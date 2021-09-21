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Nazigul Jusupova

Apple начала разработку алгоритма для выявления депрессии и детского аутизма — WSJ Статьи редакции

Чтобы избежать проблем с конфиденциальностью, компания разрабатывает алгоритмы, которые не будут отправлять данные на сервера Apple.

  • Для этого исследователи будут использовать данные по передвижению, физической активности, режиму сна, поведению при печати, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
  • Apple начала сотрудничать с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, изучающим стресс, тревогу и депрессию, и фармацевтической компанией Biogen, который изучает легкие когнитивные нарушения. По данным источников, Apple и Университет Калифорнии называют проект кодовым словом «Seabreeze», Biogen — «Pi». Все три организации отказались от комментариев.
  • Правильная диагностика психического здоровья и заболеваний головного мозга обычно требует тщательного наблюдения со стороны специалистов, но у многих нет доступа к такой медицине. Поэтому исследователи, работающие с Apple, надеются, что они разработают альтернативные методы, пишет издание.
  • Как отметили источники, руководство компании с энтузиазмом относится к новому проекту и видит потенциал компании в борьбе с резким ростом депрессии и тревожности.
  • В случае успеха проекта Apple сможет помочь десяткам миллионам людей в мире, но он может вызвать проблемы с конфиденциальностью. Согласно документам, полученным WSJ, для решения этих проблем Apple хочет создать алгоритмы, которые не отправляют данные на сервера Apple.
  • Также Apple вместе с Дюкским университетом проводит исследование, посвященное диагностике аутизма у детей. Компания не афиширует сотрудничество. Apple хочет, чтобы камера айфона смогла анализировать поведение детей перед ней: считать, сколько раз ребёнок качается из стороны в сторону, и следить за сосредоточенностью.

#новости #apple

370 просмотров
2 2 комментария
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2 комментария
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Rodeus

Хорошо бы чтобы Apple дала доступ к данным по API, а VC могли выводить диагнозы в профиле пользователей.

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Егор Овчаров

Сому выдавать будут? 

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