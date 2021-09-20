«Яндекс» создал компанию ClickHouse в партнёрстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures, рассказали vc.ru в компании. Она будет разрабатывать продукты на основе ClickHouse, включая облачную версию и решения для крупного бизнеса.

Суммарно Benchmark Capital, Index Ventures, «Яндекс» и другие инвесторы вложили в новую компанию $50 млн. Полный список инвесторов и их долей в компании не раскрывают.



ClickHouse — это распределённая система управления базами данных с открытым исходным кодом. Она позволяет обрабатывать в реальном времени огромные массивы данных — до десятков триллионов записей и петабайтов данных.

ClickHouse была разработана в «Яндексе» для обработки задач «Яндекс.Метрики». Первый прототип системы появился в 2009 году, а в июне 2016 года «Яндекс» выложил технологию в открытый доступ.

Технологию можно использовать для хранения и анализа данных, мониторинга, бизнес-аналитики и других распространённых задач любого технологического бизнеса.

«Сейчас ClickHouse пользуются в сотнях компаний, включая такие имена, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, ByteDance, Alibaba, Tencent. Создание компании для нас — это возможность начать коммерческую деятельность вокруг нашего открытого кода, оказывая дополнительные услуги», — заявил руководитель разработки ClickHouse Алексей Миловидов.