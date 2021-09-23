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Nazigul Jusupova

Google начнёт показывать пользователям историю объявлений рекламодателей Статьи редакции

Это поможет пользователям понять, стоит ли доверять компании, и избежать мошенничества.

  • В ближайшие месяцы у пользователей из США в меню появится вкладка «Об этой рекламе» — в ней можно посмотреть информацию о рекламодателе и объявлениях, которые он показывал последние 30 дней, пишет The Verge.
  • В 2022 году функция появится и в других странах.
  • В компании считают, что это поможет пользователям понять, заслуживает ли компания доверия. В 2020 году компания начала проверять местонахождение всех рекламодателей и сейчас ведёт проверку в 90 странах.
  • Информация о рекламодателе, которую видят пользователи — официальное название, страна, примерное количество объявлений, которые они запускают, и их список.
  • Google начал проверять рекламу на фоне сообщений о том, что платформой пользуются для мошенничества и ложных объявлений.
Информация о рекламодателе Google

#новости #google

375 просмотров
5 5 комментариев
4
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KINCH

Гугл, во всяком случае, выглядит поадекватнее Яндекса, который разве что в трусы мне не лезет. Пока не лезет. 

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2
Denis Averyanov

Но в гугле куча скам объявлений, в яндексе встречал гораздо реже

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1
KINCH

Это мне неинтересно. Главное, чтобы Яндекс, упырь с гос. участием, был ближе к пользователям. 

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0
Terri Brown

"местонахождение рекламодателя" - это будет целый пласт мемов!

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1
Laurie Nimke

Узнать какую рекламу размещал рекламодатель и где он находится- зачем это пользователю, которому надоела реклама?)

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0
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