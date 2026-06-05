Google разрешила издательствам и крупным блогерам в США настраивать внешний вид и содержание их профилей в поисковой выдаче

Они смогут добавлять аватар и ссылки на соцсети, а также выделять свои последние статьи, видео и посты.Источник: GoogleGoogle представила функцию Search profiles, она позволит авторам и медиа управлять тем, как их страницы представлены в поисковой выдаче. Пока функция доступна только в США, в дальнейшем её планируют запустить в других странах, но точные сроки в компании не назвали.Профиль смогут настраивать создатели контента и издатели, у которых есть минимум 100 тысяч подписчиков в Instagram, X или на YouTube, либо не меньше 300 тысяч подписчиков в TikTok, пишет The Verge. Также нужно быть старше 18 лет.В Search profiles можно добавить аватар, описание, ссылки на соцсети, статьи, видео, публикации и другую информацию.Функция от Google может стать альтернативой сервисам, включая Linktree, которые создатели контента использует, чтобы собрать в одном месте ссылки на разные соцсети и информацию о себе, отмечает The Verge.#новости #google