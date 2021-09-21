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Nazigul Jusupova

Платёжная система «Киберплат» прекратила работу после отзыва лицензии у банка «Платина» Статьи редакции

Все платежи были завязаны на банке и маловероятно, что сервис удастся восстановить, считает эксперт.

  • Задержки платежей в «Киберплат» начали появляться с 17 сентября, пишут «Ведомости».
  • Центробанк заявил, что банк «Платина» — оператор платёжной системы «Киберплат», проводил «непрозрачные операции», направленные на расчёты между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
  • В «Росбанке» и «Билайне» изданию сообщили, что платежи были оперативно переведены на платформу других партнёров. В МГТС рассказали, что с момента отзыва лицензии у банка «Платина» компания не получает платежи из этого банка.
  • По словам члена совета директоров банка SIAB Владимира Кузнецова, «Киберплат» соединял провайдеров с компаниями, которые предоставляли услугу платежей для физлиц, – терминалы, банки и салоны связи. Отзыв лицензии означает, что никакие платежи не проходят, так как они все завязаны на банк, и маловероятно, что сервис удастся восстановить, считает он.
  • Гендиректор компании «Эвотор» Андрей Романенко приводит, что платёжная система занимала менее 10% рынка, поэтому меньшая ее часть достанется Qiwi, а большую займут платежи через мобильные приложения банков.
  • Банк «Платина» запустил «Киберплат» в 1998 году. На конец 2019 года сеть насчитывала более 1,48 млн точек, которые передавали платежи в пользу 8300 сервис-провайдеров. Эту систему использовало более 200 интернет-магазинов, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные банка. Издание направило запросы в «Киберплат», банк «Платина», ЦБ.

#новости #киберплат

766 просмотров
3 3 комментария
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Влад Борщ

Казино и букмекеры как принимали бабки - так и принимают. Только валюта теперь не рубли, а доллары, евро, тенге, гривны и так далее. Это просто зачистка банковского сектора и не более того)

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Владимир Иванович

И как они принимают сейчас?

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Luka Solopov

Как только стало известно про отзыв, сотрудники Платины выложили очень интересные документы на своем сайте

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