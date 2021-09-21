Slack запустил инструмент Clips для коротких видеосообщений Статьи редакции
Сервис сможет частично заменить видеозвонки.
- Clips будет работать в существующих чатах Slack или в личных сообщениях, он поддерживает звук с микрофона, видео и запись экрана, пишет The Verge. Также можно включить субтитры и стенограмму, доступную для поиска в интерфейсе Slack.
- По словам гендиректора компании Стюарта Баттерфилда, Clips нужен, когда вместо 30-минутной встречи можно записать короткое видео. Также сервис будет полезен для тех, кто живёт в разных часовых поясах и вынужден участвовать во встречах в режиме реального времени.
Видео будут доступны в архиве, поэтому к ним можно вернуться и пересмотреть. По словам Баттерфилда, новая функция позволит сократить время, которое компании тратят на встречи, и больше работать.
- Как пишет TechCrunch, Clips основан на инструменте Huddles, который позволяет проводить короткие аудиовстречи. О том, что Slack хочет запустить сервис для видео и аудиосообщений компания рассказала в марте 2021 года.
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