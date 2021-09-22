Формализм: Яндекс отказывает сбросить контрольный вопрос не смотря на массу доказательств, что я – это я. #жалобаяндекс

Всем привет!

Суть проблемы: хотел было перелогинится в Яндекс.Диске на десктопе, а он попросил меня ввести ответ на контрольный вопрос, который за давностью лет я забыл, т.к. ящик заводился в далеких нулевых. В 25-27 лет и на заре российского интернета казалось, что ответом на вопрос "Любимое блюдо" обязательно должно быть что-то оригинальное…