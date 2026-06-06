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Данила Бычков
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«Ближайшая повестка»: глава Минцифры Максут Шадаев — об идентификации по возрасту для доступа к онлайн-платформам

В этом направлении идут «Европа и многие развитые страны», заявил чиновник.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Глава Минцифры подтвердил, что ведомство рассмотрит возможность внедрения механизмов возрастной идентификации пользователей онлайн-платформ, пишет ТАСС.

Вообще, в целом, тоже ближайшая повестка — это всё-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. <…> Этот вопрос точно перед нами встанет.

Максут Шадаев, глава Минцифры
  • По словам Шадаева, «Европа и многие развитые страны» уже идут «по пути жёстких ограничений», связанных в идентификацией пользователей по возрасту. Конкретных сроков внедрения подобных механизмов он не назвал.
  • В апреле 2026 года власти ЕС представили единое приложение для проверки возраста на фоне инициатив по запрету соцсетей для подростков в некоторых европейских странах. На следующий день специалист по кибербезопасности Пол Мур заявил, что взломал приложение Еврокомиссии «за две минуты».
  • В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет — она стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.
  • В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.

#новости #минцифры

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