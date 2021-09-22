Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Сервисы
Nazigul Jusupova

«Тинькофф» начал тестировать технологию выявления мошенников по анализу поведения клиентов при использовании смартфона Статьи редакции

Нейросеть проанализирует привычки пользователя, особенности тактильного взаимодействия с экраном и другие параметры.

  • Если банк определит, что смартфон используется не самим клиентом, то его активность поставят на особый контроль и в случае попытки перевода средств по нехарактерным реквизитам операция будет заблокирована, пишут «Ведомости». Сейчас технология тестируется среди сотрудников «Тинькофф банка».
  • Нейросеть будет анализировать привычки каждого пользователя при использовании смартфона. Например, угол, под которым он держит смартфон, особенности тактильного взаимодействия с экраном и так далее.
  • Технология не использует биометрические и другие персональные данные, поэтому банку не нужно получать согласие клиента, считают в компании.
  • Опрошенные изданием эксперты считают, что технология имеет перспективы. Также, по их словам, пока нет доказательств, что действия клиента с телефоном позволяют идентифицировать его, поэтому нельзя их относить к персональным данным.

#новости #тинькофф

630 просмотров
12 12 комментариев
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 9, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 296325, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 08:51:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Сидор

ТО есть идентифицировать клиента нельзя, а блокирнуть его счета можно, потому что "поведение пользователя со смартфоном было нетипично"

Вы либо трусы наденьте, либо крестики снимите.

Ответить
5
Кто то из паралельной вселенной

блок будет только при переводе по нетепичным реквизитам

Ответить
0
Сидор

Как это "Если банк определит, что смартфон используется не самим клиентом, то его активность поставят на особый контроль" сочетается с этим:
"пока нет доказательств, что действия клиента с телефоном позволяют идентифицировать его"?   ред.

Ответить
0
Кирилл Стрельцов

да ничего не будет. они опять что то пишут красивое. как распознавание по голосу клиента. а по факту - при входящем звонке даже не видят номер абонента и спрашивают его. можешь назвать любой. если фио знаешь и дату рождения- так тебе его е сим еще отдадут :)

Ответить
0
Paul Skok

Технология не использует биометрические и другие персональные данные, поэтому банку не нужно получать согласие клиента, считают в компании.

Ахахахахаха ред.

Ответить
1
Кирилл Стрельцов

аахахаххахаха  насмешили.
по моей истории- просто мошенники позвонили в тинькофф мобайл с левого номера, с другого устройусва и ГЕО. назвали мой номер и ФИО и им просто передали е сим и доступ к лк мобайл, банка, гос услуг и тд
что вы лечите - поведение :))))

Ответить
1
Alex Shapovalov

Я так понимаю ждём статьи я получил бан от нейросети

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Будет ответ - не держите смартфон так

Ответить
0
Mike Prokopenko

а с веб-версии? могут подделать же, под стандартные действия большинства ред.

Ответить
0
Павел Корчагин

«Пропал дом. Теперь всё пойдёт как по маслу»
М.А. Булгаков «Собачье сердце»

Ответить
0
Иван

Эта «инновация» (определение пользователя по углу наклона устройства) была предложена в банки мастеркардом ещё в году так 17.

Ответить
0
Кирилл Стрельцов

https://vc.ru/claim/283646-tinkoff-peredal-dostup-k-moey-e-sim-tinkoff-mobayl-3m-licam

«Тинькофф» передал доступ к моей е-сим «Тинькофф…
28.07 «Тинькофф мобайл» передал мою е-сим 3м лицам (как — непонятно, ответа от них нет). Я…
vc.ru
Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Еда
Маша Цепелева
«Донер 42» откроет первые кафе-донерные по франшизе в Перми, Ульяновске и других городах Статьи редакции

Компания отобрала 20 тестовых франчайзи, с которыми будет развивать сеть.

«Донер 42» в Москве Донер 42
101 101 комментарий
24
Evrone
Evrone News #08: выступили на конференциях и провели первый Evrone Fest

В этот раз наша традиционная подборка посвящена мероприятиям. Во-первых, наши спикеры отлично выступили на PyCon и RnDTechConf, а во-вторых, мы провели свой первый Evrone Fest. Подробности ниже.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Яндекс Go
Как IT-компания делает продукты: история собственной торговой марки Яндекс.Лавки
3 3 комментария
0
Chatfuel
Почему нельзя пропустить новость про официальные и безопасные чат-боты в Instagram

Любой бизнес в Instagram может автоматизировать продажи и работу с аудиторией. Быстро, безопасно, эффективно и значительно дешевле, чем обошлись бы услуги SMM-щиков или студентов, отвечающих в директ и на комментарии.

8 8 комментариев
19
Дизайн
kotelov.com
Пивозавро-стикеры для IT

Мы вдохновились мемом про пивозавра и сделали про него айтишные стикеры

43 43 комментария
45
Устойчивые города: Москва
0 Обсудить
0
Офтоп
Pavel Osadchuk
Популярный ресурс indiehackers.com заблокирован РКН

Уже почти целый месяц популярный среди независимых разработчиков по всему миру ресурс www.indiehackers.com заблокирован РКН по решению Кудымкарского городского суда Пермского края.

12 12 комментариев
16
Транспорт
Nazigul Jusupova
«Яндекс.Такси» выделит 1 млрд рублей на программу страхования водителей и курьеров Статьи редакции

Сумма компенсации в день будет стоить от 800 до 2000 рублей.

16 16 комментариев
4
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» начал тестировать технологию выявления мошенников по анализу поведения клиентов при использовании смартфона Статьи редакции

Нейросеть проанализирует привычки пользователя, особенности тактильного взаимодействия с экраном и другие параметры.

12 12 комментариев
Приёмная
Сергей Кошелев
Формализм: Яндекс отказывает сбросить контрольный вопрос не смотря на массу доказательств, что я – это я. #жалобаяндекс

Всем привет!

Суть проблемы: хотел было перелогинится в Яндекс.Диске на десктопе, а он попросил меня ввести ответ на контрольный вопрос, который за давностью лет я забыл, т.к. ящик заводился в далеких нулевых. В 25-27 лет и на заре российского интернета казалось, что ответом на вопрос "Любимое блюдо" обязательно должно быть что-то оригинальное…

4 4 комментария
1
Техника
Маша Цепелева
Amazon впервые с 2018 года обновит Kindle: в новой версии — увеличенный экран и режим автономной работы до 10 недель Статьи редакции

Стоит от $140.

Kindle Paperwhite Amazon
180 180 комментариев
67
Больше статей
null