«Тинькофф» начал тестировать технологию выявления мошенников по анализу поведения клиентов при использовании смартфона Статьи редакции
Нейросеть проанализирует привычки пользователя, особенности тактильного взаимодействия с экраном и другие параметры.
- Если банк определит, что смартфон используется не самим клиентом, то его активность поставят на особый контроль и в случае попытки перевода средств по нехарактерным реквизитам операция будет заблокирована, пишут «Ведомости». Сейчас технология тестируется среди сотрудников «Тинькофф банка».
- Нейросеть будет анализировать привычки каждого пользователя при использовании смартфона. Например, угол, под которым он держит смартфон, особенности тактильного взаимодействия с экраном и так далее.
- Технология не использует биометрические и другие персональные данные, поэтому банку не нужно получать согласие клиента, считают в компании.
- Опрошенные изданием эксперты считают, что технология имеет перспективы. Также, по их словам, пока нет доказательств, что действия клиента с телефоном позволяют идентифицировать его, поэтому нельзя их относить к персональным данным.
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