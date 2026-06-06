«Ближайшая повестка»: глава Минцифры Максут Шадаев — об идентификации по возрасту для доступа к онлайн-платформам

В этом направлении идут «Европа и многие развитые страны», заявил чиновник.Источник: ТАССГлава Минцифры подтвердил, что ведомство рассмотрит возможность внедрения механизмов возрастной идентификации пользователей онлайн-платформ, пишет ТАСС.Вообще, в целом, тоже ближайшая повестка — это всё-таки вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. <…> Этот вопрос точно перед нами встанет.Максут Шадаев, глава МинцифрыПо словам Шадаева, «Европа и многие развитые страны» уже идут «по пути жёстких ограничений», связанных в идентификацией пользователей по возрасту. Конкретных сроков внедрения подобных механизмов он не назвал.В апреле 2026 года власти ЕС представили единое приложение для проверки возраста на фоне инициатив по запрету соцсетей для подростков в некоторых европейских странах. На следующий день специалист по кибербезопасности Пол Мур заявил, что взломал приложение Еврокомиссии «за две минуты».В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет — она стала первой страной в мире, которая ввела подобные ограничения. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.В январе 2026 года правительство Великобритании начало рассмотрение поправок к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет.#новости #минцифры