативные отзывы, вот и все.
Ниже ответил, но повторюсь - если отзыв развернутый и объективный, он будет опубликован. Не бывает компаний со 100% позитивными отзывами (ну разве что когда их совсем мало).
Управляющий парфюмер
Тоже верно, кстати. Однако это все равно не будет бросаться в глаза. Те соискатели, которые готовы анализировать, и так в интернете множество отзывов могут найти. А я про миллиард вакансий по прямым продажам интернета, убогие колл-центры и прочую чепуху на пару месяцев, которые ищут себе наивных студентиков на подработке
Управляющий парфюмер
Те компании, у которых огромная текучка и плохие условия обычно и выставляют регулярные объявления с продвижением. Так что hh потерял бы жирненьких клиентов, дав народу сказать о них правду ))
Текучка тоже может быть по разным причинам. В некоторых отраслях и направлениях это норма.
А в каких отраслях это норма?
FMCG, sales. Продажники именно начального уровня. Мелкие клерки в разных отраслях. Разнорабочие совсем начального уровня(хот я, хорошего непьющего работягу будут держать и содержать:) Те легко заменяемый персонал.
В этом случае дешевле набирать постоянно новых, а не обучать и растить. Тк на такую работу идут чаще всего студенты, те кто не рассматривает жт уработу как постоянную и тп.
Ну да, это норма. Но это ведь не хорошо...
В этих сферах это норма и это не не хорошо. Много ли продавцов в "Пятёрке" высоко квалифицированных и пришедших туда с мыслью сделать карьеру/стать продавцом месяца условно? Конечно, в этой категории тоже есть отбор и из реально толковых людей начинают растить персонал под себя, постоянно обучая. Но основная масса заменима. И не рентабельно в эти кадры вкладываться серьёзно. Поэтому, тут текучка - норма.
Для FMCG не норма.
Там можно было отредактировать отзывы, когда они сделали интеграцию с dream job. Компания, где работаю сейчас, убрала несколько негативных отзывов. Веры этому рейтингу нет. Еще HR в некоторых компаниях сами пишут отзывы.
Кнут и пряник. Если ты не включил отзывы - наверное они плохие и это лишний red flag для соискателя.
И все отзывы будут конечно не заказные) бесполезная функция из-за низкой объективности и правдивости. Или чтобы оставить отзыв нужно будет доказать HH что ты там работал?
Почему только о компании, было бы замечательно, если бы были отзывы о сотрудниках (соискателях)!
Тогда зачем этот фарс?!) Есть такие сотрудники о которых всему миру хочется рассказать, так же как и компании🤷🏼♂️ бредовая затея. А ещё конкуренты по отрасли будут гадить друг другу.
Работникам в такой ситуации все равно, они как были защищены так и остаются.
Ктстати, о работниках, о которых "всем хочется рассказать". У HR'ов часто есть негласные списки таких товарищей. Это, конечно, люди, попавшиеся на воровстве, лжи, пьянстве и тп. Серьёзные случаи. Внутри конкретных отраслей/проектов, потому как отзывы и особенно рекомендации крайне часто ничего не говорят.
«Теперь в премиум-аккаунте работодателя можно редактировать и удалять отзывы!» :)
Интересная затея.
А вот интересно. Если бывший работник оставляет негативный отзыв, он будет опубликован, НН и работодателем)) И как проверяться будут отклики на объективность?
хорошие отзывы все и так сами нарисуют легко многими способами (не только рефералко-фантиками на внешние сайты); самое ценное и что лично меня всегда интересовало:
- я всегда до встреч искал "негативное подтверждение" того, что потенциальный работодатель-партнер не волк в овечьей шкуре - т.е. плохие отзывы есть, они похожи на правду и там нет совсем уж плохой инфы, но есть ощущение что картина в целом "достаточно полна" => "можно пытаться заходить";
- но когда их нет совсем, то это, вероятно, красный флаг - все "причесано напалмом";
Для нас как соискателей как раз то, чего видимо(?) не будет тут - негативные (и разумно-гарантированно объективные) отзывы. Без этой работающей UX-фичи ( = не просто наличия такого кода и компонентов на фронтенде, а понятно как и почему появляющего контента этого вида) все малоинформативно. Это как ЕдРо - почитай листовки и ТВ, так они самые-самые :)
С другой стороны (я долго работал в аудите и СВК, был конф оператором линии для whistle-blowers/сообщенцев) - если уж и рассчитывать, что реально люди не побоятся оставлять объективные негативные отзывы (а не заказуху или выплески совсем неуравновешенных), то автору сервиса надо бы четко и ясно написать - как именно они обеспечат "защиту жалующихся" или отсутствие мести от пациентов (иначе никто не будет такое оставлять - мы все знаем какова у нас в РФ цена правды против авторитетов с ресурсами, я и сам это проходил).
В общем, имхо, зря освоили бюджет на такую фичу и новость так себе / как манагер я бы сказал - на премию "не-доработали"
а почему не с Indeed?
только хорошие отзывы?) думаю это даже в настройках надо будет сделать .
Татарский Артем
А нужны только плохие. Уходят из компаний из-за проблем, а не из-за хороших условий :)
Только независимые сайты и glassdoor. Dream job убирает негативные отзывы о компаниях.
независимые
glassdoor
В голосину.
Конкретика? Про рашн АЙТИ там самые объективные отзывы.
glassdoor ловили на том, что они по просьбам крупных компаний удаляют негативные отзывы.
Не слышал.. Думаю, что наши туда не дотянулись.
Наши вряд ли. Хотя кто знает. А про удаление отзывов частенько всплывают истории.
На том же хакерньюз.
https://news.ycombinator.com/item?id=24789865
Всем привет!
Небольшой disclosure: я (основатель Mirafox) ранний инвестор и кофаундер портала DreamJob.
Вставлю пять копеек тут:
1) Отзывы оцениваются по ряду параметров (к примеру, публикация личных данных, мат м проч), но публикуются как положительные, так и негативные отзывы. Проверить просто - оставьте развёрнутый отзыв и посмотрите как его опубликуют.
2) DreamJob купил несколько сайтов отзывов и склеил их в одну базу. После чего дубли, древние отзывы и отзывы не имеющие ценности (типа «все козлы» без объяснений степени козловости) были перемодерированы и удалены. Это разовое и продуманное решение, задача которого - создать площадку где сотрудники (текущие и бывшие) могут оставить объективный и анонимный!! отзыв и получить ответ от работодателя. А не просто выплеснуть негатив в двух словах.
3) Проект новый, поэтому любые пожелания или замечания - велкам. Кто в курсе наших проектов, знает что мы делаем крутые проекты, в тч маркетплейсы где отзывы - основная ценность.
Ну и алаверды - рунету явно не хватало площадки, аналогичной индиду, которому могут доверять и соискатели и работодатели. Учитывая особую токсичность отечественного рынка труда - это офигенно сложная задача, надеюсь что справимся.
И спасибо за поддержку!
Делаем ставки господа. Через какой время после однозвездного отзыва Газпрому, какому либо министерству РФ , hh будет признан инноагентом? Интересно это их жизнь не учит или наоборот хотят получить знак качества?
просто там не будет возможности поставить однозвездный отзыв
Ну да ну да, как на Ютубе у некоторых каналов комментарии будут отключены..
отзывы помогут соискателям получить объективную информацию
Помогут заработать на фейковых отзывах.
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