Платёжная система «Киберплат» прекратила работу после отзыва лицензии у банка «Платина» Статьи редакции
Все платежи были завязаны на банке и маловероятно, что сервис удастся восстановить, считает эксперт.
- Задержки платежей в «Киберплат» начали появляться с 17 сентября, пишут «Ведомости».
- Центробанк заявил, что банк «Платина» — оператор платёжной системы «Киберплат», проводил «непрозрачные операции», направленные на расчёты между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
- В «Росбанке» и «Билайне» изданию сообщили, что платежи были оперативно переведены на платформу других партнёров. В МГТС рассказали, что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка.
- По словам члена совета директоров банка SIAB Владимира Кузнецова, «Киберплат» соединял провайдеров с компаниями, которые предоставляли услугу платежей для физлиц, – терминалы, банки и салоны связи. Отзыв лицензии означает, что никакие платежи не проходят, так как они все завязаны на банк, и маловероятно, что сервис удастся восстановить, считает он.
- Гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко приводит, что платёжная система занимала менее 10% рынка, поэтому меньшая ее часть достанется Qiwi, а большую займут платежи через мобильные приложения банков.
- Банк «Платина» запустил «Киберплат» в 1998 году. На конец 2019 года сеть насчитывала более 1,48 млн точек, которые передавали платежи в пользу 8300 сервис-провайдеров. Эту систему использовало более 200 интернет-магазинов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные банка. Издание направило запросы в «Киберплат», банк «Платина», ЦБ.
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