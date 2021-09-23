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Маша Цепелева

YouTube начал тестировать скачивание видео для просмотра без интернета в браузере Статьи редакции

Работает только для владельцев подписки Premium и в трёх браузерах.

  • Тестирование продлится до 19 октября. Чтобы принять участие, надо оставить заявку в специальном разделе. The Verge сообщает, что участие в тестировании доступно не всем пользователям даже с подпиской Premium.
  • Скачать видео, чтобы посмотреть его позже без интернета, можно в браузерах Chrome, Edge или Opera. Видео будут храниться в разделе «Загрузки» в меню.
  • «Загрузки» будут доступны, если устройство было подключено к интернету хотя бы один раз за 30 дней.
Пример скачанных видео на YouTube Verge

#youtube #новость

456 просмотров
25 25 комментариев
1
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25 комментариев
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Ivan Zamorev

Ибо не влезает уже это всё хранить и стримить?

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2
leha2014 leha2014

они отстали просто.

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0
Артур

А как они это реализовали? Где именно будут хранится видеофайлы у пользователя?

Какой то новый api у хромиума появился? ред.

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0
leha2014 leha2014

смысла нет. приложение  и сайтов чтоб скачать уйма. не исходник же видео гугл даст скачать же. а свое г пережатое по 100 раз.

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1
Антон Антонов

Думаю что для према будет выбор качество так же как и при просмотре, не вижу в этом проблемы.

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0
leha2014 leha2014

проблема в ютюб что он сильно сжимает видео . смысл будет если можно исходник скачать который автор залили норм 1080p с 20 например битрейдом. а не 3-4. 

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0
Антон Антонов

А какой кейс вообще скачивать в ахренительном разрешение? У тебя аймак последний или 8к телек? Я до сих пор hd смотрю и норм. К чему понты эти?

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0
leha2014 leha2014

когда малый битрейд пикселей много. нет на 8 к.

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0
Антон Антонов

Я спорить не буду, каждому своё :) 

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0
leha2014 leha2014

мне на тв 2-3 не хватает битрейда. на ноуте норм. по этому на тв сложно смотреть ютюб. 

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0
KINCH

А что такое исходник? На ютуб обычно заливают уже MP4 с пониженным битрейдом

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0
leha2014 leha2014

оригинальный файл без сжатие . ютюб сжимает в десятки раз. в mp4 скачать можно в mp 4 не кто не пишет.

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–1
KINCH

Оригинальный файл никто на ютуб и не заливает, все льют MP4 после рендера с 10-12 битрейдами.

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0
Егор Нефедов

А что, хорошая функция, может быть иногда весьма полезной.  Конечно пока все в стадии так много вопросов, но так мало ответов, посмотрим как это все будет на деле 

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0
leha2014 leha2014

https://ru.savefrom.net/1-%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81-youtube/ в гугл похоже не знали. опоздали. пока не будет норм исходника видео нет смысла.

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0
Егор Нефедов

Ну это то да, хочется нормальные видосы смотреть, а иначе какой смысл

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0
leha2014 leha2014

на телефоне норм. но если скачивать на тв и большой экран пережатое г с пикселями на весь экран.

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0
kazakov

Я лично музыкальные Live выступления слушаю на телефоне, загружая для этого аудио дорожки, а на ТВ приставке всегда скачан плейлист и с видео. У всех разные потребности. Если Вам это не нужно, ещё не значит, что и другим тоже.
Более того, скачивая видео и аудио с Youtube с помощью сторонних сервисов, Вы как бы воруете, но вероятно осознаете это, когда у Вас тоже начнут воровать.
У меня много претензий к Youtube в плане реализации некоторых функций, что доставляет массу неудобств, но это не повод заниматься воровством, а наличие рекламы позволяет многим творческим людям зарабатывать себе на жизнь, тем более премиум подписка стоит копейки, особенно семейная на 6 человек. ред.

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0
Денис Колокольцев

лучше бы они эту фичу на приложении для смарт тв для премиум юзеров организовали, на PC и без них куча вариантов как скачать нужное видео. и ютуб мьюзик не таким уж дурацким довеском в подписке оказалось)

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0
leha2014 leha2014

смарт тв это андроид по этому приложение есть . опять велосипед.

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0
Denis Chernii

Зачем качать видео ? я лет 10 об этом не задумывался , это наверное у кого доступа не будет наверное , успеть накачать видюшек, пока доступно .Вы говорите отстали , да они наперед за нас переживают . 

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0
Дмитрий Тенетович

https://ytdl-org.github.io/youtube-dl/download.html

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0
bastardos_no_pasaran

В мобильном браузере Brave уже давно реализовано. ред.

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0
Раскаяние и Мармелад

В ютубе не слышали про https://presaver.com/ ?
Странно 🤔

220YouTube - Скачать видео с YouTube бесплатно…
Онлайн-программа для скачивания видео с YouTube бесплатно, без программ и регистрации
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–1
leha2014 leha2014

или в начале ss добавить к их сайту. изобретать велосипед опять. пока нет доступа чтоб скачать оригинальное качество от автора видео нет смысла .

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0
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