YouTube начал тестировать скачивание видео для просмотра без интернета в браузере Статьи редакции
Работает только для владельцев подписки Premium и в трёх браузерах.
- Тестирование продлится до 19 октября. Чтобы принять участие, надо оставить заявку в специальном разделе. The Verge сообщает, что участие в тестировании доступно не всем пользователям даже с подпиской Premium.
- Скачать видео, чтобы посмотреть его позже без интернета, можно в браузерах Chrome, Edge или Opera. Видео будут храниться в разделе «Загрузки» в меню.
- «Загрузки» будут доступны, если устройство было подключено к интернету хотя бы один раз за 30 дней.
https://ru.savefrom.net/1-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-youtube/ в гугл похоже не знали. опоздали. пока не будет норм исходника видео нет смысла.
Я лично музыкальные Live выступления слушаю на телефоне, загружая для этого аудио дорожки, а на ТВ приставке всегда скачан плейлист и с видео. У всех разные потребности. Если Вам это не нужно, ещё не значит, что и другим тоже.
Более того, скачивая видео и аудио с Youtube с помощью сторонних сервисов, Вы как бы воруете, но вероятно осознаете это, когда у Вас тоже начнут воровать.
У меня много претензий к Youtube в плане реализации некоторых функций, что доставляет массу неудобств, но это не повод заниматься воровством, а наличие рекламы позволяет многим творческим людям зарабатывать себе на жизнь, тем более премиум подписка стоит копейки, особенно семейная на 6 человек. ред.
А ещё представим новые продукты.
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