Google начнёт показывать пользователям историю объявлений рекламодателей Статьи редакции
Это поможет пользователям понять, стоит ли доверять компании, и избежать мошенничества.
- В ближайшие месяцы у пользователей из США в меню появится вкладка «Об этой рекламе» — в ней можно посмотреть информацию о рекламодателе и объявлениях, которые он показывал последние 30 дней, пишет The Verge.
- В 2022 году функция появится и в других странах.
- В компании считают, что это поможет пользователям понять, заслуживает ли компания доверия. В 2020 году компания начала проверять местонахождение всех рекламодателей и сейчас ведёт проверку в 90 странах.
- Информация о рекламодателе, которую видят пользователи — официальное название, страна, примерное количество объявлений, которые они запускают, и их список.
- Google начал проверять рекламу на фоне сообщений о том, что платформой пользуются для мошенничества и ложных объявлений.
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