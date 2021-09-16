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Сервисы
Евгения Евсеева

HeadHunter добавил отзывы сотрудников и рейтинги компаний Статьи редакции

Пока они появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Skyeng, Skillbox и других.

52 52 комментария
2063 просмотров

HeadHunter добавил виджеты с отзывами и рейтингами с сайта Dream Job, на котором пользователи сами оставляют отзывы о работодателе, рассказали vc.ru в компании.

Пока отзывы появились на страницах крупных компаний — «Яндекса», Coral Travel, Skillbox, Skyeng, «Тинькофф», «Циана», «Детского мира», «Like Центра» и других. Компании самостоятельно решают, подключать ли отзывы на своей странице.

Увидеть их может только авторизованный пользователь. Кроме отзывов, есть также процент рекомендующих компанию и её средний рейтинг.

В HeadHunter считают, что отзывы помогут соискателям получить объективную информацию о потенциальном работодателе, а компаниям — быстрее привлекать новых сотрудников.

HeadHunter получил 25% в Dream Job в мае 2021 года. По собственным данным, в месяц на сайте публикуют около 3 тысяч новых отзывов, а сайт посещает около 1 млн человек.

#новость #headhunter #dreamjob

52 52 комментария
1
6
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52 комментария
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Aki Yama

25

“Компании самостоятельно решают, подключать ли отзывы на своей странице.”

Тогда смысл в них какой? Те, у кого гуано рейтинг просто отключат отзывы и всё.

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Роман Хабиров

Aki
16

В таком случае, те, кто скрывают рейтинг, заведомо себя выставляют в сомнительном свете.

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Дмитрий Милюков

Роман
1

Они убирают негативные отзывы, вот и все.

Ответить

Mike Raitsyn

Дмитрий
0

Ниже ответил, но повторюсь - если отзыв развернутый и объективный, он будет опубликован. Не бывает компаний со 100% позитивными отзывами (ну разве что когда их совсем мало). 

Ответить

Управляющий парфюмер

Роман
0

Тоже верно, кстати. Однако это все равно не будет бросаться в глаза. Те соискатели, которые готовы анализировать, и так в интернете множество отзывов могут найти. А я про миллиард вакансий по прямым продажам интернета, убогие колл-центры и прочую чепуху на пару месяцев, которые ищут себе наивных студентиков на подработке

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Управляющий парфюмер

Aki
3

Те компании, у которых огромная текучка и плохие условия обычно и выставляют регулярные объявления с продвижением. Так что hh потерял бы жирненьких клиентов, дав народу сказать о них правду ))

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Lena *

Управляющий
0

Текучка тоже может быть по разным причинам. В некоторых отраслях и направлениях это норма.

Ответить

Управляющий

Lena
0

А в каких отраслях это норма?

Ответить

Lena *

Управля…
0

FMCG, sales. Продажники именно начального уровня. Мелкие клерки в разных отраслях. Разнорабочие совсем начального уровня(хот я, хорошего непьющего работягу будут держать и содержать:) Те легко заменяемый персонал.
В этом случае дешевле набирать постоянно новых, а не обучать и растить. Тк на такую работу идут чаще всего студенты, те кто не рассматривает жт уработу как постоянную и тп.

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Управляющий

Lena
0

Ну да, это норма. Но это ведь не хорошо...

Ответить

Lena *

Управля…
1

В этих сферах это норма и это не не хорошо. Много ли продавцов в "Пятёрке" высоко квалифицированных и пришедших туда с мыслью сделать карьеру/стать продавцом месяца условно? Конечно, в этой категории тоже есть отбор и из реально толковых людей начинают растить персонал под себя, постоянно обучая. Но основная масса заменима. И не рентабельно в эти кадры вкладываться серьёзно. Поэтому, тут текучка - норма.

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Alex Petrov

Lena
0

Для  FMCG не норма.

Ответить

Lena *

Alex
0

ТПшников перманентно ищут(но часто потому что предыдущие выросли и пошли выше, а часто потому что был студент, поработал и ушёл во врям сессии). Продавцов тем более.
Мы же не только про центр говорим, есть ещё и регионы.

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Sergey Kozlov

Управля…
0

Ритейл, колл центры и тд

Ответить

Дмитрий Милюков

Aki
0

Там можно было отредактировать отзывы, когда они сделали интеграцию с dream job. Компания, где работаю сейчас, убрала несколько негативных отзывов. Веры этому рейтингу нет. Еще HR в некоторых компаниях сами пишут отзывы.

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Mike Raitsyn

Aki
0

Кнут и пряник. Если ты не включил отзывы - наверное они плохие и это лишний red flag для соискателя. 

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Игорь Немкевич

8

И все отзывы будут конечно не заказные) бесполезная функция из-за низкой объективности и правдивости. Или чтобы оставить отзыв нужно будет доказать HH что ты там работал?

Ответить

пампарам

Игорь
1

Нам на работе направляли рассылку, и мы сами писали отзывы

Ответить

Юрий Белоножкин

пампарам
0

Что за компания?

Ответить

Lena *

пампарам
0

На какие вопросы отвечали, если не секрет? Или в свободной форме?

Ответить

Sergey Kozlov

3

Почему только о компании, было бы замечательно, если бы были отзывы о сотрудниках (соискателях)!

Ответить

Lena *

Sergey
2

Объективность?)) С обеих сторон она стремится к нулю.

Ответить

Sergey Kozlov

Lena
1

Тогда зачем этот фарс?!) Есть такие сотрудники о которых всему миру хочется рассказать, так же как и компании🤷🏼‍♂️ бредовая затея. А ещё конкуренты по отрасли будут гадить друг другу.

Ответить

Lena *

Sergey
0

Ну если конкуренты так низко опускаются, значит у самих рыльце в пушку.

Да вообще идея-то норм, как всегда интересна её реализация))
И может работодатели начнут иногда думать, прежде, чем делать. Впрочем как и работники.

Ответить

Sergey Kozlov

Lena
–1

Работникам в такой ситуации все равно, они как были защищены так и остаются.

Ответить

Lena *

Sergey
0

Я имею в виду, что обе стороны будут задумываться о своих действиях, зная, что о них могут оставить отзыв, видный всем работникам/работодателям.

Ответить

Sergey Kozlov

Lena
0

Здесь вы абсолютно правы!

Ответить

Lena *

Sergey
0

Ктстати, о работниках, о которых "всем хочется рассказать". У HR'ов часто есть негласные списки таких товарищей. Это, конечно, люди, попавшиеся на воровстве, лжи, пьянстве и тп. Серьёзные случаи. Внутри конкретных отраслей/проектов, потому как отзывы и особенно рекомендации крайне часто ничего не говорят.

Ответить

Konstantin Kraft

Sergey
0

«Теперь в премиум-аккаунте работодателя можно редактировать и удалять отзывы!» :)

Ответить

Амбиент Музыкантов

4

Скоро на всех фриланс-биржах страны появится новая услуга.

Ответить

Lena *

3

Интересная затея.
А вот интересно. Если бывший работник оставляет негативный отзыв, он будет опубликован, НН и работодателем)) И как проверяться будут отклики на объективность?

Ответить

Предельный будильник

1

у эйчарок горит небось
Теперь не получить премию из-за низкой оценки

Ответить

Sergey T

1

хорошие отзывы все и так сами нарисуют легко многими способами (не только рефералко-фантиками на внешние сайты); самое ценное и что лично меня всегда интересовало:
- я всегда до встреч искал "негативное подтверждение" того, что потенциальный работодатель-партнер не волк в овечьей шкуре - т.е. плохие отзывы есть, они похожи на правду и там нет совсем уж плохой инфы, но есть ощущение что картина в целом "достаточно полна" => "можно пытаться заходить";
- но когда их нет совсем, то это, вероятно, красный флаг - все "причесано напалмом";
Для нас как соискателей как раз то, чего видимо(?) не будет тут - негативные (и разумно-гарантированно объективные) отзывы. Без этой  работающей UX-фичи ( = не просто наличия такого кода и компонентов на фронтенде, а понятно как и почему появляющего контента этого вида) все малоинформативно. Это как ЕдРо - почитай листовки и ТВ, так они самые-самые :)  
С другой стороны (я долго работал в аудите и СВК, был конф оператором линии для whistle-blowers/сообщенцев) - если уж и рассчитывать, что реально люди не побоятся оставлять объективные негативные отзывы (а не заказуху или выплески совсем неуравновешенных), то автору сервиса надо бы четко и ясно написать - как именно они обеспечат "защиту жалующихся" или отсутствие мести от пациентов (иначе никто не будет такое оставлять - мы все знаем какова у нас в РФ цена правды против авторитетов с ресурсами, я и сам это проходил).
В общем, имхо, зря освоили бюджет на такую фичу и новость так себе / как манагер я бы сказал - на премию "не-доработали"

Ответить

Irbayhan Goytemirov

0

а почему не с Indeed?

Ответить

Radna

Irbayhan
0

Вы статью читали? Head Hunter купил 25% компаний по отзыву.

Ответить

Irbayhan Goytemirov

Radna
1

И что?

Ответить

Владислав Булыгин

0

Какие хорошие отзывы (на картинках) 😂

Ответить

Евгений Симутин

0

Отзывы в розовых очках

Ответить

Митя Мурасов

0

только хорошие отзывы?) думаю это даже в настройках надо будет сделать .

Ответить

Татарский Артем

Митя
0

А нужны только плохие. Уходят из компаний из-за проблем, а не из-за хороших условий :)

Ответить

Дмитрий Милюков

0

Только независимые сайты и glassdoor. Dream job убирает негативные отзывы о компаниях.

Ответить

Andrei Apanasik

Дмитрий
0

независимые

glassdoor

В голосину.

Ответить

Дмитрий Милюков

Andrei
0

Конкретика? Про рашн АЙТИ там самые объективные отзывы.

Ответить

Andrei Apanasik

Дмитрий
0

glassdoor ловили на том, что они по просьбам крупных компаний удаляют негативные отзывы.

Ответить

Дмитрий Милюков

Andrei
0

Не слышал.. Думаю, что наши туда не дотянулись.

Ответить

Andrei Apanasik

Дмитрий
0

Наши вряд ли. Хотя кто знает. А про удаление отзывов частенько всплывают истории.
На том же хакерньюз.
https://news.ycombinator.com/item?id=24789865

A warning about Glassdoor | Hacker News
A warning about Glassdoor | Hacker News
news.ycombinator.com
Ответить

Mike Raitsyn

0

Всем привет!
Небольшой disclosure: я (основатель Mirafox) ранний инвестор и кофаундер портала DreamJob.

Вставлю пять копеек тут:

1) Отзывы оцениваются по ряду параметров (к примеру, публикация личных данных, мат м проч), но публикуются как положительные, так и негативные отзывы. Проверить просто - оставьте развёрнутый отзыв и посмотрите как его опубликуют.

2) DreamJob купил несколько сайтов отзывов и склеил их в одну базу. После чего дубли, древние отзывы и отзывы не имеющие ценности (типа «все козлы» без объяснений степени козловости) были перемодерированы и удалены. Это разовое и продуманное решение, задача которого - создать площадку где сотрудники (текущие и бывшие) могут оставить объективный и анонимный!! отзыв и получить ответ от работодателя. А не просто выплеснуть негатив в двух словах.

3) Проект новый, поэтому любые пожелания или замечания - велкам. Кто в курсе наших проектов, знает что мы делаем крутые проекты, в тч маркетплейсы где отзывы - основная ценность.

Ну и алаверды - рунету явно не хватало площадки, аналогичной индиду, которому могут доверять и соискатели и работодатели. Учитывая особую токсичность отечественного рынка труда - это офигенно сложная задача, надеюсь что справимся. 
И спасибо за поддержку!

Ответить

Александр Еремин

–1

Делаем ставки господа. Через какой время после однозвездного отзыва Газпрому, какому либо министерству РФ , hh будет признан инноагентом? Интересно это их жизнь не учит или наоборот хотят получить знак качества?

Ответить

Митя Мурасов

Александр
0

просто там не будет возможности поставить однозвездный отзыв

Ответить

Александр Еремин

Митя
0

Ну да ну да, как на Ютубе у некоторых каналов комментарии будут отключены..

Ответить

Митя Мурасов

Алексан…
0

нет критики - значит всё хорошо

Ответить

Superposition

–1

 отзывы помогут соискателям получить объективную информацию

Помогут заработать на фейковых отзывах.

Готов написать положительный о @Тинькофф за 14$ и супер-положительный о @Skyeng за 150$.

Свяжитесь со мной в телеге — https://t.me/vrm0rgu3

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