Чтобы избежать проблем с конфиденциальностью, компания разрабатывает алгоритмы, которые не будут отправлять данные на сервера Apple.
- Для этого исследователи будут использовать данные по передвижению, физической активности, режиму сна, поведению при печати, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
- Apple начала сотрудничать с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, изучающим стресс, тревогу и депрессию, и фармацевтической компанией Biogen, который изучает легкие когнитивные нарушения. По данным источников, Apple и Университет Калифорнии называют проект кодовым словом «Seabreeze», Biogen — «Pi». Все три организации отказались от комментариев.
- Правильная диагностика психического здоровья и заболеваний головного мозга обычно требует тщательного наблюдения со стороны специалистов, но у многих нет доступа к такой медицине. Поэтому исследователи, работающие с Apple, надеются, что они разработают альтернативные методы, пишет издание.
- Как отметили источники, руководство компании с энтузиазмом относится к новому проекту и видит потенциал компании в борьбе с резким ростом депрессии и тревожности.
- В случае успеха проекта Apple сможет помочь десяткам миллионам людей в мире, но он может вызвать проблемы с конфиденциальностью. Согласно документам, полученным WSJ, для решения этих проблем Apple хочет создать алгоритмы, которые не отправляют данные на сервера Apple.
- Также Apple вместе с Дюкским университетом проводит исследование, посвященное диагностике аутизма у детей. Компания не афиширует сотрудничество. Apple хочет, чтобы камера айфона смогла анализировать поведение детей перед ней: считать, сколько раз ребёнок качается из стороны в сторону, и следить за сосредоточенностью.
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