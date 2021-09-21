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Nazigul Jusupova

Slack запустил инструмент Clips для коротких видеосообщений Статьи редакции

Сервис сможет частично заменить видеозвонки.

  • Clips будет работать в существующих чатах Slack или в личных сообщениях, он поддерживает звук с микрофона, видео и запись экрана, пишет The Verge. Также можно включить субтитры и стенограмму, доступную для поиска в интерфейсе Slack.
  • По словам гендиректора компании Стюарта Баттерфилда, Clips нужен, когда вместо 30-минутной встречи можно записать короткое видео. Также сервис будет полезен для тех, кто живёт в разных часовых поясах и вынужден участвовать во встречах в режиме реального времени.

  • Видео будут доступны в архиве, поэтому к ним можно вернуться и пересмотреть. По словам Баттерфилда, новая функция позволит сократить время, которое компании тратят на встречи, и больше работать.

  • Как пишет TechCrunch, Clips основан на инструменте Huddles, который позволяет проводить короткие аудиовстречи. О том, что Slack хочет запустить сервис для видео и аудиосообщений компания рассказала в марте 2021 года.
Clips Slack
  • В декабре 2020 года Salesforce объявил о покупке Slack за более чем $27 млрд. По данным The Verge, сделка была закрыта в июле 2021 года.

#новости #slack

879 просмотров
6 6 комментариев
6
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6 комментариев
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Sergei Timofeyev

 новая функция позволит сократить время, которое компании тратят на встречи, и больше работать.

Чтобы больше работать, надо больше работать, а не терять время на встречах. 

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6
Gedevan

Лучше бы удобным его сделали. 

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2
Eugeniy Chikin

А у меня нет такого, и обновления нет, как эту штуку включить кто-нибудь знает?

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0
KINCH

Я VC уже какое время твержу. делайте возможность записи голосовых. Уже, вот, видео разрешают пилить... @vc.ru Вы там чё, как? 

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–5
Жухарев

что за бред? это портал для текста. Для видео есть ютуб. А голосовые - неуважение к собеседнику.

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0
KINCH

 что за бред?

Бред, что вам нос обзор загораживает. Культура общения, даже в текстовом формате, вам явно не знакома. 

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0
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