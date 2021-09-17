«Яндекс» будет показывать расширенные карточки Profi.ru и YouDo в поиске после их жалобы в ФАС Статьи редакции
Ущерб от решения правовых вопросов, в том числе от разбирательства о «колдунщиках», может составить 4,4 млрд рублей, ранее сообщали в «Яндексе».
- По запросам об услугах в поиске будут появляться блоки со специалистами Profi.ru и YouDo, информацией о ценах, опыте и качестве работ, сообщает РБК со ссылкой на заявление сторон. Список специалистов будет формироваться автоматически.
- Profi.ru была в числе компаний, который в марте 2020 года пожаловались в ФАС на «колдунщики» — обогащённые ответы, в которых отображались сервисы «Яндекса».
- В феврале 2021 года ФАС обязала «Яндекс» прекратить давать преимущества своим сервисам в поиске и дала месяц на исполнение решения. В «Яндексе» рассказали, что не согласны с решением.
- В апреле ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о защите конкуренции. В мае компания рассказала о принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям.
- В июне «Яндекс» начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter и подал ответный иск к ФАС. В июле — запустил универсальные обогащённые ответы с данными разных компаний в одном блоке.
- В августе 2021 года «Яндекс» оценил потенциальные расходы на решение правовых вопросов, в том числе на разбирательство с ФАС, почти в 4,4 млрд рублей.
А говорили что расширенные сниппеты определяет робот. Получается и робот и ФАС
Так-то может и робот, а вот как работает робот - определяет Яндекс :)
Профи.ру уже получил сниппет, теперь вот какая красота в выдаче. Вот бы еще всем остальным смертным одинаковые условия были
Е*ать Яндекс, е*ать!
Пиши без звёздочек, будь мужиком, блеать!
Не на чьей стороне но!
Не согласен с фас.
Никого ведь не заставляют пользоваться яндексом, тем более они его создали и они устанавливают правила
В августе 2021 года «Яндекс» оценил потенциальные расходы на решение правовых вопросов, в том числе на разбирательство с ФАС, почти в 4,4 млрд рублей.
Яндексплюс-пользователи порешают вопросик.
Ущерб от решения правовых вопросов, в том числе от разбирательства о «колдунщиках», может составить 4,4 млрд рублей, ранее сообщали в «Яндексе».
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